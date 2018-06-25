24 Haziran seçimlerinden koalisyon çıktı, AKP MHP’ye muhtaç

24 Haziran seçimleri sonrası, AKP Meclis çoğunluğu için AKP'yle iş birliği yapmak zorunda.

Milletvekilliği genel seçiminden TBMM'de ‘koalisyon’ çıktı.

24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre TBMM’de AKP oyların yüzde 42’sini aldı ve 300+1 milletvekili hedefine ulaşamadı. AKP, 1 Kasım seçimlerine göre en fazla oy kaybeden parti oldu. MHP ise 11,1 oy oranıyla 49 milletvekili çıkardı. Bu sonuçlara göre AKP, MHP’nin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Seçimler öncesinde yüzde 10'un altında kalacağı tahmini yapılan MHP , seçimin ‘sürprizi’ oldu. Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada ‘Türkiye’nin en kilit partisi MHP’ dedi.

HDP baraj altında kalsaydı Cumhur ittifakı, anayasa değişikliği için gerekli çoğunluğu elde etmiş olacaktı.

ERDOĞAN: CUMHUR İTTİFAKI OLARAK GAYRET EDECEĞİZ

Parlamentodaki bu sonuçları değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak da elimizden gelen bütün gayretlerimizle onu da cumhur ittifakı olarak çözme gayretinde olacağız” açıklamasında bulundu.

BAHÇELİ: KİLİT PARTİ OLDUK

MHP Lideri Devlet Bahçeli de MHP’nin aldığı oy oranının önemli bir başarı olduğunun altını çizerek, “En kilit parti olduk” açıklamasını yaptı. (HABER MERKEZİ)

24 Haziran seçimleri sonrası il il oy oranları

Erdoğan'ın balkon konuşması: Milletimizin mesajını aldık

Bahçeli'den ilk açıklama: Meclis'in kilit partisi olduk

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 13:46

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