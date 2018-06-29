CHP’den Süleyman Soylu’ya 81 ilde tepki

CHP, Süleyman Soylu’nun sözlerine 81 ilde düzenlediği basın açıklamalarıyla tepki gösterdi. CHP “Erdoğan bu açıklamanın neresindedir?” diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim ‘CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye” açıklamasına 81 ilde eş zamanlı düzenlediği basın açıklamalarıyla tepki gösterdi.

Hazırlanan ortak açıklamada şöyle denildi: “AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir.”

SOYLU CHP’Yİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ‘CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ demişti. Soylu, seçim sonuçlarından çıkarılacak çok önemli sonuçlar olduğunu belirtirken HDP’yi kastederek, “Maalesef Türkiye’de bugün barajı aşmayacağı net görülen bir siyasi parti, CHP tarafından baraj aştırılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

MAHMUT TANAL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Süleyman Soylu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Tanal, Soylu’nun kanunsuz emir verdiğini belirtirken “Güvenliğin muhatabı değil kaosun, ayrımcılığın muhatabı gibi davranıyor” dedi.

Soylu’nun açıklamasının makamına yakışmadığını vurgulayan Tanal, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkenin İçişleri Bakanı kaostan beslenemez. Hükümet adına iç güvenliğin doğrudan muhatabı İçişleri Bakanıdır. Ancak Sayın Süleyman Soylu iç güvenliğin muhatabı değil kaosun, ayrımcılığın muhatabı gibi davranıyor. Neden CHP’liler şehit cenazelerine alınmıyor? Şehidimize kelle diyen onlar, ‘birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis toplanmaz’ diyen onlar, ‘Valiler verdiğimiz talimatlar gereği PKK’ya operasyon yapmadı’ diyen onlar. Ama iş CHP’ye gelince şehit cenazelerine almayın diyen de onlar. İçişleri Bakanı’nın vermiş olduğu talimat tam olarak kanunsuz emirdir.

Valilere vermiş olduğu ‘CHP’lileri cenazeleri kabul etmeyin’ emri ayrıca, TCK’nın Nefret ve Ayrımcılık başlıklı 122. Maddeye de aykırıdır. Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret, kanunlarımızca cezalandırılır. Soylu’nun söylemleri CHP’lileri tamamen dışlayan, toplumun dışına itmeye çalışan birtakım sözlerden ibarettir ve suç teşkil etmektedir. Konuşmasında CHP’lilerin cenazelere alınmasın emri vermesi CHP’yi hedef göstererek siyasi algı yaratmaktan başka bir şey değildir. Öte yandan Soylu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 214’üncü maddesi Suç İşlemeye Tahrik, 217’inci maddesi Kanunlara Uymamaya Tahrik suçlarını işlemiş üstüne bir de bunu 218’inci maddede yer aldığı gibi basın ve yayın yolu ile işlemiştir. Bu da suçunu ağırlaştırıcı kılmıştır. Bu sebepledir ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 122’inci, 217’inci ve 218’inci maddeleri ve Anayasanın 137’inci maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet ettim. Hukuk devletinde olması gereken savcıların bir an önce harekete geçmesi, Sayın Soylu’nun da savcıları beklemeden istifa etmesidir.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 13:12

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