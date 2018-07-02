Arap basÄ±nÄ± TÃ¼rkiye seÃ§imlerini nasÄ±l yorumladÄ±?

24 Haziran seÃ§imleri Arap basÄ±nÄ±nÄ±n da gÃ¼ndemindeydi. Gazeteler ErdoÄŸan'Ä±n cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesini ve OrtadoÄŸu'ya olasÄ± etkilerini irdeledi.

Türkiye’de aynÄ± anda gerçekleÅŸen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Meclis Seçimleri, Arap basÄ±nÄ±nda önemli bir yer iÅŸgal etti. Gazetelerde seçimlerle ilgili farklÄ± deÄŸerlendirmeler yer aldÄ±.

En kapsamlÄ± deÄŸerlendirme ise Türkiye’yi yakÄ±ndan takip eden LübnanlÄ± Akademisyen Muhammed Nureddin’den geldi. Nureddin’in seçim sonuçlarÄ±yla ilgili olarak ilk vurgusu, Türkiye’nin dünyadaki diÄŸer örneklerden farklÄ± olarak ErdoÄŸan’a sÄ±nÄ±rsÄ±z yetki veren baÅŸkanlÄ±k sistemine girmesi oldu. Bir diÄŸer dikkat çektiÄŸi nokta ise, AKP’nin yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi nihai bir zafer kazanmadÄ±ÄŸÄ± ve oylarÄ±nÄ±n geçen seçime göre yüzde 7 düÅŸmesi oldu. Nureddin, MHP ile Ä°YÄ° Partinin aldÄ±ÄŸÄ± oylara ve AKP’nin içinde bulunduÄŸu eÄŸilime dikkat çekerek Türkiye’nin “radikal milliyetçi eÄŸilim” tarafÄ±ndan yönetileceÄŸini yazdÄ±.

RAÄ° AL YOUM’DAN ERDOÄžAN’A ÖVGÜ

Suudi basÄ±nÄ±n amiral gemisi Åžarkul Avsat gazetesinden Muhammed Rumayhi de seçimlerin MHP ile ittifak kurularak kazanÄ±lmasÄ± üzerinden seçimlerdeki “milliyetçi” etkiye dikkat çekti. Arap dünyasÄ±nda “direniÅŸ ekseni” olarak da adlandÄ±rÄ±lan Ä°ran-Suriye merkezli eksene yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen Rai al Youm gazetesi ise, “ErdoÄŸan’a verilen halk desteÄŸinin Mustafa Kemal Atatürk’ün sahip olduÄŸu halk desteÄŸini geçtiÄŸi”ni ileri sürdü.

Rai al Youm gazetesinin ErdoÄŸan’a övgüsü seçimle de sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. Gazete, CumhurbaÅŸkanÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n’Ä±n ABD’nin Ä°ran’a karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na yönelik eleÅŸtirilerini baÅŸyazÄ±sÄ±nda iÅŸledi ve ErdoÄŸan’Ä± “Ä°ran’a karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlara karÅŸÄ± çÄ±kan cephenin lideri” olarak nitelendirdi.

‘ERDOÄžAN OTORÄ°TER... MUHALEFET KRÄ°ZDE’

Seçimlerle ilgili diÄŸer dikkat çekici deÄŸerlendirme Türkiye’de yaÅŸayan Suriyeli gazeteci Hüsnü Mahali’den geldi. Mahali, Lübnan’da yayÄ±nlanan el Ahbar gazetesi için, “Seçimlerden sonra Türkiye: “ErdoÄŸan otoriter... Muhalefet krizde” baÅŸlÄ±klÄ± bir makale kaleme aldÄ±. Makalede cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n seçimlerdeki zaferi sonrasÄ±nda “otoriter iç politikalarÄ±na ve Suriye’deki politikasÄ±na devam etmekte tereddüt etmeyeceÄŸini gösterdiÄŸini” belirtti. Mahali, “Muhalefet çevrelerinde de beklendiÄŸi gibi Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± orduya, güvenlik, istihbarat ve yargÄ± kurumlarÄ±na ve devletin bütün birimlerine daha fazla hakim olacak. Dikkat çekici olan ÅŸey bu kurumlarÄ±n, üyeleri Adalet ve KalkÄ±nma Partisi’nden olan ideolojik kurumlara dönüÅŸmüÅŸ olmasÄ±. Çünkü kurumlarda çalÄ±ÅŸacaklarÄ±n seçimi, iktidardaki parti örgütleri tarafÄ±ndan doÄŸrudan denetlenen sözlü sÄ±navlar yoluyla yapÄ±lÄ±yor” diye yazdÄ±.

GeliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda muhalefetin ise iç tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da aktardÄ±.

FAS’TA HALK HAREKETÄ°NE AÄžIR CEZA

Türkiye’nin iktidar partisiyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan Adalet ve KalkÄ±nma Partisi hükümetinin iktidarda olduÄŸu ve monarÅŸi ile yönetilen Fas’ta mahkemeler, Rif bölgesindeki Hirat hareketinin liderlerine ve eylemcilerine ceza yaÄŸdÄ±rdÄ±. Hareketin lideri NasÄ±r Zefzafi ile üç saha liderinden her biri 20’ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

Toplamda 308 seneye varan hükümleri protesto etmek için bir dizi kentte durma eylemleri düzenlendi. Bu karar, birçok siyasetçi ve insan haklarÄ± savuculurÄ± tarafÄ±ndan “aÄŸÄ±r ve abartÄ±lÄ±” bulundu. Al kuds al Arabi baÅŸyazÄ±sÄ±nda, hükümetin Ä°nsan HaklarÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Mustafa Ramid’in konuÅŸmasÄ±na dikkat çekildi. Gazete bakanÄ±n “YargÄ±nÄ±n daha adil cezalar vereceÄŸi ve bölgedeki insanlarla yeni bir uzlaÅŸÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na” vurgu yapmasÄ±nÄ±n, verilen cezalarÄ±n adaletsiz olduÄŸunu kabul ettiÄŸini ifadesi olduÄŸunu belirtti.

ARAP Ä°STÄ°HBARAT ÅžEFLERÄ° NEDEN MOSSAD’LA BULUÅžTU?

Arap dünyasÄ±nda haftanÄ±n önemli bir geliÅŸmesi Ürdün’de Ä°srail’in meÅŸhur istihbarat örgütü MOSSAD’Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla istihbarat zirvesinin düzenlenmesi oldu. Arap medyasÄ±na düÅŸen haberlere göre, 17 Haziran’da Ürdün’ün Akabe ÅŸehrinde bir istihbarat zirvesi yapÄ±ldÄ±. Zirveye MOSSAD ÅŸefi Yossi Cohen, Suudi Ä°stihbarat Åžefi Halid bin Ali Al-Humaydan, MÄ±sÄ±r’dan Abbas Kemal, Ürdün’den Adnan Essam el-Jundi ve Filistin’den Majid Faraj katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ± ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n kayÄ±nbiraderi ve OrtadoÄŸu DanÄ±ÅŸmanÄ± Jared Kushner ve UluslararasÄ± Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt’Ä±n talebiyle gerçekleÅŸti. ToplantÄ± gerçekleÅŸtiÄŸi sÄ±ralarda bu ikili bölgeyi ziyarete çÄ±kmÄ±ÅŸlardÄ±. Bu durum doÄŸal olarak yakÄ±n zamandan ABD ElçiliÄŸini Kudüs’e taÅŸÄ±nmasÄ± provokatif adÄ±mÄ±ndan baÅŸka hangi adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ± sorusunu akla getirdi.

FotoÄŸraf: Halil SaÄŸÄ±rkaya/AA

BÄ°RÇOK YÖNÜYLE TÜRKÄ°YE SEÇÄ°MLERÄ°

Muhammed NUREDDÄ°N

Al Halic

Türkiye’de meclis ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri, çeliÅŸkili sonuçlar ve çoklu çÄ±karÄ±mlarla sona erdi. Parlamento seçimlerinde Adalet ve KalkÄ±nma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin oluÅŸturduÄŸu “Cumhur ittifakÄ±” olumlu sonuçlar elde etmeyi baÅŸardÄ±.

Lakin ayrÄ±ntÄ±lara girdiÄŸinizde sahne biraz farklÄ±laÅŸmaktadÄ±r. AKP, yüzde 42.5 alarak üç yÄ±l önceki son parlamento seçimlerinden (yüzde 49.5 almÄ±ÅŸtÄ±) yedi puan aÅŸaÄŸÄ± oy almÄ±ÅŸtÄ±r. Bu büyük bir gerilemedir. Parti 600 kiÅŸilik parlamentoda sadece 295 sandalye kazandÄ±. Bu rakam, AKP’nin parlamentoda salt çoÄŸunluk veya 5’te 3 çoÄŸunluÄŸa ihtiyaç duyulan herhangi bir projede inisiyatifi yitirdiÄŸi anlamÄ±na geliyor. Bu durum oylarÄ±n yüzde 11.1’ni alan MHP’ye ittifaka ÅŸiddetle ihtiyacÄ± olduÄŸunu gösteriyor.

Yüzde 10 barajÄ±nÄ± geçen Kürt tarafÄ± yani HDP, 67 milletvekiliyle AKP ve CHP’den sonra üçüncü merkez olarak ErdoÄŸan karÅŸÄ±sÄ±nda hâlâ zor bir figür.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde ErdoÄŸan rakiplerine büyük fark atarak ilk turda kazanmada zorlanmadÄ±. ErdoÄŸan oylarÄ±n yüzde 52.5’ni aldÄ±. Bu rakam 2014 cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde aldÄ±ÄŸÄ± rakama yakÄ±n.

Ancak seçimler aÅŸaÄŸÄ±daki iÅŸaretleri yansÄ±ttÄ±;

1. Seçimler, ErdoÄŸan’Ä±n 16 yÄ±ldÄ±r iktidarda olmasÄ±na raÄŸmen hâlâ rakiplerinden çok daha güçlü olduÄŸunu teyit etti. Anayasaya göre Türkiye, beÅŸ yÄ±l daha “ErdoÄŸancÄ±lÄ±kla” birlikte yaÅŸayacak.

2. ErdoÄŸan’Ä±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± zaferi daha önceki seçimlerde kazandÄ±ÄŸÄ± zaferlerden tamamen farklÄ±. Çünkü “baÅŸkanlÄ±k sistemi”ne dayanan yeni siyasi sistem, dünyadaki herhangi bir baÅŸkanlÄ±k sisteminde bulunmayan mutlak yetkiler vermektedir. Bütün kurumlarÄ±, memurlarÄ±, askeriyeyi (ErdoÄŸan) eline almaktadÄ±r. BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmakta ve meclisin rolünü ciddi biçimde zayÄ±flatmaktadÄ±r.

3. SonuçlarÄ±n analizi, MHP’nin yüksek bir destek seviyesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. AKP ile ittifaka giren MHP aldÄ±ÄŸÄ± yüzde 11.1 ile beklenmeyen yüksek bir oran aldÄ±. Muhalefette olan ve MHP’den bölünen Ä°YÄ° Parti oylarÄ±n yüzde 10’nu aldÄ±. Ä°kisi birlikte yüzde 20’ye tekabül etmektedir. Bu, gelecekteki Türkiye politikalarÄ±nÄ±n hem içeride hem de yurtdÄ±ÅŸÄ±nda “radikal milliyetçi eÄŸilim” tarafÄ±ndan yönetileceÄŸi anlamÄ±na gelmektedir.

4. AKP özünde bu eÄŸilimden uzak deÄŸildir. Parti daha fazla oy alabilmek için Suriye ve Irak’ta özellikle Cerablus, Afrin ve Kandil DaÄŸÄ±nda Kürtlere karÅŸÄ± askeri operasyonlarÄ± kullanarak “milliyetçiliÄŸe oynamÄ±ÅŸ” ve bunda baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸtur.

5. Bu durum, ErdoÄŸan’Ä±n ülke içindeki ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki Kürtlere karÅŸÄ± “katÄ± politikalarÄ±nÄ± sürdüreceÄŸi ve Kürt sorununun çözümünün uzak olacaÄŸÄ±” beklentilerine yol açmÄ±ÅŸtÄ±r.

6. ErdoÄŸan, ÅŸüphesiz bölgesel ve uluslararasÄ± oyuncular açÄ±sÄ±nda muhatap alÄ±nacak Türkiye’nin tek lideridir. Ä°ktidarÄ±n öngörülebilir bir gelecekte deÄŸiÅŸeceÄŸi gözükmemektedir. ErdoÄŸan’Ä±n Rusya ve Ä°ran gibi mevcut müttefikleriyle Suriye ve Irak’taki taleplerinin düzeyini yükseltmek için kullanacaÄŸÄ± durum budur. Ya da ABD ve Avrupa gibi nispeten gergin stratejik müttefikleriyle de aynÄ± ÅŸekilde hareket edecektir.

Türkiye’nin meclis ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleriyle yüz yÄ±lÄ± doldurmayan parlamenter sisteminin yerini, “Türk kimliÄŸi”ni yeniden ÅŸekillendirmek için ErdoÄŸanlÄ± bir baÅŸkanlÄ±k sistemi aldÄ±. Fakat herkes tarafÄ±ndan bilinir ki çok Ä±rklÄ±, dinli ve mezhepli toplumlar mutlak bir baÅŸkanlÄ±k sistemine uygun deÄŸildir. Bu nedenle ErdoÄŸan’Ä±n zaferinin Türkiye’ye sosyal, politik ve ekonomik istikrar getireceÄŸine olan inanç yanlÄ±ÅŸtÄ±r.

TÜRKÄ°YE VE Ä°RAN’A KARÅžI YAPTIRIMLAR

Rai al Youm

BaÅŸyazÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 4 KasÄ±m’Ä± Ä°ran’a karÅŸÄ± sert ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar baÅŸlatma tarihi olarak belirledi. YaptÄ±rÄ±mlarÄ±n en önemli maddesi Ä°ran’dan petrol ithalatÄ±nÄ±n engellenmesi. Ancak az sayÄ±da Avrupa ve Asya ülkesi yaptÄ±rÄ±mlara baÄŸlÄ± kalacak gibi gözüküyor. Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkeler tarafÄ±ndan etkilenen büyük çoÄŸunluk buna karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor.

Bu yaptÄ±rÄ±mlara karÅŸÄ± en hÄ±zlÄ± isyan Türk yetkililer tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Resmi Sözcüsü Dr. Ä°brahim KalÄ±n tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±. KalÄ±n, ülkesinin ABD tehditlerine boyun eÄŸmeyeceÄŸini ve gelecek sene teslim edilecek S-400 füzelerinden vazgeçmeyeceÄŸini vurguladÄ±. Ä°ran’dan petrol ithali yasaÄŸÄ± getirecek ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na uymayacaÄŸÄ±nÄ± ve ekonomik çÄ±karlarÄ±na göre hareket edeceÄŸini, Ä°ran’Ä±n sÄ±nÄ±r komÅŸusu ve önemli bir ticaret ortaÄŸÄ± olduÄŸunu ifade etti.

BazÄ± Asya ve Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin örneÄŸini takip etmesi ve Ä°ran petrolünü ithal etmeye devam etmesi pek uzak bir ihtimal deÄŸildir. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda günlük 600 bin varille en çok petrol satÄ±n alan Çin geliyor. Çin’i günlük 450 varille Hindistan, 250 bin varille Güney Kore ve 200 bin varille Türkiye takip ediyor.

Ä°ronik ÅŸekilde, dört Avrupa ülkesi Ä°ran petrolü ithal ediyor. Ä°talya günlük 180 bin, Fransa 110 bin, Yunanistan 100 bin, Ä°spanya 70 bin varil alÄ±yor. Bunlara ek olarak BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), petrol ihraç etmesine ve günlük 3 milyon varil üretmesine raÄŸmen 100 bin varil ithal etmektedir.

Avrupa ülkeleri, özellikle de Fransa, Ä°talya ve Almanya, ABD’nin geri çekilmesine raÄŸmen Ä°ran’Ä±n nükleer anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± sürdürecekleri ve Tahran’dan petrol ithalatÄ±na devam edecekleri sözü verdiler. Bu ithalatlar için “dolar” yerine “avro” para birimini bir alternatif olarak kullanÄ±lacaklar. Fakat Fransa’nÄ±n Total Oil ve otomobil üreticisi Peugeot gibi Avrupa devleri, ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± önlemek için Ä°ran pazarlarÄ±ndan çekilme adÄ±mlarÄ± atmaya baÅŸladÄ±.

FAS’TA RÄ°F HAREKETÄ°NE ONLARCA YIL CEZA

al Kuds al Arabi

BaÅŸyazÄ±

Fas'ta Rif hareketi meselesi, yargÄ±nÄ±n 53 eylemciye ve hareketin liderine karÅŸÄ± sert cezalarÄ± duyurmasÄ±yla yeni bir döneme girdi. NasÄ±r Zefzafi ve yoldaÅŸlarÄ±ndan üçü 20 yÄ±l hapse mahkum edildi, diÄŸer sanÄ±klar 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada birçok olumsuzluk yaÅŸandÄ±. SanÄ±klar ve savunma avukatlarÄ± duruÅŸmalara katÄ±lmayÄ± reddetti. Bu eylemenin nedeni, kendilerine karÅŸÄ± yapÄ±lan suçlamalara karÅŸÄ± gerçek adaletin gerçekleÅŸeceÄŸi ümidinin olmamasÄ±.

Bu baÄŸlamda, Ä°nsan HaklarÄ±ndan Sorumlu Devlet Bakan Mustafa Ramid’in konuÅŸmasÄ± dikkat çekiciydi. Bakan, “YargÄ±nÄ±n daha adil cezalar verileceÄŸi ve bölgedeki insanlarla yeni bir uzlaÅŸma saÄŸlayacaÄŸÄ±”na dair büyük umutlarÄ± dile getirdi. BakanÄ±n “daha adil yargÄ±lamalar” konusundaki konuÅŸmasÄ±, bu kararlarÄ±n adaletsiz olduÄŸunu varsaymasÄ± anlamÄ±na gelir. Ä°lerleme ve Sosyalizm Partisi Genel Sekreteri Nabil bin Abdullah ise hükümetin “YumuÅŸama atmosferini yükseltmeye katkÄ±da bulunmayacaÄŸÄ±nÄ±” belirtti.

Hükümetin bakanlarÄ± bu hükümler hakkÄ±nda böyle konuÅŸuyorsa, insan haklarÄ± aktivistlerinin durumu “hukukun katli” olarak görmelerine, “yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±na” ve adil yargÄ±lama ÅŸartlarÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dair vurgulamalarÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rmak mÄ± gerekir?

BazÄ± insanlar durumu, Fas’Ä±n geçen yüzyÄ±lÄ±n altmÄ±ÅŸlarÄ± ve seksenlerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± “mermi yÄ±llarÄ±”na geri dönüÅŸ olarak görüyorlar. Rif bölgesi, o olaylarÄ±n en büyük kurbanlarÄ±ndan biriydi. O dönem aynÄ± zamanda ülkede hak ihlallerinin, kayÄ±plarÄ±n ve iÅŸkencelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir dönemdi. FaslÄ±larÄ±n kalplerinde acÄ± bir etki bÄ±raktÄ± ve ülkenin ekonomik ve sosyal kalkÄ±nmasÄ±nÄ± da etkiledi.

Gerçekten de Ekim 2016’dan bu yana Rif bölgesi halkÄ±, geçmiÅŸte yaÅŸadÄ±klarÄ± ve günümüzün süregelen adaletsizlikleri nedeniyle girdikleri protestolarÄ± sebepsiz deÄŸildir. Siyasi açÄ±dan saÄŸlam toplumlarda (siyasi) elitlerin, protestolarÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedenlerini bulmak için hareket etmeleri ve hatalarÄ±nÄ± gözden geçirmeleri gerekir.

Fas’taki güvenlik güçlerinin geçen yüzyÄ±ldaki “mermi yÄ±llarÄ±”nda olduÄŸu gibi ÅŸiddetli baskÄ± araçlarÄ±nÄ± kullanmadÄ±ÄŸÄ± doÄŸrudur. Lakin ortaya çÄ±kan durum barÄ±ÅŸçÄ±l halk protestosu kapÄ±larÄ±nÄ± kapattÄ±. Olumsuz protesto biçimlerinin önünü açtÄ±. Fas’ta “el Mahzen”nin (FaslÄ±larÄ±n kral, bürokrasi, askeriye ve zenginler sÄ±nÄ±fÄ±ndan oluÅŸan tabakaya verdikleri ad) sembolü olan ÅŸirketleri boykot etmeleri gibi.

Siyasi elitler krizlerle baskÄ±yla baÅŸ etme zamanÄ±nÄ±n geçtiÄŸini, bu tutumun mahkumlar kadar hakimlere de zarar verdiÄŸini ne zaman öÄŸrenecekler?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 13:07

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