Ezhel'den mektup: Kahrolsun sansür, yaşasın tam bağımsız rap

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği' gerekçesiyle tutuklanan 'Ezhel'in sosyal medya hesabından cezaevinden gönderdiği mektup yayımlandı.

"Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçundan tutuklanan 'Ezhel' takma isimli Sercan İpekçioğlu, cezaevinde kaleme aldığı mektubunu sosyal medya hesabında yayımladı. İmzasıyla yayımlanan mektupta “Kahrolsun sansür yaşasın tam bağımsız rap" ifadesi yer aldı.

Ezhel, mektubunda ailesine, dostlarına ve sevenlerine seslenerek sağlının iyi olduğunu cezaevinde de kendisini dinleyenlerden destek gördüğünü ifade etti. Çok ilginç bir koğuşta olduğunu belirten Ezhel, “İnşaat işçisi de var Amerika mühendislik bitirmiş insan da. Varoş hikayeleri ve entelektüel tartışmalar bir arada. Nedendir bilmiyorum, mahpusluktan mı, duyduğum her şiir, dinlediğim her türkü bugüne kadar duyduğum en güzelleriymiş gibi geliyor” diye yazdı.

Kendisini BİMER’e şikayet eden kişiye seslenen Ezhel, “Ben size ne yaptım. Kendimi geçtim, sizi bir anayı ağlatmanın vicdanıyla baş başa bırakıyorum” dedi.

Ezhel mektubunu “Kahrolsun sansür yaşasın tam bağımsız rap!” sözleriyle tamamladı.

ARKADAŞINDAN MÜZİKLE TEPKİ

Ezhel'in tutuklanmasının ardından rap camiasında Sehabe olarak bilinen Barış Çetin "Ezhel'e özgürlük" diyerek bir şarkı yazdı ve seslendirdi.

Sehabe'nin şarkısı

Ve de biz adalete değer veriyoruz

Adalet de adalete değer veriyor mu?

Kimse yanlışa güzel diyemez

Yaptığınız hata düzeltin hemen

Müziğe duyduğun kaygı, kuşku nasıl?

Beslediğiniz televizyon suç yuvası

Diziler böyleyken müziğin suçu ne?

Tecavüz yasalsa Fatmagül'ün Suçu Ne?

Eğer konu özendirmekse

İnanın bundan alası yok

Silah, kan, şiddet 13 yıl 300 bölüm

Kurtlar Vadisi hala CEO

Kötü insan hep rahat eder

Kadına tekme atıp beraat eder

Anlattık anlamadınız, anlatmaya devam

Doğrunun yanında ol, susma ve de bağır

Trafoya kedi girer elektrik gider

Üşüyen adaletin dengesine pike

Müziğe özenip müptezel olcak olan

Aşk-ı Memnu izlediğinde yengesini...

Müzik evrensel ne Irak, ne Ürdün

Ayırmaz Çerkez, Türk ya da Kürt'ü

Katil tecavüzcü gezerek hürdür

Ezhel'e özgürlük!

Başlarını dik tutsunlar, asla pes etmesinler

Kimsenin efendisi kimsenin de kölesi olmasınlar

Biz öyle popçu değiliz; bu hip hopçu beyni

Ne sigaram var, ne alkol ne de otçu değilim

Ezhel'in şarkıları biz de dinliyoruz

"Ya dur sigaraya başlayayım" mı diyorum?

Soma'da nerdeydiniz, adalet nerdeydi?

Müşavir madenciyi tekmelerken yerdeydik

Hırsıza katile serbest mi suç?

Uğur Mumcu'nun faili hala meçhul

50 kilo esrarla yakalanan yeğen ama

Fazıl Say'ı içeri almak istediler

Doğruyu gördün. Sustunuz ama

Özgürlüktür müzik susturulamaz!

Kötü insan hep rahat eder

Kadına tekme atıp beraat eder

Anlattık anlamadınız, anlatmaya devam

Doğrunun yanında ol, susma ve de bağır

Trafoya kedi girer elektrik gider

Üşüyen adaletin dengesine pike

Müziğe özenip müptezel olcak olan

Aşk-ı Memnu izlediğinde yengesini...

Müzik evrensel ne Irak, ne Ürdün

Ayırmaz Çerkez, Türk ya da Kürt'ü

Katil tecavüzcü gezerek hürdür

Ezhel'e özgürlük! (HABER MERKEZİ)

Ezhel'e arkadaşlarından destek: Müzik susturulamaz

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 09:19

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