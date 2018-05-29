Fotoğraf: ezhel06/Instagram
Ezhel'den mektup: Kahrolsun sansür, yaşasın tam bağımsız rap
Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği' gerekçesiyle tutuklanan 'Ezhel'in sosyal medya hesabından cezaevinden gönderdiği mektup yayımlandı.
"Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçundan tutuklanan 'Ezhel' takma isimli Sercan İpekçioğlu, cezaevinde kaleme aldığı mektubunu sosyal medya hesabında yayımladı. İmzasıyla yayımlanan mektupta “Kahrolsun sansür yaşasın tam bağımsız rap" ifadesi yer aldı.
Ezhel, mektubunda ailesine, dostlarına ve sevenlerine seslenerek sağlının iyi olduğunu cezaevinde de kendisini dinleyenlerden destek gördüğünü ifade etti. Çok ilginç bir koğuşta olduğunu belirten Ezhel, “İnşaat işçisi de var Amerika mühendislik bitirmiş insan da. Varoş hikayeleri ve entelektüel tartışmalar bir arada. Nedendir bilmiyorum, mahpusluktan mı, duyduğum her şiir, dinlediğim her türkü bugüne kadar duyduğum en güzelleriymiş gibi geliyor” diye yazdı.
Kendisini BİMER’e şikayet eden kişiye seslenen Ezhel, “Ben size ne yaptım. Kendimi geçtim, sizi bir anayı ağlatmanın vicdanıyla baş başa bırakıyorum” dedi.
Ezhel mektubunu “Kahrolsun sansür yaşasın tam bağımsız rap!” sözleriyle tamamladı.
ARKADAŞINDAN MÜZİKLE TEPKİ
Ezhel'in tutuklanmasının ardından rap camiasında Sehabe olarak bilinen Barış Çetin "Ezhel'e özgürlük" diyerek bir şarkı yazdı ve seslendirdi.
Sehabe'nin şarkısı
Ve de biz adalete değer veriyoruz
Adalet de adalete değer veriyor mu?
Kimse yanlışa güzel diyemez
Yaptığınız hata düzeltin hemen
Müziğe duyduğun kaygı, kuşku nasıl?
Beslediğiniz televizyon suç yuvası
Diziler böyleyken müziğin suçu ne?
Tecavüz yasalsa Fatmagül'ün Suçu Ne?
Eğer konu özendirmekse
İnanın bundan alası yok
Silah, kan, şiddet 13 yıl 300 bölüm
Kurtlar Vadisi hala CEO
Kötü insan hep rahat eder
Kadına tekme atıp beraat eder
Anlattık anlamadınız, anlatmaya devam
Doğrunun yanında ol, susma ve de bağır
Trafoya kedi girer elektrik gider
Üşüyen adaletin dengesine pike
Müziğe özenip müptezel olcak olan
Aşk-ı Memnu izlediğinde yengesini...
Müzik evrensel ne Irak, ne Ürdün
Ayırmaz Çerkez, Türk ya da Kürt'ü
Katil tecavüzcü gezerek hürdür
Ezhel'e özgürlük!
Başlarını dik tutsunlar, asla pes etmesinler
Kimsenin efendisi kimsenin de kölesi olmasınlar
Biz öyle popçu değiliz; bu hip hopçu beyni
Ne sigaram var, ne alkol ne de otçu değilim
Ezhel'in şarkıları biz de dinliyoruz
"Ya dur sigaraya başlayayım" mı diyorum?
Soma'da nerdeydiniz, adalet nerdeydi?
Müşavir madenciyi tekmelerken yerdeydik
Hırsıza katile serbest mi suç?
Uğur Mumcu'nun faili hala meçhul
50 kilo esrarla yakalanan yeğen ama
Fazıl Say'ı içeri almak istediler
Doğruyu gördün. Sustunuz ama
Özgürlüktür müzik susturulamaz!
Kötü insan hep rahat eder
Kadına tekme atıp beraat eder
Anlattık anlamadınız, anlatmaya devam
Doğrunun yanında ol, susma ve de bağır
Trafoya kedi girer elektrik gider
Üşüyen adaletin dengesine pike
Müziğe özenip müptezel olcak olan
Aşk-ı Memnu izlediğinde yengesini...
Müzik evrensel ne Irak, ne Ürdün
Ayırmaz Çerkez, Türk ya da Kürt'ü
Katil tecavüzcü gezerek hürdür
Ezhel'e özgürlük! (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 09:19
Ezhel'e arkadaşlarından destek: Müzik susturulamaz