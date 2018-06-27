Balçova Anadolu Lisesi'ne imam hatip lisesi taşınmasına tepki

Eğitim Sen İzmir 6 No'lu Şube Balçova Anadolu Lisesi'nin bir bloğuna başka bir imam hatip lisesinin taşınmasına tepki gösterdi.

Balçova Anadolu Lisesi'nin bir bloğuna başka bir imam hatip lisesinin taşınmasına ilişkin açıklama yapan Eğitim Sen, düzenlemenin mağduriyet yaratılmadan yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Eğitim Sen İzmir 6 No'lu Şube, Balçova'daki Sacide Ayaz İmam Hatip Anadolu Lisesi’nin yıkım kararı gerekçe gösterilerek Balçova Anadolu Lisesi B bloğuna taşınması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 'olur' yazısı alınmadan yapılacak taşınmanın okuldaki eğitime vereceği zararlar dile getirildi.

Yüzde 8'lik dilimden öğrenci alan Balçova Anadolu Lisesi'nin ilk olarak sınavla öğrenci alan okul statüsünden çıkarıldığı ve 170 olan okul kontenjanının 120 çekildiğinin bilgisinin verildiği açıklamada "Bizler ilçede yıkım kararı olan bir okul varsa elbette o okulun öğrencilerinin de mağdur edilmemesinden yanayız. Ancak ilçe, yaptığı planlamada, eğitimin paydaşlarından sendikalar, okul aile birlikleri ve hatta okulun mevcut kadrosunun önerilerini dikkate almadan bir okulun mağduriyetini giderirken, diğer bir okulu mağdur etmiştir. Daha önce de söylediğimiz gibi Sacide Ayaz İmam Hatip Anadolu Lisesi ilçede boş olan TUREM binasına taşınabilir ya da okul öğretmenleri ve yöneticilerinin memnuniyetle misafir edecekleri şekilde B bloğun iki katı imam hatip öğrencilerine açılarak her iki okulun mağduriyeti de giderilebilir" denildi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDDÜRLÜĞÜNE ÇAĞRI

Açıklamada Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne "Tüm bunlara rağmen binanın tamamen boşaltılmak istenmesi ve mağduriyetin iki taraflı giderilmemesi Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitim planlamasında yanlı davranmasının sonucudur. Eğitim Sen 6 No'lu Şube Yöneticileri olarak Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü her iki okulun mağduriyetini adil olarak gidermesi konusunda uyarıyoruz" çağrısı yapıldı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 13:04

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