Muharrem İnce, Maltepe'de konuştu: Yarın bambaşka bir Türkiye olacak

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri öncesi son mitingini Maltepe'de gerçekleştirdi. Muharrem İnce’nin "5 milyon" olarak açıkladığı katılımcılar mitingi büyük bir coşkuyla takip etti. "Yarın bambaşka bir Türkiye olacak" diyen Muharrem İnce, 36 saatlik seferberlik ilan ettiğini söyleyerek herkesi oyuna sahip çıkmaya çağırdı.

'GÖZLER YALAN SÖYLEMİYORSA BU İŞ OLDU'

İnce'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Yarın bambaşka bir Türkiye olacak. Yarın ayrımcılığa son vereceğiz. Yarın kayırmayıcılığa son vereceğiz. Yarın devletin parasını savurmaya son vereceğiz.

İzmir’de muhteşemdin. Ankara’da muhteşemdin ama İstanbul’da 5 milyonsun 5.

AVM ekonomisi değil topraklarından bereket fışkıran, fabrikalarının bacası tüten, huzurlu, mutlu, barışmış bir Türkiye.

Yarın tüm valileri, kaymakamları uyarıyorum. Sizler devletin valisisiniz, Erdoğan’ın valisi değil. YSK, AA ve TRT sen benim mitingimi versen ne olur vermesen ne olur.

Gözler, sözler yalan söylemiyorsa, bu iş oldu.

Asık suratlı bir cumhurbaşkanı değil, yorgun bir cumhurbaşkanı değil, taze bir cumhurbaşkanı. Meydanlarda "Ey" diye bağıran bir cumhurbaşkanı değil, gelecekten söz eden bir cumhurbaşkanı... Kıraathane değil fabrika açacağım diyen bir cumhurbaşkanı. 16 yılın sonunda bedava kek değil aş diyen iş diyen ekmek diyen bir cumhurbaşkanı.

Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağım. Merkez Bankası bağımsız olacak. IŞİD'le PKK'yla amansız bir mücadele yürüteceğim.

Suriye'ye büyükelçi atayarak sorunların çözümü için ilk adımı atacağım. 4 milyon Suriyeli davulla zurnayla evlerine gidecek.

Futbol takımlarının seçimlerine karışmayacağız. Hemen Passolig'i kaldıracağım.

Yargı bağımsız olmadan ekonomi düzelmez. Tencereye et girmesi için bağımsız bir yargı şarttır.

Yalaka medya, yandaş medya hemen medyayla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız.

Kamuda yükselme, müdür olma, kaymakam olma, müsteşar olma... Objektif ölçüleri olacak. Kimsenin etnisitesine, mezhebine, cinsiyetine, başı açık başı kapalı bakılmayacak. Başörtülü kardeşim bu yalancılara bakma sen.

'ASGARİ ÜCRET 2200 LİRA OLACAK'

Avrupa Birliği ile müzakereleri hızlandıracağız.

Üniversiteleri böldü. Bölünen üniversiteleri hemen birleştireceğim.

Çiftçiye mazot 3 lira olacak. Asgari ücret 2200 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Fındık 15 lira olacak.

Cemevlerinin hukuki statüsünü 100 gün içinde tamamlayacağız. Yerel yönetimlerin statüsünü güçlendireceğiz. Engelliler için yaşam merkezleri kuracağız.

'CANLI YAYINI ENGELLEYENLERİ YARGILAYACAĞIZ'

TÜRKSAT'ın yayınına sabotaj varmış. Erdoğan üzme beni, gidiyorsan delikanlı gibi git.

Yarın akşam İnce kazanırsa sadece İnce kazanmayacak, AK Partili, CHP'li, HDP'li, İYİ Partili kardeşim kazanacak. 81 milyon kazanacak. İnce kazanırsa Türkiyem kazanacak.

Şu anda 5 milyon insan Maltepe'de ama hiçbir televizyon kanalı canlı yayın veremiyor. Ahlaksızlığın böylesi dünyaya örnek olsun. Bu canlı yayını engelleyenleri canlı yayında yargılayacağız.

'SARAYPEREST DOYMUYOR'

Mimar Sinan Üniversitesi'ne 5 günlük süren var seni sokağa atıyorum diyor. Ankara'da 1150 odalı sarayı var. İstanbul'da bütün saraylar onun. Doymuyor sarayperest. Ne istiyorsun o öğrencilerden orayı da saray yapacakmış kendine. Cumhurbaşkanı olduğumda Ankara'daki sarayı bilim merkezi yapıp öğrencilere vereceğim. İstanbul'da kullandığı sarayları üniversitelere vereceğim. Marmaris'te yaptığı yazlık sarayı engelli kardeşlerime vereceğim. Sanata, insana, doğaya, yaşama saygısı yok bunun.

Erdoğan paralel bir devlet kuruyor. Bu yapı tek adam yapısıdır. Burada ortak akıl yoktur.

Erdoğan gibi faşist kafalı bir adam 5 milyonu görünce kesin yayını diyor. Korku bu korku.

Erdoğan'ın yaptığı köprüden 228 liraya geçiyoruz. Yani bu köprüde hırsızlık var. Bu kadar fark olmaz.

Parası olan geçsin diyor. Şehir Hastaneleri diyor ya, yüzde 70 doluluk garantisi var. Hasta olmaya mecbursun yani. Parası olan hastaneye gitsin diyecek. Hatta birkaç günü daha olsa parası olan yaşasın diyebilirdi.

Türkiye'de her gün fakirleşiyorsun. Faiz artıyorsa kötü yönetiliyorsun demektir. Gençlerle birlikte, akıllı, deneyimli, dünyayı tanıyan bir kadroyla birlikte faizleri indireceğiz. Faiz, Erdoğan'ın yaptığı gibi polisiyle tedbirle inmez. Akılla, bilimle iner.

Gel bir televizyon kanalına ekonomi tartışalım dedim. Gelemedi. Lidermiş, çakma lider.

Faizler yükselince faiz lobisi dedi, dolar yükselince dolar lobisi dedi, şimdi de soğan lobisi mi diyeceksin.

Siz tek başınıza Türkiye'de seçimi adil hale getirebilirsiniz. Eve gidin, 1-2 saat dinlenin. Sağlık sorunu olmayan akşamdan okul bahçesine gitsin. Ne yapacaksınız, hastalanmayacaksınız, acıkmayacaksınız, susamayacaksınız. 36 saat sonra kaldırılmak üzere seferberlik ilan ediyorum. Sandık başlarından ayrılmayacaksınız. Ben yarın Yalova'da oyumu kullanıp doğru Ankara'da YSK'nin önüne gideceğim. Hiçbir şekilde yok şu varmış, yok bu varmış, Erdoğan kaybedince bırakmazmış, geç bu işleri geç. Bu memleket sahipsiz değil. Oradayız, meydanlardayız, sokaklardayız.

İstanbul'da 5 milyonu görmezden gelip canlı yayını kestiriyorsan sen bitmişsin Erdoğan. Bir de Yenikapı'ya bitmiş bir siyasetçiyi getirmişsin. Devletin bekası için geldim diyor. Oğlanın kredisi için gelmiş olmayasın.

Bu işi başardık inşallah. Çok teşekkür ediyorum aziz İstanbul. Yarına hazır mıyız?

Bu kampanya süresince bazı mektuplar elime geçti. Bunları Çankaya köşkünün müzesinde yayınlayacağız. Bu ülkenin sorunlarını yorgun, milletten kopmuş bir adam çözemez. Taze kan çözebilir.

Yani düşünebiliyor musunuz? Aslen Rizeli, Rize çayı içmiyor. Kilosu 4 bin liralık beyaz çay içiyor. Bu, Türkiye'nin sorunlarını çözemez."

BÜYÜK BİR KALABALIK TOPLANDI

İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Biz İstanbuluz Mitingi” için kitle, sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurdu. Mitingin yapılacağı alanın çevresi polis bariyerleriyle çevirildi. Miting alanına farklı bölgelerdeki 4 polis kontrol noktasından girildi.

Mitinge katılımın yoğun olması sebebiyle kontrol noktalarında yığılma oldu. Alanı dolduran yüz binlerce kişi, yağan yağmura rağmen coşkusunu kaybetmeksizin İnce’yi bekledi.

İnce saat 14.00'te miting alanına geldi ve halk tarafından "İnce Başkan" sloganları ve alkışlarla karşılandı. İnce, sahneye eşiyle birlikte çıktı.

Fotoğraf: Akın Çeliktaş/DHA

Mitinge CHP’li milletvekilleri, il ve ilçe başkanları da katıldı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Diyarbakırspor formasıyla miting alanına geldi.

Oluşturulan kontrol noktalarından alana girişler sağlanırken, alana 80 metre genişliğinde, 20 metre derinliğinde platform kuruldu, birçok bölgeye LED ekranlar ve ses sistemleri yerleştirildi.

Fotoğraf: Hayri Tunç

Gazeteciler için 40 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşan basın tribünü hazırlandı. Basın platformunda canlı yayınlar için mini stüdyo alanları kuruldu. Canlı yayın araçları basın platformunun hemen arkasındaki alana yerleştirildi.

Mitinge, yaklaşık 400 yerli ve yabancı basın mensubu akredite oldu.

Fotoğraf: Hayri Tunç

Alan çevresinde iki bebek çadırı ile yaşlı ve hastaların dinlenebilmesi için bir çadır oluşturuldu. Ayrıca, alan çevresinde 6 ambulans hazır bekletiliyor.

Miting alanına giriş kapılarına yakın yerlerde bayrak ve şapka dağıtımı yapılıyor. Alanın çevresinde dağıtıma hazır yaklaşık 1 milyon su bulunduruluyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 15:09

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