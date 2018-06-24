Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez trafiğe çıktı

Suudi Arabistan’da kadınlar, kendilerine araç kullanma izninin tanındığı yasanın yürürlüğe girmesi üzerine trafiğe çıktı.

Suudi Arabistan’da kadınlar, kendilerine tanınan araç kullanma izninin tanındığı yasanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından trafiğe çıktı.

İhbariyye ve Al Arabiya televizyon kanalları, kararın uygulanmaya başladığı ilk saatlerden itibaren ülkede ilk kez trafiğe çıkan kadın sürücülere ait görüntülere yer verdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in 26 Eylül’de yayımladığı kararnameyle, kadınların da ehliyet alarak 24 Haziran itibariyle araç sürme imkanına sahip olacağı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan’ın “2030 vizyonu”, kadınların iş piyasasına katılım oranını yüzde 22’den yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor.

‘HARAM’ DİYEREK YASAKLAMIŞLARDI

Dünyada kadınların araç kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan’da, Üst Düzey Alimler Kurulu tarafından “Kadınların araç kullanması haramdır” şeklinde verilen fetvadan dolayı yasal değişiklik yapılamıyordu.

Ülkede “kadınların araç kullanmasına izin veren yasa çıkarılması” talebiyle ilki 1990’da olmak üzere 2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında pek çok kampanya düzenlenmişti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 21:27

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