Dünya Kupası başlıyor; 64 maç sonunda dünyanın en iyisi belli olacak

32 ülke takımının katılımıyla Rusya'da gerçekleşecek 2018 Dünya Kupası'nda ilk tur maçları hangi gün ve saatlerde yapılacak, detaylarıyla haberimizde.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2018 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Rusya'nın yarın Türkiye saatine göre 18.00'de Suudi Arabistan ile oynayacağı karşılaşma ile başlayacak.

Arjantinli hakem Nestor Pitana'nın yöneteceği açılış maçı Moskova'da bulunan Lujniki Stadyumu'nda oynanacak. Bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan turnuva Rusya'nın; Moskova, St. Petersburg, Nijniy Novgorod, Kazan, Yekaterinburg, Samara, Saransk, Volgograd, Rostov-na-Donu, Soçi ve Kaliningrad şehirlerinde gerçekleşecek.

SÜPER LİG'DEN 22 OYUNCU

Türkiye A Milli Takımımızın yer almadığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Süper Lig'de forma giyen 22 futbolcu yer alacak. Turnuvaya en fazla futbolcu gönderen ekip 4'er oyuncuyla Beşiktaş ve Bursaspor olurken, Galatasaray ve Kasımpaşa'dan 3 futbolcu kupada milli takım formasını terletecek. Fenerbahçe, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kardemir Karabükspor'da 1'er futbolcu ülkesi için mücadele edecek.

SON ŞAMPİYON ALMANYA

Brezilya'da gerçekleşen son turnuva 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile finale kalan Almanya, Güney Amerika ekibini uzatmalarda Mario Götze'nin attığı tek golle mağlup ederek turnuvada 4'üncü kupasını kazanarak son şampiyon olmuştu.

Almanya, Dünya Kupası tarihinde 8 kez finale kalarak bu alanda liderliği elinde bulundursa da turnuvanın en çok şampiyon olan takımı ise zafere 5 kez ulaşan Brezilya. Bu yıl katılacak oldukları 2018 FIFA Dünya Kupası ile birlikte Güney Amerika ekibi, tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılan tek ülke olma unvanını da korudu.

CÜNEYT ÇAKIR YİNE DÜNYA KUPASI'NDA

2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak olan Cüneyt Çakır, son olarak 2014'te Brezilya'da gerçekleşen turnuvada ise Arjantin ile Hollanda arasında oynanan ve Güney Amerika ekibinin penaltılarla 4-2 kazanarak Hollanda'yı elediği yarı final karşılaşmasını yönetmişti. Cüneyt Çakır'ın turnuvada yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

VAR SİSTEMİ UYGULANACAK

Moskova'da 15 Temmuz'da oynanacak olan final karşılaşmasıyla sona erecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) kullanılacak. Dünya Kupası karşılaşmalarında VAR'ın karar verme yetkisi olmasa da yanlış futbolcuya kart gösterilmesi, tartışmalı gol pozisyonları, kırmızı kart ve penaltı kararları gibi kritik durumlarda hakeme yardımcı olabilecek.

FUTBOLSEVERLER 64 MAÇ İZLEYECEK

Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 32 ülke 8 grupta 4'er takım olarak yer alırken grup aşamasında 3'er maç yapacaklar. 29 Haziran'a kadar gruplarda toplam 48 maç oynanacak. Son 16 turunda 8, çeyrek finalde 4, yarı finalde 2 maç yapılacak. Dünya kupasının 3'üncülük maçı ve final maçıyla birlikte futbolseverler ekranlardan toplam 64 maç izleme olanağı bulacak.

Grafik: AA

MAÇ FİKSTÜRÜ



Dünya Kupası'nda 8 grupta yapılacak 48 maçın programı şöyle:

A Grubu Maç no Tarih Saat (TSİ) Yer 1 14 Haziran 18.00 Moskova Rusya Suudi Arabistan 2 15 Haziran 15.00 Ekaterinburg Mısır Uruguay 17 19 Haziran 21.00 St. Petersburg Rusya Mısır 18 20 Haziran 18.00 Rostov Uruguay Suudi Arabistan 33 25 Haziran 17.00 Samara Uruguay Rusya 34 25 Haziran 17.00 Volgograd Suudi Arabistan Mısır B Grubu 4 15 Haziran 18.00 St. Petersburg Fas iran 3 15 Haziran 21.00 Soçi Portekiz İspanya 19 20 Haziran 15.00 Moskova Portekiz Fas 20 20 Haziran 21.00 Kazan İran İspanya 36 25 Haziran 21.00 Kaliningrad İspanya Fas 35 25 Haziran 21.00 Saransk İran Portekiz C Grubu 5 16 Haziran 13.00 Kazan Fransa Avustralya 6 16 Haziran 19.00 Saransk Peru Danimarka 22 21 Haziran 15.00 Samara Danimarka Avustralya 21 21 Haziran 18.00 Ekaterinburg Fransa Peru 38 26 Haziran 17.00 Soçi Avustralya Peru 37 26 Haziran 17.00 Moskova Danimarka Fransa D Grubu 7 16 Haziran 16.00 Moskova Arjantin İzlanda 8 16 Haziran 22.00 Kaliningrad Hırvatistan Nijerya 23 21 Haziran 21.00 Nizhny Novgorod Arjantin Hırvatistan 24 22 Haziran 18.00 Volgograd Nijerya İzlanda 39 26 Haziran 21.00 St. Petersburg Nijerya Arjantin 40 26 Haziran 21.00 Rostov İzlanda Hırvatistan E Grubu 10 17 Haziran 15.00 Samara Kosta Rika Sırbistan 9 17 Haziran 21.00 Rostov Brezilya İsviçre 25 22 Haziran 15.00 St. Petersburg Brezilya Kosta Rika 26 22 Haziran 21.00 Kaliningrad Sırbistan İsviçre 41 27 Haziran 21.00 Moskova Sırbistan Brezilya 42 27 Haziran 21.00 Nizhny Novgorod İsviçre Kosta Rika F Grubu 11 17 Haziran 18.00 Moskova Almanya Meksika 12 18 Haziran 15.00 Nizhny Novgorod İsveç Güney Kore 28 23 Haziran 18.00 Rostov Güney Kore Meksika 27 23 Haziran 21.00 Soçi Almanya İsveç 43 27 Haziran 17.00 Kazan Güney Kore Almanya 44 27 Haziran 17.00 Ekaterinburg Meksika İsveç G Grubu 13 18 Haziran 18.00 Soçi Belçika Panama 14 18 Haziran 21.00 Volgograd Tunus İngiltere 29 23 Haziran 15.00 Moskova Belçika Tunus 30 24 Haziran 15.00 Nizhny Novgorod İngiltere Panama 46 28 Haziran 21.00 Saransk Panama Tunus 45 28 Haziran 21.00 Kaliningrad İngiltere Belçika H Grubu 16 19 Haziran 15.00 Saransk Kolombiya Japonya 15 19 Haziran 18.00 Moskova Polonya Senegal 32 24 Haziran 18.00 Ekaterinburg Japonya Senegal 31 24 Haziran 21.00 Kazan Polonya Kolombiya 47 28 Haziran 17.00 Volgograd Japonya Polonya 48 28 Haziran 17.00 Samara Senegal Kolombiya

SON 16 TURU

Son 16 turuna gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler çıkacak ve çapraz olarak eşleşecek.

Bu turdaki maç programı ise şöyle:

49 30 Haziran 21.00 Soçi A Grubu 1 B Grubu 2 50 30 Haziran 17.00 Kazan C Grubu 1 D Grubu 2 51 1 Temmuz 17.00 Moskova B Grubu 1 A Grubu 2 52 1 Temmuz 21.00 Nizhny Novgorod D Grubu 1 C Grubu 2 53 2 Temmuz 17.00 Samara E Grubu 1 F Grubu 2 54 2 Temmuz 21.00 Rostov G Grubu 1 H Grubu 2 55 3 Temmuz 17.00 St. Petersburg F Grubu 1 E Grubu 2 56 3 Temmuz 21.00 Moskova H Grubu 1 G Grubu 2

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

Son 16'da rakiplerini yenerek tur atlayan 8 takım çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final maçlarının programı şöyle:

57 6 Temmuz 17.00 Nizhny Novgorod 49. maçın galibi 50. maçın galibi 58 6 Temmuz 21.00 Kazan 53. maçın galibi 54. maçın galibi 59 7 Temmuz 21.00 Soçi 51. maçın galibi 52. maçın galibi 60 7 Temmuz 17.00 Samara 55. maçın galibi 56. maçın galibi

YARI FİNAL

Kupada yarı finalin programı da şöyle:

61 10 Temmuz 21.00 St. Petersburg 57. maçın galibi 58. maçın galibi 62 11 Temmuz 21.00 Moskova 59. maçın galibi 60. maçın galibi

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI VE FİNAL

Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı ve finalin programı ise şöyle:

63 14 Temmuz 17.00 St. Petersburg 61. maçın kaybedeni 62. maçın kaybedeni 64 15 Temmuz 18.00 Moskova 61. maçın kazananı 62. maçın kazananı

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 15:27

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