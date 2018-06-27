EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet TÃ¼rkmen seÃ§imleri deÄŸerlendirdi

Emek Partisi (EMEP) BÃ¶lge Ã–rgÃ¼tÃ¼ YÃ¶neticisi ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet TÃ¼rkmen: Demokrasi iÃ§in ortak mÃ¼cadelenin Ã¶nemi arttÄ±.

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

Emek Partisi (EMEP) Bölge Örgütü Yöneticisi ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Türkmen, 24 Haziran seçimlerinde HDP’nin baskÄ±lara raÄŸmen barajÄ± geçmesini ve AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n çoÄŸunluÄŸu saÄŸlamasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. HalkÄ±n seçimlerde Kürt sorununun demokratik çözümü yönünde iradesini bir kez daha ortaya koyduÄŸunu belirten Türkmen, BatÄ±’dan HDP’ye gelen oylarÄ±n demokrasi için ortak mücadelenin önemini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n siyasal ve ekonomik geliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda kolay sürdürülebilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten Türkmen, önümüzdeki dönemde iki parti arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmalarÄ±n derinleÅŸebileceÄŸini söyledi.

‘HALK BARIÅžÇIL ÇÖZÜM Ä°STÄ°YOR’

HDP’nin baskÄ±lara raÄŸmen barajÄ± geçtiÄŸini belirten Türkmen, “HDP’nin baraj altÄ±nda kalmasÄ± için iktidarÄ±n gizli toplantÄ±lardan açÄ±ktan talimat vermeye kadar her yolu denemesine ve devletin tüm olanaklarÄ±nÄ± kullanmasÄ±na raÄŸmen barajÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± baÅŸarÄ±dÄ±r” dedi. HalkÄ±n bunca baskÄ±ya raÄŸmen iradesini Kürt sorununun demokratik çözümü yönünde kullanmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸuna dikkat çeken Türkmen, “halk çözümün temsilcileri muhatap alÄ±narak demokratik, barÄ±ÅŸcÄ±l bir yoldan gerçekleÅŸmesini istediÄŸini gösterdi” dedi.

‘BATI ORTAK MÜCADELEYÄ° ANLADI’

HDP’nin özelikle BatÄ±’da oyunu yükselmesinin batÄ±daki demokrasi güçleri ve Kürt halkÄ±nÄ±n demokrasi için ortak mücadelesinin önemini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Türkmen,iktidarÄ±n seçimleri tartÄ±ÅŸmalÄ± bir ÅŸekilde kazanmasÄ±na raÄŸmen artÄ±k ülkeyi kolay yönetme imkânlarÄ±nÄ± yitirdiÄŸini; önümüzdeki dönem hem ekonomi ve hem de iç ve dÄ±ÅŸ politikada daha fazla sÄ±kÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Türkmen, bu durumun tek adam iktidarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±na ortak mücadeleyi daha önemli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

‘AKP MHP Ä°TTÄ°FAKI KOLAY SÜRDÜRÜLEBÄ°LÄ°R DEÄžÄ°L’

AKP-MHP arasÄ±ndaki ittifakÄ±n da kolay sürdürülebilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Türkmen, “AKP tek baÅŸÄ±na çoÄŸunluÄŸu alamamÄ±ÅŸ olsa da MHP’nin desteÄŸiyle mecliste de çoÄŸunluÄŸu saÄŸlamÄ±ÅŸ görünüyor. Ancak AKP’nin MHP’ye böylesine ihtiyaç duyar hale gelmesi, önümüzdeki dönem ekonomik ve siyasi geliÅŸmelere baÄŸlÄ± olarak bu koalisyon arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmalarÄ±n derinleÅŸmesine de yol açabilir” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 19:07

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