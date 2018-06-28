HDP, Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

HDP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

HDP, partilerini hedef gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. HDP, “Tekrar Bakan olabilmek için HDP’ye saldırıyor” dedi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun HDP’yi suçlayan açıklamalarına yanıt verdi. HDP’den yapılan yazılı açıklamada şunlar belirtildi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’nin hiç bir ilgisinin bulunmadığı bir konuda haddini, yasal ve anayasal sınırlarını aşarak Eş Genel Başkanımız’la yaptığı konuşma içeriğini çeşitli mecralarda sürdürmektedir.

Bunun bir tek nedeni vardır. Soylu, tekrar Bakan olabilmek, Saray’ın gözüne girebilmek, koalisyon ortağının desteğini alabilmek için HDP’yi kullanmaya çalışmaktadır.

Kendisine siyasi ve insani ahlak sınırlarını hatırlatmakla yetiniyoruz. HDP’nin seçimlerde aldığı oyları ve barajı aşarak parlamentoda yer almasını hazmedemeyen bir anlayışın demokrasi ve insan hakları ile en ufak bir alakası yoktur.

Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan'ı, ‘size artık yaşama hakkı yok’ diyerek açıkça tehdit etmektedir. Ayrıca ‘O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım’ diyerek bütün köy halkını da tehdit etmektedir. O bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ederek, insan hakları ihlallerini yaparak köyde yaşayanları topluca cezalandırma yolunu seçmektedir.

Üyelerimize, partimize ve köy halkına dönük her türlü olumsuzluğun ve saldırının tek sorumlusu, herkesi hedef gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dur.”

HDP, ayrıca Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilgisini de paylaştı. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 17:36

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