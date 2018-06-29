Vizyonda bu hafta (29 Haziran 2018 Cuma)

Bu hafta vizyona 2'si yerli olmak üzere 9 yeni film giriyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 9 yeni film vizyona giriyor. Onur Yiğit'in yönetmenliğini üstlendiği "T.İ.M" ve Samet Çakırtaş'ın yönetmenliğini yaptığı "Sessiz ol" haftanın yerli filmleri.

THE LEISURE SEEKER (KARAVAN)

Güneşli bir yaz sabahı Ella ve John, eski karavanlarıyla yollara düşerler. Ziyarete gelen çocukları onları evde bulamayınca telefon edip geri gelmeleri konusunda ısrar etse de Ella ve John, bu seyahatlerinde kararlıdır. Yolculukları boyunca hayatı ve birbirlerine olan tutkularını yeniden keşfederler. Başlarına gelen tatlı talihsizlikleri atlatan Ella ve John çifti için karavanlarında geçirdikleri her yeni gün bir mutluluktur.

Yönetmen: Paolo Virzi

Oyuncular: Helen Mirren, Donald Sutherland, Janel Moloney, Christian McKay

EXTRAORDINARY JOURNEY OF THE FAKIR (FAKİR: BİR HİNT FAKİRİNİN OLAĞANÜSTÜ YOLCULUĞU)

Hindistan’da Racastan sokaklarında yaşayan genç Hint Fakiri Aja, annesinin ölümünden sonra hiç tanımadığı babasını bulmak üzere Fransa’ya gitmeye karar verir. Ancak Paris’e ayak bastığı andan itibaren hiçbir şey planladığı gibi gitmez. Tuhaf bir taksi şoförüyle yaptığı yolculuğun sonunda kendini şehir dışındaki bir IKEA’da üstelik Marie adlı güzel bir kıza sırılsıklam aşık olmuş bir şekilde bulur.

Yönetmen: Ken Scott

Oyuncular: Dhanush, Gerard Jugnot, Berenice Bejo, Erin Moriarty

TAG (YAKALANDIN)

Beş arkadaş, her yıl bir ay boyunca, ilkokul birinci sınıftan beri oynadıkları 'elim sende' oyunu için kolları sıvarlar. Çocukluk ruhlarını ve dostluklarını canlı tutmak için kendilerini, işlerini ve ilişkilerini tehlikeye atarak birbirlerini yenmeye çalışırlar. Bu yıl oyun, hiç yenilmemiş olan bir arkadaşlarının düğününe denk gelir. Bu da onu nihayet kolay bir hedef haline getirecektir. Ama o, arkadaşlarının gelmekte olduklarını bilmektedir ve hazırlıklıdır.

Yönetmen: Jeff Tomsic

Oyuncular: Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Hannibal Buress

ESCAPE PLAN 2: HADES (KAÇIŞ PLANI 2: HADES)

Ray, 3 yılın ardından 'The Tomb' isimli kaçması imkansız hapishaneden kaçmayı başarmıştır ve kaçışının ardından birinci sınıf güvenlik forumu düzenlemiştir. Fakat Breslin’in ekibinden dövüş ustası Shu, insan üstü kavgaların döndüğü Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno terör labirentinde kaybolur. Breslin, arkadaşını bu akıl almaz makineden mutlaka kurtarmalıdır. Çok teferruatlı bir plan yapar.

Yönetmen: Steven C. Miller

Oyuncular: Sylvester Stallone, Dave Bautista, Jaime King, West Chatham

STILL / BORN (DOĞMAMIŞ)

Mary sonunda hamile kalmayı başarmıştır ancak doğum sırasında ikizlerinden biri hayatını kaybeder. Başına gelen bu sarsıcı durum diğer bebeğinin de kötü bir ruh tarafından tehlikeye atılabileceğini düşündürür. Kafasında dönmeye başlayan bu düşünce Mary’yi çok korkutacak ve adeta çılgına döndürecektir. Bu durum, bebeği korumaya çalışırken onun için tehlike haline gelmesine kadar uzanır.

Yönetmen: Brandon Christensen

Oyuncular: Christie Burke, Jesse Moss, Rebecca Olson, Jenn Griffin

SICARIO: DAY OF THE SOLDADO

Uyuşturucu kartelleri, teröristleri ABD sınırından kaçak yollarla geçirmeye başlayınca, federal ajan Matt Graver, Alejandro’yla iletişime geçer. Ailesi bir kartel patronu tarafından öldürülen Alejandro’nun görevi, mevcut durumu kızıştırmaktır. Alejandro, durumu alevlendirmek için kartel patronunun kızını kaçırır. Fakat kız, sivil zayiat olarak görülmeye başlayacak ve kızın kaderi ise bu iki adamın ellerinde olacaktır.

Yönetmen: Stefano Sollima

Oyuncular: Josh Brolin, Benicio Del Toro, Catherine Keener, Isabela Moner

THE MOJICONS 2 (SEVİMLİ EMOJİLER 2)

Günahkar Fidolord tarafından restore edilen Mydoom virüsü bir kez daha talihsizliklerinin başlangıcındadır. Uzaylılar Kraliçeyi yeniden yapılandırmak amacıyla Fringe’i ortadan kaldırmaya karar verirler. Ellerinde iki dikenli misyon ile Binbaşı Swanson’un yardımına ihtiyaç duyarlar. Ne yazık ki bu işlem, sistemin birçok yeniden başlatılma sorunu nedeniyle eksik kalır. Ardından Moji ve Brainpot soruşturmayı yürütür, savaşı tetikler. İnternetin varlığı tehlikededir.

Yönetmen: Alexander Romanetz

SESSİZ OL

Murat ve Aslı bir gece vakti bilmedikleri bir evin odasında elleri bağlı bir şekilde uyanırlar. Odayı, baygın bir genç ve küçük bir çocukla paylaştıklarını görürler. Odadan ve evden kurtulma çabalarında evin sahibi olan Suzan’ın birçok kötü sürprizi ile karşılaşırlar. Bu kaçış mücadeleleri sırasında her odada yaşanan dehşet dolu dakikalara maruz kalan Murat ve Aslı, uzun gecede hayatta kalabilecekler midir? Ya da asıl kurban Suzan mıdır?

Yönetmen: Samet Çakırtaş

Oyuncular: Akın Ayvaz, Şengül Kaya, Cansel Aydos, Hakan Tolga Polat

T.İ.M

Özel kuvvetlerde yüzbaşı olarak görev yapan Serdar Yıldırım, düzenlenen bir pusu sonucunda 16 silah arkadaşını kaybeder. Telsizleri kapatarak yaptığı izinsiz operasyonun ardından görevden alınır. Verilen gizli bir görev için özel yetiştirilmiş asker ve polislerden oluşan bir timin başına geçmesi istenir.

Yönetmen: Onur Yiğit

Oyuncular: Serdar Atacan, Emre Uzun, Barış Can Sağır, Hatice Kalit

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 12:48

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