Viking KaÄŸÄ±tâ€™ta iÅŸten atÄ±lan iki iÅŸÃ§i eyleme baÅŸladÄ±

AliaÄŸaâ€™daki SelÃ¼lÃ¶z-Ä°ÅŸâ€™in Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ olduÄŸu Viking KaÄŸÄ±t fabrikasÄ±nda iki iÅŸÃ§i, â€˜Daralmaâ€™ bahanesi ile iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

Ä°zmir AliaÄŸa’da ‘ilk özel kaÄŸÄ±t fabrikasÄ±’ olarak kurulan ve 1982 yÄ±lÄ±nda YaÅŸar TopluluÄŸuna katÄ±lan Viking KaÄŸÄ±t fabrikasÄ±nda iÅŸten atÄ±lan iki iÅŸçi fabrika önünde eylem baÅŸlattÄ±. Selüloz-Ä°ÅŸ’in örgütlü olduÄŸu fabrikada ‘daralma’ gerekçesiyle iÅŸten çÄ±karÄ±lan Sinan ArÄ±kan ve Serdar Çetin isimli iÅŸçiler, “ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bölümlerde üretim artarak devam ediyor. 12 kiÅŸinin çalÄ±ÅŸmasÄ± gereken bölümde 7 iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Bizim çÄ±karÄ±lmamÄ±zla arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸ yükü artacak” dedi.

‘HER TÄ°S’TEN SONRA ATILMALAR OLUYOR’

17 yÄ±ldÄ±r Viking KaÄŸÄ±t fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sinan ArÄ±kan, “17 yÄ±ldÄ±r üretim alanÄ±nda çeÅŸitli bölümlerde çalÄ±ÅŸtÄ±m. En son birinci ünite kaÄŸÄ±t makinesinde çalÄ±ÅŸÄ±yordum. Yedi yÄ±ldÄ±r sendikalÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. YapÄ±lan her toplu iÅŸ sözleÅŸmesi ardÄ±ndan iÅŸten çÄ±karmalarÄ± yaÅŸÄ±yoruz. EmeÄŸimiz hiçe sayÄ±lÄ±yor” dedi.

‘Ä°ÅžÇÄ° KIYIMI SON BULSUN’

Her sözleÅŸme sürecinden sonra gözdaÄŸÄ± vermek için patronun iÅŸten atmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Serdar Çetin ise 13 yÄ±ldÄ±r Viking KaÄŸÄ±t’ta çalÄ±ÅŸÄ±yor. Çetin “Ä°ki sene üst üste sÄ±fÄ±r yüzdelik zamla çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zamanlar vardÄ±. Sendika geldikten sonra zam oranlarÄ±mÄ±z düzenlendi. Ä°ÅŸveren bizleri muhatap almak zorunda kaldÄ±. Ancak sözleÅŸmelerden sonra arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± iÅŸten çÄ±kardÄ±. Åžimdi de sÄ±ra bize geldi. Biz burada eylem baÅŸlattÄ±k çünkü bizden sonra arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bunu yaÅŸamasÄ±nÄ± istemiyoruz. Burada üretim durmuÅŸ veya azalmÄ±ÅŸ deÄŸil. Bölümlerde arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z fazla mesai yapÄ±yorlar. Ä°ÅŸ yükü arttÄ±ÄŸÄ± için iÅŸ güvenliÄŸimiz de azalÄ±yor. Viking KaÄŸÄ±t fabrikasÄ±nda iÅŸçi kÄ±yÄ±mlarÄ±nÄ±n son bulmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

Ä°ÅŸçiler, patronun kendilerini muhatap alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtirken, diÄŸer yandan fabrika içindeki iÅŸçiler de eylemdeki arkadaÅŸlarÄ±na destek veriyor. VardiyasÄ± biten her iÅŸçinin kendilerini desteklediklerini belirten Çetin, “BaÅŸka iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ±n, bu gözdaÄŸÄ± son bulsun istiyoruz” dedi.

‘YETER DEMEK Ä°ÇÄ°N EYLEME BAÅžLADIK’

Selüloz-Ä°Åž Kocaeli Åžube BaÅŸkanÄ± Murat Yürük ise Viking KaÄŸÄ±t fabrikasÄ±nda çok kÄ±sa bir süre önce patronla anlaÅŸarak toplu iÅŸ sözleÅŸmesi imzaladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Yürük ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°ki dönemdir, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplu sözleÅŸmelerden sonra çeÅŸitli bahanelerle arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸ akitleri feshediliyor. Üçüncü dönem toplusözleÅŸmesi esnasÄ±nda iÅŸverene özellikle bunu ifade ettik. SözleÅŸme sürecinden sonra kimseyi iÅŸten çÄ±karmamasÄ± ÅŸartÄ±yla ve iÅŸverenin söz vermesiyle imzalarÄ± attÄ±k. Yönetim bunu kabul etmesine raÄŸmen aradan 25 gün geçmeden iki arkadaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Biz buna ‘yeter’ demek için eyleme baÅŸladÄ±k. Ä°çeride üretim durmuÅŸ deÄŸil. Talebimiz iÅŸten çÄ±karÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n geri alÄ±nmasÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra biz artÄ±k her sözleÅŸme sonrasÄ±nda bu durumla karÅŸÄ±laÅŸmak istemiyoruz.”

Fabrikada sendikalÄ± 146 kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerin de sendikalÄ± olduÄŸunu vurgulayan Yürük, “Bizler yasal süreci baÅŸlattÄ±k. Bu iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸ güvencesinin olmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 20:00

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