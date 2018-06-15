Nerede o eski bayramlar!

Her geÃ§en gÃ¼n bÃ¼yÃ¼yen yoksulluÄŸun bellerini bÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan iÅŸÃ§iler ne bayramlÄ±k alabiliyor, ne de aÄŸÄ±z tadÄ±yla bayram yaÅŸayabiliyor.

Sinan CEVÄ°Z

Ä°stanbul

Bugün bayram. Ama “Nerede o eski bayramlarÄ±n tadÄ±” da diyemiyoruz pek, çünkü o kadar uzun zaman oldu ki “o eski bayramlarÄ±” yaÅŸayamayalÄ±... Çocuklar bayram ÅŸekeri için çaldÄ±ÄŸÄ± kapÄ±lar, açÄ±lan kapÄ±larda ÅŸeker tabaklarÄ±nÄ± tutanlardan gelen uyarÄ±lar: “Bi’tane al bakim.” “Her ÅŸeyimiz var Türkiye bolluk içinde, bereket var” diyenlerin ne kadar da ezbere konuÅŸtuÄŸunun göstergesi adeta bu bayramda yaÅŸananlar. Dünden daha çok dilek dileniyor, barÄ±ÅŸ olsun, refah olsun, bolluk olsun diye.

Bir çok iÅŸçi bayram sabahÄ±na hazÄ±rlanÄ±rken kredi kartÄ±na yüklendi, “Aman boÅŸ ver hallederiz” deyip kendini avutan çok insan oldu. Bir bayram göreceÄŸiz diye borcuna borç katan çok oldu. Malum bugün bayram, ÅŸeker lazÄ±m misafirlere, kapÄ±yÄ± çalan çocuklara. Kolonya lazÄ±m, misafir aÄŸÄ±rlamaya yemek hazÄ±rlanmalÄ± ya da yola düÅŸülüp büyüklerin eli öpülecekse yol harçlÄ±ÄŸÄ± lazÄ±m. Tüm bu masraflar için de para lazÄ±m, alÄ±nan üç kuruÅŸ maaÅŸ ne yazÄ±k ki yetmiyor, ne bayramlÄ±k alÄ±nabiliyor, ne de aÄŸÄ±z tadÄ±yla bayram yaÅŸanabiliyor. Ä°ÅŸçi ailelerinde yaÅŸananlarÄ± bir de doÄŸrudan yaÅŸayanlardan dinleyelim.

BÖYLE BÄ°R HAYATI HAK ETMÄ°YORUZ

Bir eve iki maaÅŸ girmesi neredeyse zorunlu hale gelmiÅŸ. Ama karÄ± koca iki kiÅŸinin çalÄ±ÅŸmasÄ± da yetmiyor. 3 yÄ±llÄ±k evli bir iÅŸçi ailesine kulak veriyoruz. Evin annesi 27 yaÅŸÄ±nda 3 yÄ±llÄ±k iÅŸçi. AnlatÄ±yor: “Biz evlendiÄŸimiz de eÅŸimle konuÅŸmuÅŸtuk ben de çalÄ±ÅŸÄ±r eve katkÄ± sunarÄ±m ve birikim yapar düÄŸünden kalan takÄ±lara yenilerini ekler bir ev alÄ±rÄ±z diye, tabii biraz da kredi çekeriz dedik. YÄ±llar geçti bizim takÄ±lar artmadÄ±, azaldÄ±. Her geçen gün büyüyor masraflar ama maaÅŸlarÄ±mÄ±z büyümüyor. ÇocuÄŸum oldu ÅŸu an 1.5 yaÅŸÄ±nda ve ben çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m için mecburen akrabalardan bir kÄ±zÄ±mÄ±z gelip çocuÄŸa bakÄ±yor. Ona maaÅŸ veriyoruz, ne oldu benim aldÄ±ÄŸÄ±m sadece bakÄ±cÄ± parasÄ±, çocuÄŸun ihtiyaçlarÄ± derken gitti. Bayram da zaten mesai var ama bir günlük tatilimizi de isteriz çÄ±kÄ±p gezelim, eÄŸlenelim ama biz açÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± nasÄ±l kapatÄ±rÄ±z onu düÅŸünüyoruz. Benim çocuÄŸum daha 1.5 yaÅŸÄ±nda, ben anneyim heves ediyorum gideyim bayramlÄ±klar alayÄ±m. Ama geçen maÄŸazaya girdim o kadar çok ÅŸey almak istiyordum ki çocuÄŸuma sadece bir ayakkabÄ± alÄ±p çÄ±ktÄ±m. Sonra babasÄ± da gitti bir gömlek aldÄ±. Böyle bir hayatÄ± hak etmiyoruz. Ama ne yapalÄ±m bu bizlerin tercihi. Bir partiye gönül vermiÅŸ olabiliriz ama bu gerçeÄŸi de görmemiz lazÄ±m artÄ±k. Ne diyelim hakkÄ±mÄ±z da hayÄ±rlÄ±sÄ± olsun, Rabb’im bu bayramda sesimizi duysun ve bu yokluk son bulsun.”

EÅžÄ°M DE ÇALIÅžIYOR AMA HER ÅžEY UCU UCUNA

“Bayram zamanlarÄ± ev de adeta huzurumuz kalmÄ±yor” diye söze giriyor 15 yÄ±llÄ±k bir liman iÅŸçisi.

Üstelik hem aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ 2 bin 500 TL hem de eÅŸi de çalÄ±ÅŸÄ±yor: “Geçinemiyoruz aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z paraya bakÄ±nca birikim yapmamÄ±z gerekir ama gel gör ki bir ay sonunu kredi kartlarÄ± ile getiriyoruz. Benim iki çocuÄŸum var, ikisi de okul çaÄŸÄ±nda. Biri üniversiteye gidiyor, biri de lise öÄŸrencisi. MasraflarÄ± çok oluyor. Üstelik ev de kira ve her ÅŸeyi ucu ucuna yetiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bayramda iÅŸyeri çek vermiÅŸ 100 lira. Bu uygulama da tüm limanlarda yok. Duyuyoruz sendikalÄ± olan yerlerde bayram ikramiyeleri var. Neyse uzatmayayÄ±m verdikleri çekle tek bir maÄŸazaya gidilip sadece belli ÅŸeyler alabiliyorsun. Bayram öncesi hanÄ±mla geriliyoruz, neden çocuklara bayram elbisesi harçlÄ±ÄŸÄ± vs. Gel de kalk altÄ±ndan, bir de bazÄ±larÄ± utanmadan ekonomi iyi diyor. Ekonomi battÄ±, battÄ±.”

KAHVEDE TAÅž ÇEVÄ°R, AVM’DE TURLA... AL SANA BAYRAM!

Genç bir iÅŸçinin söyledikleri ile devam edelim: “Abi 19 yaÅŸÄ±ndayÄ±m 2 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yorum bizim ev kredi ile alÄ±ndÄ±, babamÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± yetmiyor haliyle iki kardeÅŸim okuyor. Annem de arada ev iÅŸleri yapÄ±yor. Ev kredisini ödüyoruz daha 8 yÄ±lÄ±mÄ±z var evi elimizden almazlarsa ve biz bu sürede bitmezsek ileride bir evimiz olacak. (Gülüyor bunlarÄ± anlatÄ±rken.) Åžimdi insan bunlarÄ± düÅŸünmekten geleceÄŸini düÅŸünmüyor, arkadaÅŸlarla gezmeye cebimizde paramÄ±z olmuyor. Bir kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ± alÄ±p bir yere gideyim desen yapamÄ±yorsun. AnlayacaÄŸÄ±n memleket batmÄ±ÅŸ, bunu görmeyecek kadar kör olmamalÄ±yÄ±z. Kimse de birbirine hava atmasÄ±n herkesin durumu aynÄ±. Ben bayram da kendime bir ÅŸeyler alÄ±p hadi gideyim eÄŸleneyim gezeyim diyemiyorsam, baÅŸkalarÄ± diyemiyor. O zaman birbirimize hava atmanÄ±n anlamÄ± yok. ÇoÄŸumuz borç ödüyoruz. Al sana bayram ne yapacaksÄ±n, kahvede taÅŸ çevir, en yakÄ±n alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde yalandan turla, durum bu, hava atmaya gerek yok. Bayramda mutlu olmak istiyorsak niye böyle diye düÅŸünmemiz lazÄ±m.”

BAYRAMLA SEÇÄ°M BÄ°R ARADA KONUÅžULUYOR

Bayram gelse de ekonomi yine de ana gündem oluyor, bayramla seçim bir arada konuÅŸuluyor. Bizim asÄ±l bayramÄ±mÄ±z seçimden sonra olacak diyen çok insan var. Ä°lginç olanÄ± ise iktidarÄ± savunan da karÅŸÄ± çÄ±kan da aynÄ±sÄ±nÄ± söylüyor. “Bayram geldi neÅŸeli misin mutlu musun?” sorusuna bir depo iÅŸçisi “Bizde mutlu olacak hal mi bÄ±raktÄ±lar” diye yanÄ±t veriyor. Yeni evlendiÄŸini söyleyen arkadaÅŸÄ±mÄ±z bir türlü hayallerini gerçekleÅŸtirememiÅŸ. EvlenmiÅŸ, sorumluluk artmÄ±ÅŸ, tabii borçlar da... “Abi böyle bir hayat yok, insan nasÄ±l intihar eÅŸiÄŸine gelir anlÄ±yorum” diyor ve devam ediyor: “Bizim asÄ±l bayramÄ±mÄ±z seçimden sonra olacak inÅŸallah.” Sebebini ise ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor “Ben bu iktidara oy verenleri görüyorum herkes huzursuz ve artÄ±k bir çok insan vermeyecek, halen körü körüne savunanlar da var tabii ama genelde artÄ±k ‘Tamam’ diyor insanlar. Ben de ondan diyorum, inÅŸallah 24 Haziran bizim asÄ±l bayramÄ±mÄ±z olacak ve kurtulacaÄŸÄ±z bu durumlardan.”

Ekonomi nasÄ±l sorusuna iktidara halen oy vermeyi düÅŸünenler de “kötü” diye yanÄ±t veriyor. Bayramdan, ekonomiden konuÅŸunca dert yanÄ±yorlar. Ancak “Düzelecekse yine Reis düzeltir” diye ekliyorlar. Konu seçime gelince de ezber yanÄ±tlar veriyorlar: “Döviz dÄ±ÅŸ güçlerin iÅŸi”, “Yaparsa Ak Parti yapar”, “Eskiden kuyruk vardÄ±”... Gerçek sorunlarÄ± bir arada konuÅŸmak yerine ezberlerle savaÅŸmayÄ± tercih etmek, kutuplaÅŸmÄ±ÅŸ bir toplumun da göstergesi bir bakÄ±ma.

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