İtalyan işçiler Amazon’a diz çöktürdü

İtalya’da Amazon dağıtım merkezi çalışanları aylar süren mücadele sonucu kazandı. Amazon, tarihinde ilk kez bir sendikayla sözleşme imzaladı.

Semra ÇELİK

İtalya’da internet üzerinden alışveriş devi Amazon firması çalışanları tarih yazdı. Amazon dünya çapında ilk kez bir sendikayla sözleşme imzalamış oldu. Sözleşme Amazon çalışanlarının dağıtım merkezlerinde dünya çapında problem olan sorunlarının önemli bir kısmını kapsıyor. İmzalanan sözleşme, çalışma planının adil şekilde düzenlenmesi, gece vardiyasının azaltılması ve haftasonu çalışmasının adil dağılımını içeriyor. Amazon, fazla mesai, istenilen randımana erişilmemesi halinde cezalandırma ve iş molası sürelerinin kısalığıyla kötü ün sahibi. Bazı dağıtım merkezlerinde ise çalışanların tuvalete gidecek zamanları bile yok.

SENDİKA BAŞI ÇEKTİ

İtalya’da ticaret, hizmet sektörü ve turizm branşlarında örgütlü Filcams Cgil Nazionale sendikası bu başarıda başı çeken bir rol oynadı. Sendika içindeki Amazon Kampanyasıı yöneticisi Massimo Mensi basın yaptığı açıklamada, “Avrupa’da tek olan bu sözleşmeden gurur duyuyoruz. Umarız ki Amazon’un faaliyet sürdürdüğü diğer ülkelerde de bu türden sözleşmeler imzalanır” dedi.

Sözleşmeye göre gece vardiyasında çalışmak gönüllülük temelinde olacak ve çalışanlara ücretlerinin yüzde 25’i kadar ek ödeme yapılacak. 8 haftalık çalışma planına göre art arda 4 haftasonu işten muaf tutulacak. Vardiyalar da Cumartesi-Pazar günleri değişecek.

DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK OLABİLİR

Filcams Cgil Nazionale Genel Sekreteri Maria Grazia Gabrielli de, sözleşmenin Amazon çalışanlarının aylar süren örgütlü mücadelesi sonucu elde edildiğine dikkat çekti. Hizmet sektöründe örgütlü sendikaların dünya çapında çatı örgütü olan UNI Global Union’un desteğiyle İtalya ve Almanya’da Amazon işçileri 2017 Kasım ayından itibaren grev başlattığını bildiren Gabrielli, işçilerin kararlılığı sayesinde aylar süren bir grev yapıldığını, sonuçta işyerinde sağlık ve iş güvenliği konusunda yeni adımların atılmasını sağlayacak bir sözleşme imzalandığını söyledi.

17 HAZİRAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Çalışanların çoğunun onayını alan sözleşme 17 Haziran’da yürürlüğe girecek ve başlangıçta bir yıl geçerli olacak Bu süre içinde sendika Amazon’un sözleşme maddelerine uyup uymadığını titiz bir şekilde kontrol edecek.

UNI Global Union içinde ticaret dalında örgütlü sendikaların çatı örgütü olan UNI Handel’in yöneticisi Mathias Bolton, Amazon’un, üzerlerindeki baskıya, kötü çalışma koşullarına karşı sendikalarda örgütlenen işçilerle pazarlık yapmak zorunda kalacağını, İtalya’da imzalanan sözleşmenin, sömürücü iş koşulları modelinin iyileştirilmesi konusunda diğer ülkelerde örnek alınacağını bildirdi.

UNI Global Union Amazon işçilerinin örgütlendiği ulusal sendikalar arasında bağ kurmaya çalışıyor. Şimdiye kadar ABD, İngiltere, Almanya, Fransa; İspanya, İtalya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki sendikalar Amazon Worker Alliance’da (Amazon İşçileri Birliği) birleşti.

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 12:13

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