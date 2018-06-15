Gezici'nin son anketi: Erdoğan'ın oyu azaldı, İnce'nin oyu arttı

Gezici Araştırma'nın son anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalıyor, Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu sağlayamıyor.

Gezici Araştırma şirketinin 24 Haziran seçimlerine dair yaptığı son ankete göre AKP, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu sağlayamıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise ikinci tura kalıyor. Araştırmanın en dikkat çekici yanlarından birini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce'nin oylarındaki değişim oluşturuyor.

2-3 Haziran 2018'de yapılan araştırmada 12 il 34 ilçe ve 148 mahallede toplam 2814 katılımcıyla görüşüldü.

Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde +- 2.5 olarak belirtilirken AKP'nin yüzde 42.9, MHP'nin yüzde 5.8 oy alacağı(toplam 48.7) sonucuna ulaşıldı.

Reuters'tan Gülsen Solaker'in haberine göre HDP bir hafta önceki ankete kıyasla 0.1 puan artışla yüzde 11.5 oranında oya ulaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 1.6 azalarak yüzde 47.1'e inerken Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 25.8'den yüzde 27.8'e yükseliyor, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in oyu 0.3 puan düşüşle yüzde 14.1'e iniyor.

HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın oyu 0.1 puan azalarak yüzde 10'a inerken, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu oyu değişim göstermeden yüzde 0.6'da kalıyor.

BAŞKANLIK REFERANDUMUNDA RESMİ SONUÇLARI BİLMİŞTİ

Gezici Araştırma Şirketi, 16 Nisan Başkanlık Referandumunda 'Evet' oylarını yüzde 51.3, 'Hayır' oylarını yüzde 48.7 olarak resmi sonuçlara çok yakın şekilde(Evet yüzde 51.4'tü) tahmin etmişti. 1 Kasım seçimlerinde Gezici, AKP'yi yüzde 43'te göstermişti. AKP, tüm anket şirketlerini yanıltarak yüzde 49.4 oy almıştı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 01:41

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