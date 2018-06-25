Erdoğan'ın balkon konuşması: Milletimizin mesajını aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da balkon konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası parti genel merkezi önünde toplanan partililere seslenerek balkon konuşması yaptı.

Erdoğan, balkon konuşmasında, "Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz. Ak Parti'yi milletimiz ile kurduk. Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Yemin töreninin hemen ardından bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Yeni yönetim sistemimiz ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık" dedi.

‘AMERİKA’DAN ANA MUHALEFETE BAYAĞI OY GELMİŞ’

Erdoğan, "Bu şarkı burada bitmez dediniz. Vandallara ve ihanet çetelerine karşı koyduk, ellerini ovuşturarak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik. Amerika'daki oylara bakıyorum, oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta. Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin kendisidir. Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet, bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır" diye konuştu.

‘EN YAKIN ARKADAŞIMIZ İLE ARAMIZDAKİ FARK 20 PUANIN ÜZERİNDE. 22 PUAN’

Erdoğan, "Bildiğiniz gibi en yakın arkadaşımız ile aramızdaki fark 20 puanın üzerinde. 22 puan. Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime, milletime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

‘MERHUM MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN YADİGARI ALPERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı olan MHP'nin Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenlere teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum" dedi.

'MESAJI ALDIK’

Erdoğan, "Türkiye bu seçimle, pek çok yeniliğin yanı sıra partilerin ittifak tecrübesini de yaşamıştır. Hayırlı bir tecrübe olmuştur. Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz. Ak Parti'yi milletimiz ile kurduk. Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Yemin töreninin hemen ardından bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Yeni yönetim sistemimiz ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti: "Milletimiz 16 yıl olduğu gibi sandıktaki tercihini bu defa da kavgadan yana değil hizmetten yana kullanmıştır. Kazanan demokrasimiz, Türkiye olmuştur. Kazanan Türkiye, Türk milleti, bölgemizdeki tüm mağdurlar, dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur. Sizlerin desteğinin hakkını verebilmek için daha çok mücadele edeceğiz. Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah hep birlikte ulaştıracağız. Terör örgütlerinin üzerine çok daha kararlı bir şekilde gideceğiz. Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını daha yükseklere çıkartacağız. Rabiamızı daha gür sesle ifade edeceğiz. Bayrağımız inşallah çok daha nazlı dalgalanacak.

‘TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÜZERİNE ÇOK DAHA KARARLI ŞEKİLDE GİDECEĞİZ’

“Türkiye tercihini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam ettirmekten yana kullanmıştır. Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır. Terör örgütlerinin üzerine çok daha kararlı şekilde gideceğiz. Bu sonuçlar aynı zamanda ülkemize kem gözle bakan terör örgütlerinden küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesi. Ekonomik hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızın ifadesidir.”

‘DÜNYANIN TÜM SİYASET BİLİMCİLERİ BİR ARAYA GELİP YILLARCA ÇALIŞSA YİNE DE BUNU ZOR ÇÖZER’

Erdoğan, "Bu seçim sonuçları ile o kadar çok çevreye o kadar çok farklı mesajlar vermiştir ki dünyanın tüm siyaset bilimcileri bir araya gelip yıllarca çalışsa yine de bunu zor çözer" dedi.

BİNALİ YILDIRIM: ARTIK YENİ SİSTEM, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR’

Erdoğan'dan önce balkona çıkan Yıldırım, "Duymayan duysun bilmeyen bilsin kardeşiz. Tek bir milletiz. Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür. 24 Haziran seçimleri demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktası olmuştur. Aziz milletimize minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz.seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bugün yeni bir gündür. Geçmiş geçmişte kaldı cancağızım yeni günde yeni şeyler söylemek lazım. Milletin adamı, Türkiye sevdalısı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin cumhurbaşkanıdır" ifadelerini kullandı.

Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye'yi durdurmak isteyenler, dize getirmek isteyenler dize gelmiştir, millet kazanmıştır. Birkez daha Türkiye kazandı, bu seçimin kaybedeni yoktur. Siyasi rekabet bizim için 'yenme-yenilme' anlamına gelmez. Herkes, bütün vatandaşlarım emin olmalıdır ki Türkiye daha güçlü demokrasisiyle daha sağlam temellere oturmuş bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletimiz, erdem, irade ve cesaretle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak net bir sonuçla seçmiştir. Teşekkür ediyoruz aziz milletimize.seçim sonuçlarını değerlendirerek buna göre adımlarımızı atacağız. Şimdi Türkiye için Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenme günüdür. Milletin adamıyla milli bir mutabakatla kutlu yürüyüşe devam etme vaktidir. 24 Haziran zaferi Türkiye'nin geleceğe attığı sarsılmaz adımın habercisidir. Ayrı gayrı yok, ötekileştirme yok, sen-ben kavgası yok. Bütün Türkiye'yi kucaklayan adalet, kalkınma siyasetiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu seçimlerle beraber milletimiz tarafından sandıkta onaylanmıştır. Artık yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girmiştir. Bu demokrasi şölenine katılan herkese teşekkür ediyorum.” (HABER MERKEZİ)

Resmi olmayan sonuçlara göre 24 Haziran seçimleri

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 08:04

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