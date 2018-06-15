Kadın gazeteciler: Demokratik bir anlayış iktidara gelmeli

Diyarbakır’da çalışan kadın gazeteciler, 24 Haziran'da mutlak bir değişimin olması gerektiğini belirti: Bu seçim hepimizin kaderini belirleyecek.

Diyarbakır’da çalışan kadın gazeteciler, 24 Haziran seçimlerinde mutlak bir değişimin olması gerektiğini belirterek, “Bu seçim hepimizin kaderini belirleyecek” dedi.

Gazeteciler yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanırken; kadın gazeteciler, 24 Haziran seçimlerinde, tek adam rejiminin yerine özgürlük, demokrasi ve insan haklarını savunan demokratik bir anlayışın iktidara gelmesini istiyor.

Evrensel Diyarbakır Muhabiri Serpil Berk, yargının bağımsız olduğu, OHAL’in kaldırıldığı, KHK’lerin iptal edildiği ve basın özgülüğünün oluşacağı demokratik bir ortamın oluşmasını istediklerini belirterek, toplum baskı altında tutularak yargıya ayar verildiği için onlarca meslektaşlarının haber yaptıklarından dolayı tutuklu olduğunu kaydetti. Türkiye’deki tek sesli medyanın varlığına dikkat çeken Berk, “Seçim var ama bizim televizyonlarımız kapatılıyor. TV’lere baktığımızda belli partiler dışında muhalif kesim medyada kendine yer bulamıyor. HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı serbest bırakılması gerekirken bu gün TRT’de yapacağı adaylık konuşmasını cezaevinden yapıyor. Bu seçim hepimizin kaderini belirleyecek uçurum öncesi son çıkıştır” diye konuştu.

İKİNCİ KEZ İŞSİZ BIRAKILAN BİR GAZETECİ

Yayın organlarının kapatılmasıyla işsiz kalan 100’ü aşkın gazetecinin oluşturduğu 1HaberVar Platformu’ndan Gülistan Korban, baskılar ve verilen para cezaları nedeniyle 1haberVar’ın kapandığını, bu yüzden de ikinci kez işsiz kaldığını kaydetti. Türkiye’de basına yönelik baskıların hiçbir dönemde bu kadar artmadığına dikkat çeken Korban, “AKP 16 yıldır iktidardadır. Bu güne kadar hiçbir beklentimize cevap olmadı. Halkın yüzde 50’sinin istemediği bir iktidar var, halka rağmen iktidarını sürdürmek itiyor. Ama bizim umudumuz var, bu rejim değişecek” dedi.

Jinnews Editörü Roza Metina, AKP iktidarı sürecinde kadın üzerindeki baskıların arttığını hatırlatarak, kadınların katledildiği, cinsel istismarla yüz yüze kaldığı ve mobinge maruz kaldığını söyledi. Özellikle basın alanında emek veren kadınlara yoğun bir baskı uygulandığını dikkat çekken Metina, “Başta basın üzerindeki bu baskıların kalkmasını istiyoruz. Şu an Türkiye’de istemin, doğan medyayı da satın almasıyla yüzde doksan basının kendi bünyesine aldığını söylemek mümkün. Bu medya, tekçi iktidarın korunması için özgür basını baskı ve şiddetle susturarak kendini korumaya alıyor. Bu nedenle basına yönelik yoğun bir saldırı var. Neden? Çünkü gerçeğin açığa çıkmasını istemiyorlar” diye konuştu.

‘BU SEÇİM HAYATİ ÖNEMDE’

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu üyesi Rojda Korkmaz da, kadın gazetecilerin kadın kimliği nedeniyle hedef alındığını belirterek, “Önemli bir seçim süreci var önümüzde. Ya tek adam faşizmine evet denilecek ya da demokrasiden yana tutum takınılacak ve demokrasi kazanacak. Bu seçim kadınlar açısından da hayati bir öneme sahiptir” ifadelerini kullandı. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 18:56

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