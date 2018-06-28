Soylu: Barajı aşmayacağı görülen parti, CHP tarafından aştırılmıştır

Bakan Süleyman Soylu, seçimlerde birçok siyasi partinin oyunun karıştığını belirterek CHP'nin barajı aşmayacak partiye barajı aştırdığını söyledi.

Süleyman Soylu, milletvekili adayı olduğu İstanbul 2. bölgede bulunan ilçelere ziyaretleri dahilinde Kasımpaşa'daki Beyoğlu AKP İlçe Başkanlığına gitti. Burada konuşan Soylu, ilçe teşkilatı üyelerine seçim dönemindeki çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, "Türkiye için yeni bir milat, yeni bir başlangıç yeni bir heyecan ve inanıyorum ki tüm hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz çok güzel bir adım" diye konuştu.

Seçim dönemine ilişkin de konuşan Süleyman Soylu, "Bir, iki olay haricinde Allah'a hamdolsun bir demokrasi bereketi yaşandı. Bu demokrasi bereketi içerisinde Türkiye'nin her tarafından geçmiş seçimlere oranla en olaysız, sükun içerisinde Türkiye'nin her noktasında bir seçim oldu. Gerek olay sayıları açısından gerek bize yansıyanlar açısından bizim en çok sevineceğimiz, bir de bütün dünyaya nazire olurcasına katılımı çok yüksek bir seçim oldu. Bu seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsili açısından kullanılan oyların yüzde 100'ü milli iradeye yansımıştır. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıması yüzde 98'in üzerindedir" ifadelerini kullandı.

'CHP TARAFINDAN BARAJ AŞTIRILMIŞTIR'

"Birçok siyasi partinin birçok siyasi partiye oyu karışmıştır" diyen Süleyman Soylu, "Maalesef Türkiye'de bugün barajı aşmayacağı net görülen bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından baraj aştırılmıştır. Bu açık ve nettir, bütün rakamlar ortadadır. Bu seçimden çıkarılacak çok önemli sonuçlar vardır. Bunlardan bir tanesi de budur. İnanıyorum ki milletimiz bunu çok iyi analiz etmiştir. Neyin ne olduğu açık bir şekilde seçim sonuçlarında görülmüştür" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 11:31

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