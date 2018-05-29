Ezhel'den mektup: Kahrolsun sansür, yaşasın tam bağımsız rap

Fotoğraf: ezhel06/Instagram

Ezhel'den mektup: Kahrolsun sansür, yaşasın tam bağımsız rap

    • 29 Mayıs 2018 09:06

    Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği' gerekçesiyle tutuklanan 'Ezhel'in sosyal medya hesabından cezaevinden gönderdiği mektup yayımlandı.

    "Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçundan tutuklanan 'Ezhel' takma isimli Sercan İpekçioğlu, cezaevinde kaleme aldığı mektubunu sosyal medya hesabında yayımladı. İmzasıyla yayımlanan mektupta “Kahrolsun sansür yaşasın tam bağımsız rap" ifadesi yer aldı.

    Ezhel, mektubunda ailesine, dostlarına ve sevenlerine seslenerek sağlının iyi olduğunu cezaevinde de kendisini dinleyenlerden destek gördüğünü ifade etti. Çok ilginç bir koğuşta olduğunu belirten Ezhel, “İnşaat işçisi de var Amerika mühendislik bitirmiş insan da. Varoş hikayeleri ve entelektüel tartışmalar bir arada. Nedendir bilmiyorum, mahpusluktan mı, duyduğum her şiir, dinlediğim her türkü bugüne kadar duyduğum en güzelleriymiş gibi geliyor” diye yazdı.

    Kendisini BİMER’e şikayet eden kişiye seslenen Ezhel, “Ben size ne yaptım. Kendimi geçtim, sizi bir anayı ağlatmanın vicdanıyla baş başa bırakıyorum” dedi.

    Ezhel mektubunu “Kahrolsun sansür yaşasın tam bağımsız rap!” sözleriyle tamamladı.

    ARKADAŞINDAN MÜZİKLE TEPKİ

    Ezhel'in tutuklanmasının ardından rap camiasında Sehabe olarak bilinen Barış Çetin "Ezhel'e özgürlük" diyerek bir şarkı yazdı ve seslendirdi. 

    Sehabe'nin şarkısı

    Ve de biz adalete değer veriyoruz
    Adalet de adalete değer veriyor mu?
    Kimse yanlışa güzel diyemez
    Yaptığınız hata düzeltin hemen

    Müziğe duyduğun kaygı, kuşku nasıl?
    Beslediğiniz televizyon suç yuvası
    Diziler böyleyken müziğin suçu ne?
    Tecavüz yasalsa Fatmagül'ün Suçu Ne?

    Eğer konu özendirmekse
    İnanın bundan alası yok
    Silah, kan, şiddet 13 yıl 300 bölüm
    Kurtlar Vadisi hala CEO

    Kötü insan hep rahat eder
    Kadına tekme atıp beraat eder
    Anlattık anlamadınız, anlatmaya devam
    Doğrunun yanında ol, susma ve de bağır

    Trafoya kedi girer elektrik gider
    Üşüyen adaletin dengesine pike
    Müziğe özenip müptezel olcak olan
    Aşk-ı Memnu izlediğinde yengesini...

    Müzik evrensel ne Irak, ne Ürdün
    Ayırmaz Çerkez, Türk ya da Kürt'ü
    Katil tecavüzcü gezerek hürdür
    Ezhel'e özgürlük!

    Başlarını dik tutsunlar, asla pes etmesinler
    Kimsenin efendisi kimsenin de kölesi olmasınlar

    Biz öyle popçu değiliz; bu hip hopçu beyni
    Ne sigaram var, ne alkol ne de otçu değilim
    Ezhel'in şarkıları biz de dinliyoruz
    "Ya dur sigaraya başlayayım" mı diyorum?

    Soma'da nerdeydiniz, adalet nerdeydi?
    Müşavir madenciyi tekmelerken yerdeydik
    Hırsıza katile serbest mi suç?
    Uğur Mumcu'nun faili hala meçhul

    50 kilo esrarla yakalanan yeğen ama
    Fazıl Say'ı içeri almak istediler
    Doğruyu gördün. Sustunuz ama
    Özgürlüktür müzik susturulamaz!

    Kötü insan hep rahat eder
    Kadına tekme atıp beraat eder
    Anlattık anlamadınız, anlatmaya devam
    Doğrunun yanında ol, susma ve de bağır

    Trafoya kedi girer elektrik gider
    Üşüyen adaletin dengesine pike
    Müziğe özenip müptezel olcak olan
    Aşk-ı Memnu izlediğinde yengesini...

    Müzik evrensel ne Irak, ne Ürdün
    Ayırmaz Çerkez, Türk ya da Kürt'ü
    Katil tecavüzcü gezerek hürdür
    Ezhel'e özgürlük! (HABER MERKEZİ)

    Ezhel'e arkadaşlarından destek: Müzik susturulamaz

    Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 09:19
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