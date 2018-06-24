Bahçeli'den ilk açıklama: Meclis'in kilit partisi olduk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oy sayımı sürerken yaptığı açıklamada 'MHP tarihi bir başarıya imza attı' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oy sayımı devam ederken açıklama yaptı. Bahçeli, "Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla idrak ve ifade ediyoruz" dedi.

Bahçeli, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. 24 Haziran seçimlerinde milletin kutlu iradesi tecelli edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlandığını söyleyen Bahçeli, “MHP bugün tarihi bir başarıya imza atmıştır. Meclis'in kilit partisi olduk, denetleme görevimiz var. Gecenin bu vaktinde gelen ya da gelemeyen dava arkadaşımı ve yurttaşlarımı candan kucaklıyorum." dedi.

Bahçeli, "Elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı, müspet, uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz" şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 23:37

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