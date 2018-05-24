'Ezhel' adıyla tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı

İlk albümü Müptezhel'le büyük bir çıkış yakalayan rapçi Ezhel 'Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.

'Ezhel' adıyla tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu, 'Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve internette Uyuşturucu kullanımını özendiren kişilere yönelik yürüttüğü araştırmada, Ezhel adıyla bilinen 28 yaşındaki rapçi Sercan İpekçioğlu'nun bazı şarkılarında Uyuşturucu kullanımını özendirdiğini belirledi. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İpekçioğlu hakkında gözaltı kararı alındı. Narkotik ekipleri, Kadıköy'de önceki gün düzenlediği operasyonla İpekçioğlu'nu gözaltına aldı. İpekçioğlu, "Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette hakkındaki suçlama ile ilgili sorgulanan İpekçioğlu, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da sorgulanan İpekçioğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme İpekçioğlu'nu, "Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklayarak cezaevine gönderildi.

MACARİSTAN'DA SAHNE ALACAKTI

İlk albümünü 2017 yılında çıkaran Ezhel, yaptığı müziğin türünü "AnatolianUrbanCore/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap" olarak tanımlıyordu. Bir dönem Ais Ezhel adını kullanan şu an ise sadece Ezhel adını kullanan Sercan İpekçioğlu'nun "Şehrimin tadı" adlı şarkısının videosu internette 31 milyon kişi tarafından izlendi.

İlk albümü Müptezhel'le büyük bir çıkış yakalayan Ezhel, Ağustos ayında Macaristan'da Sziget Festivalinde sahne alacaktı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 20:40

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