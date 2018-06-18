Cezaevlerinde hak ihlalleri rutine bindi

Bolu ve KÄ±rÄ±kkale cezaevlerinde hak ihlalleri: GÃ¶rÃ¼ÅŸ yasaÄŸÄ±, tehdit, darp, tek tip tÄ±raÅŸ dayatmasÄ±, hÃ¼cre cezasÄ±...

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Bolu F Tipi Hapishanesi ve KÄ±rÄ±kkale F Tipi Hapishanesi’ndeki mahpuslar tarafÄ±ndan Evrensel'e gönderilen mektuplarda mayÄ±s ayÄ±nda yaÅŸanan hak ihlalleri anlatÄ±ldÄ±.

Bolu F Tipi Hapishanesi’nden CandaÅŸ Kat isimli mahpus Evrensel gönderdiÄŸi mektupta, mayÄ±s ayÄ±nda yaÅŸanan hak ihlallerini anlattÄ±. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 20 Ocak 2007 tarihinde yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± 45/1 sayÄ±lÄ± genelgeyle tutuklu ve hükümlülerin haftada 5 saat olan birbirleriyle görüÅŸme saatlerinin, 10 saate çÄ±kartÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin genelgeyi hatÄ±rlatan Kat, sohbet süresinin 2 buçuk saat olarak uygulandÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi. Kat, açÄ±k görüÅŸ, bayram haftasÄ± ve benzeri günlerde de sohbet ve görüÅŸ haklarÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini söyledi.

OTURMA EYLEMÄ° YAPAN MAHPUSLARA GARDÄ°YAN TEHDÄ°DÄ°

Kat, mayÄ±sÄ±n ilk haftasÄ±ndaki aylÄ±k açÄ±k görüÅŸe ‘19 MayÄ±s’ta bayram açÄ±k görüÅŸü var’ denilerek çÄ±karÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Oysa siyasi tutsaklarÄ±n açÄ±k görüÅŸ haklarÄ± 2 ayda bire düÅŸürüldüÄŸü için aylÄ±k açÄ±k görüÅŸe de çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±k. Yani hem sohbet, hem ziyaret hakkÄ±mÄ±z gasbedilmiÅŸ oldu” dedi. HaberleÅŸme ve iletiÅŸim haklarÄ±nÄ±n da gasbedildiÄŸini ifade eden Kat, “MayÄ±s ayÄ± boyunca telefon hakkÄ±mÄ±z tekmil dayatmasÄ±ndan dolayÄ± gasbedildi. Veysel Åžahin’e posta ile gelen bilgisayar çÄ±ktÄ±larÄ± da sakÄ±ncalÄ± denilerek verilmedi. HaftalÄ±k yayÄ±nlanan YürüyüÅŸ Dergisi hiçbir mahkeme kararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± halde verilmedi. SakÄ±ncalÄ± kararÄ± da alÄ±nmadÄ±. Ä°tiraz hakkÄ±mÄ±z bu ÅŸekilde engellendi.” diye konuÅŸtu. Kat, hücrelerde kiÅŸi baÅŸÄ±na 5 kitap ve 5 dergiden fazlasÄ±nÄ±n verilmediÄŸini de kaydetti. Kat, sohbet, telefon, kitap-yayÄ±n haklarÄ±nÄ± geri alabilmek için oturma eylemi yaptÄ±klarÄ±nda da sürüklenerek hücreye götürüldüklerini ifade etti. Kat, “6 MayÄ±s günü akÅŸam üzeri havalandÄ±rma kapÄ±larÄ± kapatÄ±lÄ±rken, oturma eylemi yaptÄ±ÄŸÄ± için YaÅŸar Yün’e gardiyanlar tarafÄ±ndan tekme atÄ±ldÄ±. Ayberk DemirdöÄŸen, Latif MollaahmetoÄŸlu ve Ali Gökmen ise yaÄŸmur altÄ±nda havalandÄ±rmada bÄ±rakÄ±ldÄ±. Sonra baÅŸgardiyanÄ±n ‘Vatan hainleri sizle görüÅŸeceÄŸiz’ tehdidi ile yaka paça hücreye alÄ±ndÄ±lar. Ali Gökmen hücreye alÄ±nÄ±rken tekmelendi.” dedi.

SAVUNMA HAKKI DA GASBEDÄ°LÄ°YOR

Kat, tüm mahkemelere SEGBÄ°S ile katÄ±lmalarÄ±nÄ±n dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Savunma hakkÄ±mÄ±z gasbediliyor. Bolu Adliyesi’nde görülen duruÅŸmalara bile SEGBÄ°S dayatÄ±lÄ±yor. Ä°l dÄ±ÅŸÄ±nda yargÄ±lanan Deniz Åžah, Ali Gökmen, Veysel Åžahin ve Metin Yavuz tutuklu bulunduklarÄ± davalarÄ±n savunmalarÄ±nÄ± yapamadÄ±klarÄ± için tahliye edileceklerse bile edilmiyorlar. Veysel Åžahin ve Metin Yavuz duruÅŸmalarÄ±na götürülmedikleri gibi SEGBÄ°S’e de çaÄŸÄ±rÄ±lmadÄ±lar. SEGBÄ°S üzerinden ‘SavunmamÄ±zÄ± mahkemede vermek istiyoruz’ talebinde bile bulunamadÄ±lar. YargÄ±lanmalarÄ± nasÄ±l sürecek o bile belli deÄŸil” dedi. Tedavi haklarÄ±nÄ±n da gasbedildiÄŸini aktaran Kat, mahpuslarÄ±n dilekçe verdikleri halde revire çÄ±karÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. Kat, hücrede bulunan çaÄŸrÄ± butonlarÄ± ile gardiyanlarÄ± çaÄŸÄ±rdÄ±klarÄ±nda butonun fiÅŸinin çekildiÄŸini ve gardiyanlarÄ±n gelmediÄŸini söyledi. MahpuslarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± hak ihlallerini anlatan çizimlere de müdahale edildiÄŸini aktaran Kat, hapishanede kalem satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, pilot kalem ve boya kalemlerin tamamÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

KIRIKKALE’DE TEK TÄ°P TIRAÅž DAYATMASI

KÄ±rÄ±kkale F Tipi Hapishanesi’nden gazetemize mektup gönderen mahpus Selçuk Çelik de Mart, Nisan ve MayÄ±s aylarÄ±nda maruz kaldÄ±klarÄ± hak ihlallerini anlattÄ±. Çelik, KÄ±rÄ±kkale F Tipi Hapishanesi’nde uzun süredir devam etmekte olan hak gasplarÄ±nÄ± ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: “Kitap, dergi, gazete vb. yayÄ±nlarÄ±n verilmemesi, hastane sevklerinin zamanÄ±nda yapÄ±lmamasÄ± ve tedavi sÄ±rasÄ±nda kelepçeli muayene dayatÄ±lmasÄ±, hastane ve adliye sevklerinde tek hücreli ring aracÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±, temel ihtiyaç malzemelerimiz olan demir kaÅŸÄ±k, bulaÅŸÄ±k eldiveni vb. gibi ürünlerin kantinde satÄ±lmamasÄ±, gerek bizlerin gönderdiÄŸi, gerekse dÄ±ÅŸarÄ±dan gönderilen mektuplarÄ±n sansürlenmesi, verilmemesi veya gönderilmemesi, keyfi gerekçelerle disiplin soruÅŸturmasÄ± açÄ±lmaya devam edilmesi, hapishane berberinde makas kullanÄ±lmamasÄ± ve tÄ±raÅŸ makinesiyle tek tip tÄ±raÅŸÄ±n dayatÄ±lmasÄ± gibi uzayÄ±p giden hak ihlalleri yaÅŸÄ±yoruz”

RAPORA RAÄžMEN HÜCRE CEZASI

Çelik, hücre içini de görecek ÅŸekilde havalandÄ±rmaya takÄ±lan kamerayÄ± kapatmaktan dolayÄ± mahpuslardan Selçuk Çelik ve Erdi Sidal hakkÄ±nda birer aylÄ±k ziyaret cezasÄ± verildiÄŸini söyledi. Mektubunda saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na dair yaÅŸanÄ±lan hak ihlallerine de deÄŸinen Çelik, “Zeynel Karabulut’un 21 MayÄ±s tarihindeki KÄ±rÄ±kkale Yüksek Ä°htisas Hastanesi’ne yapÄ±lan sevki tek hücreli ring aracÄ± dayatÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± gerçekleÅŸmemiÅŸtir. Zeynel Karabulut’a Ankara Hacettepe Üniversitesi SaÄŸlÄ±k Kurulu tarafÄ±ndan ‘hem fiziksel hem de ruhsal olarak hücre cezalarÄ± yatmasÄ± uygun olmadÄ±ÄŸÄ±’ raporu verilmesine ve hapishane doktoru tarafÄ±ndan da aynÄ± yönde rapor düzenlenmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen hapishane idaresi Disiplin Kurulu arkadaÅŸÄ±mÄ±za 11 gün hücreye koyma cezasÄ± vermiÅŸ, Ä°nfaz HakimliÄŸi ise cezanÄ±n uygulanabilmesi için varolan raporu hiçe sayarak yeniden rapor isteyerek cezayÄ± infaz etmeye çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r.” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 20:13

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