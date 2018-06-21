Adalet Nöbeti 64. hafta: Adalet hava gibidir olmayınca nefes alamayız

Adalet Nöbeti'nin 64. haftasında konuşan Avukat Kamil Tekin Sürek avukatların mesleklerini yapamayacak duruma getirildiğine dikkat çekti.

Hukuk örgütlerinin tutuklu meslektaşları için İstanbul Adliyesi’nde başlattıkları “Adalet Nöbeti” 64. haftasında devam etti. Nöbette konuşan Avukat Kemal Aytaç, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Diyarbakır Barosu PKK’ya müzahir bir barodur” sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aytaç, “Bu ülkenin İç İşleri Bakanı bir baroyu terör örgütünün mensubu olmakla suçladı ve tehdit etti. Bu akıl almaz bir şey. Burada Diyarbakır Barosu’nun mesajını tekrarlıyoruz ve ‘Buradayız, Tahir Elçin’in alındığı yerdeyiz’ diyoruz” dedi.

‘MESLEĞİMİZİ YAPAMAZ HALE GELDİK’

64. hafta nöbetinin ilk konuşmacısı Avukat Kamil Tekin Sürek, nöbetin var olan adaletin kaybedilmesinden değil baskınının artması sonucu gündeme geldiğini kaydetti. Sürek, “Cumhuriyet’e saldırmaları, meslektaşlarımızı ve gazetecileri tutuklamaları bizim açımızdan bardağı taşıran nokta oldu. Mesleğimizi yapamaz hale gelmiştik. Avukatları müvekkillerinden dolayı ‘terörist’ ilan ettiler. Adalet hava gibidir. Var olduğunda varlığını önemsemiyoruz, olmayınca ise nefes alamıyoruz.” dedi. Adaletin toplumun tüm kesimlerince talep edildiğine dikkat çeken Sürek, “Bizim dışımızda milyonlar adalet istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü bunun en belirgin örneği. İnsanlar iş, ekmek, özgürlük taleplerinin yanı sıra adalet talebinde de bulunmaya başladılar. Adaletin ne kadar gerekli olduğunu can alıcı şekilde ifade eden bir anne var. Eşini ve bir oğlunu kaybeden diğer oğlu tutuklanan bir anne. Suruç’ta 3 ölünün faili meçhul, faili hükümetce gizlenmeye çalışılıyor soruşturmaya yasak getirildi, otopsiye yasak getirildi, doktorlara baskı uygulandı, doktorlar baskı yüzünden istifa etti. Ama yasaklara rağmen gerçekler ortaya çıktı kimin kime saldırdığı görüntülerde ortaya çıktı. Güneş balçıkla sıvanamıyor. Yasağın yanı sıra olayın gerçeklerinin ortaya çıkmasını isteyen binlerce, on binlerce avukatı ‘terörist’ ilan ettiler. Kendileri gibi olmayan herkesi ‘terörist’ ilan ediyorlar.” diye konuştu. 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere ilişkin de konuşan Sürek, “Zalimlerin iktidarı sonsuz değildir. 1 hafta sonra haftaya yaptığımız nöbette umuyorum ki başka şeyler konuşacağız.” dedi.

‘HAK ARAYIŞINA IŞIK TUTTU’

Sürek’in ardından dokuzsekizhaber muhabiri İrem Afşin söz aldı. Adalet nöbetinin kendisi için umut verici olduğunu söyleyen Afşin, “Bu nöbet tüm hak arayışlarına ışık tutan tarihsel bir örnek” dedi.

Son olarak söz alanAvukat Kemal Aytaç, 28 Haziran’da baroların Diyarbakır Barosu ile dayanışmak için Diyarbakır’da olacaklarını duyurdu. Açtaç, Diyarbakır Barosu avukatlarının her Cuma Tahir Elçi için tuttukları nöbete Adalet Nöbeti olarak katılım sağlayacaklarını da kaydetti. Aytaç, 12 Temmuz’da Adalet Nöbeti avukatlarının yargılanmasının başlayacağını hatırlatarak davaya katılım çağrısı yaptı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 14:15

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