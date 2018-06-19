Ezhel ilk duruşmada beraat etti

'Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak' suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen rapçi Ezhel ilk duruşmasında beraat etti.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

‘Ezhel’ adıyla tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu’nun “Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma öncesi salonun önüne bariyer çekerek yoğun güvenlik önlemi alan polis, mahkeme hakiminin talimatı doğrultusunda salona avukat, basın ve Ezhel’in yakınlarını aldı. Duruşmayı izlemeye gelen Ezhel’in dostları ve hayranları ise duruşma salonunun küçük olması sebebiyle salona alınmadı. Tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi’nden adliyeye getirilen Ezhel, 7 jandarma eşliğinde salondaki yerini aldı.

9 DAKİKA SÜRDÜ

Kimlik tespitinin ardından Ezhel’in savunmasına geçildi. Ezhel savunmasında, “Ankara Kızılay’da bir arkadaşımın giyim dükkanı var. Arada gidip çay içerim. Dükkanın karşısında bir otopark var. Otopark ile dükkan arasında toprak bir yol var. Çay içerken o toprak yolda bitkileri gördük. Ne alaka deyip fotoğrafını çektim ve 90’larda Selahattin Özdemir’in ‘Esrar Perdesi’ şarkı sözünü yazıp paylaştım. ‘Geceler’ isimli şarkım da BluTv’de yayınlanacak vampirleri konu alan ‘Yaşamayanlar’ isimli dizide müzik olarak kullanılacaktı. Yazar nasıl yazarsa ben de sanatsal bakış açısıyla düşünüp, edebi sanatla elimden geldiğince anlattım.” dedi. Mahkeme hakimi Dilber Atalay Ezhel’e, “Yarınımız yok’ isimli parçanla da ne anlatmak istedin?” diye sordu. Ezhel söz konusu şarkının uyuşturucu karşıtı sözler içerdiğini belirterek, “Bu şarkı da, aşk değil zehirdir bonzai bu iş böyle giderse yaşamak zor diye uyuşturucuya değil hayata bağlayan sözler yazdım” diyerek beraatini talep etti. Yaklaşık 9 dakika süren duruşma sonunda mahkeme hakimi Atalay, Ezhel’in suç işleme kastıyla hareket etmediğine hükmederek önce tahliye sonra da beraat kararı verdi.

AVUKAT FUAT EKİN: DAVA BAŞLAMADAN BİTTİ

Duruşmanın ardından Ezhel’in avukatı Fuat Ekin adliye önünde basın açıklaması yaptı. Avukat Ekin, “Beraat kararını aldık. Hukuk yerini buldu diyebiliriz. Beklediğimiz de buydu zaten. Sayın mahkemenin çok yerinde bir kararı oldu. Bu dava da başlamadan bitmiş oldu” dedi. Ezhel'in savunmasının tarafına yöneltilen iki suçlamaya dönük olduğunu ifade eden Ekin, “Biri esprisi üzerine bir instagram fotoğrafı, diğeri de bir vampir hikayesini anlatan bir şarkı sözü. Mahkeme suçun oluşmadığını, suç işleme kastıyla yapılmadığını ve bunun sanat özgürlüğü çerçevesinde kaldığını değerlendirerek beraat kararı verdi” diye konuştu.

Ezhel is free. — Ezhel (@ezhel06) 19 Haziran 2018

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 12:41

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