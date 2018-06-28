Bülent Tezcan: CHP il örgütleri tam kadro şehit cenazelerinde olacak

CHP MYK'si, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının ardından olağanüstü toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan "MYK'mız bütün Türkiye'de, il örgütlerimizin tam kadro olarak milletvekillerimizle beraber şehitlerin huzurunda olacağını kamuoyuna bildirme kararı aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilere, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim' sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Tezcan, Parti Meclisi (PM) sonrası toplanan MYK'ye ilişkin düzenlediği basın toplantısında, bugün ikinci kez basının karşısına geçtiğini belirtti.

"Gerçekten çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız." diyen Tezcan, şunları söyledi:

"PM'miz bittikten sonra Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla ilgili MYK'mız olağanüstü toplandı. Bu sıradan geçiştirilecek bir söz olmanın ötesindedir. Türkiye'nin geleceği ile ilgili ciddi bir meseledir. Bu nedenle MYK'mız olağanüstü toplandı ve bir karar aldı. MYK'mız bütün Türkiye'de, il örgütlerimizin tam kadro olarak milletvekillerimizle beraber şehitlerin huzurunda olacağını kamuoyuna bildirme kararı aldı"

Konuyla ilgili MYK tarafından bir bildiri hazırlandığını belirten Tezcan, daha sonra bildiriyi okudu.

'ERDOĞAN BU AÇIKLAMANIN NERESİNDE?'

Tezcan, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilere, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim' sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir.

Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir."

Tezcan, "Şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada, şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır." diye konuştu.

Bundan sonraki tutumlarının bu bildiri çerçevesinde olacağını belirten Tezcan, yarın CHP'nin 81 il örgütünde saat 11.00'de, söz konusu bildirinin okunacağı eş zamanlı basın açıklaması yapılacağını duyurdu. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 19:57

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