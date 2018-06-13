Dünya Kupası başlıyor; 64 maç sonunda dünyanın en iyisi belli olacak

Fotoğraf: DHA

Dünya Kupası başlıyor; 64 maç sonunda dünyanın en iyisi belli olacak

    • 13 Haziran 2018 14:59

    32 ülke takımının katılımıyla Rusya'da gerçekleşecek 2018 Dünya Kupası'nda ilk tur maçları hangi gün ve saatlerde yapılacak, detaylarıyla haberimizde.

    Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2018 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Rusya'nın yarın Türkiye saatine göre 18.00'de Suudi Arabistan ile oynayacağı karşılaşma ile başlayacak.

    Arjantinli hakem Nestor Pitana'nın yöneteceği açılış maçı Moskova'da bulunan Lujniki Stadyumu'nda oynanacak. Bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan turnuva Rusya'nın; Moskova, St. Petersburg, Nijniy Novgorod, Kazan, Yekaterinburg, Samara, Saransk, Volgograd, Rostov-na-Donu, Soçi ve Kaliningrad şehirlerinde gerçekleşecek. 

    2018 DÜNYA KUPASI HABERLERİ VE DOSYALARI

    SÜPER LİG'DEN 22 OYUNCU

    Türkiye A Milli Takımımızın yer almadığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Süper Lig'de forma giyen 22 futbolcu yer alacak. Turnuvaya en fazla futbolcu gönderen ekip 4'er oyuncuyla Beşiktaş ve Bursaspor olurken, Galatasaray ve Kasımpaşa'dan 3 futbolcu kupada milli takım formasını terletecek. Fenerbahçe, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kardemir Karabükspor'da 1'er futbolcu ülkesi için mücadele edecek.

    SON ŞAMPİYON ALMANYA

    Brezilya'da gerçekleşen son turnuva 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile finale kalan Almanya, Güney Amerika ekibini uzatmalarda Mario Götze'nin attığı tek golle mağlup ederek turnuvada 4'üncü kupasını kazanarak son şampiyon olmuştu.

    Almanya, Dünya Kupası tarihinde 8 kez finale kalarak bu alanda liderliği elinde bulundursa da turnuvanın en çok şampiyon olan takımı ise zafere 5 kez ulaşan Brezilya. Bu yıl katılacak oldukları 2018 FIFA Dünya Kupası ile birlikte Güney Amerika ekibi, tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılan tek ülke olma unvanını da korudu.

    CÜNEYT ÇAKIR YİNE DÜNYA KUPASI'NDA

    2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak olan Cüneyt Çakır, son olarak 2014'te Brezilya'da gerçekleşen turnuvada ise Arjantin ile Hollanda arasında oynanan ve Güney Amerika ekibinin penaltılarla 4-2 kazanarak Hollanda'yı elediği yarı final karşılaşmasını yönetmişti. Cüneyt Çakır'ın turnuvada yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

    VAR SİSTEMİ UYGULANACAK

    Moskova'da 15 Temmuz'da oynanacak olan final karşılaşmasıyla sona erecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) kullanılacak. Dünya Kupası karşılaşmalarında VAR'ın karar verme yetkisi olmasa da yanlış futbolcuya kart gösterilmesi, tartışmalı gol pozisyonları, kırmızı kart ve penaltı kararları gibi kritik durumlarda hakeme yardımcı olabilecek.

    FUTBOLSEVERLER 64 MAÇ İZLEYECEK

    Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 32 ülke 8 grupta 4'er takım olarak yer alırken grup aşamasında 3'er maç yapacaklar. 29 Haziran'a kadar gruplarda toplam 48 maç oynanacak. Son 16 turunda 8, çeyrek finalde 4, yarı finalde 2 maç yapılacak. Dünya kupasının 3'üncülük maçı ve final maçıyla birlikte futbolseverler ekranlardan toplam 64 maç izleme olanağı bulacak.

    Grafik: AA

    MAÇ FİKSTÜRÜ


    Dünya Kupası'nda 8 grupta yapılacak 48 maçın programı şöyle: 

    A Grubu     
    Maç no     TarihSaat (TSİ)        Yer  
    114 Haziran18.00Moskova RusyaSuudi Arabistan
    215 Haziran15.00Ekaterinburg MısırUruguay
    1719 Haziran21.00St. PetersburgRusyaMısır
    1820 Haziran18.00Rostov UruguaySuudi Arabistan
    3325 Haziran17.00Samara UruguayRusya
    3425 Haziran17.00Volgograd Suudi ArabistanMısır
    B Grubu
    415 Haziran18.00St. PetersburgFasiran
    315 Haziran21.00SoçiPortekizİspanya
    1920 Haziran15.00Moskova PortekizFas
    2020 Haziran21.00Kazan İranİspanya
    3625 Haziran21.00Kaliningrad İspanyaFas
    3525 Haziran21.00SaranskİranPortekiz
    C Grubu
    516 Haziran13.00Kazan FransaAvustralya
    616 Haziran19.00SaranskPeruDanimarka
    2221 Haziran15.00SamaraDanimarkaAvustralya
    2121 Haziran18.00EkaterinburgFransaPeru
    3826 Haziran17.00Soçi AvustralyaPeru
    3726 Haziran17.00Moskova DanimarkaFransa
    D Grubu
    716 Haziran16.00MoskovaArjantinİzlanda
    816 Haziran22.00Kaliningrad HırvatistanNijerya
    2321 Haziran21.00Nizhny NovgorodArjantinHırvatistan
    2422 Haziran18.00VolgogradNijeryaİzlanda
    3926 Haziran21.00St. Petersburg NijeryaArjantin
    4026 Haziran21.00Rostov İzlandaHırvatistan
    E Grubu
    1017 Haziran15.00SamaraKosta RikaSırbistan
    917 Haziran21.00Rostov Brezilyaİsviçre
    2522 Haziran15.00St. PetersburgBrezilyaKosta Rika
    2622 Haziran21.00Kaliningrad Sırbistanİsviçre
    4127 Haziran 21.00MoskovaSırbistanBrezilya
    4227 Haziran21.00Nizhny Novgorod İsviçreKosta Rika
    F Grubu
    1117 Haziran18.00Moskova AlmanyaMeksika
    1218 Haziran15.00Nizhny NovgorodİsveçGüney Kore
    2823 Haziran 18.00Rostov Güney KoreMeksika
    2723 Haziran21.00Soçi Almanyaİsveç
    4327 Haziran17.00KazanGüney KoreAlmanya
    4427 Haziran17.00EkaterinburgMeksikaİsveç
    G Grubu
    1318 Haziran18.00SoçiBelçikaPanama
    1418 Haziran21.00Volgograd Tunusİngiltere
    2923 Haziran15.00MoskovaBelçikaTunus
    3024 Haziran15.00Nizhny NovgorodİngilterePanama
    4628 Haziran21.00SaranskPanamaTunus
    4528 Haziran21.00Kaliningrad İngiltereBelçika
    H Grubu
    1619 Haziran15.00SaranskKolombiyaJaponya
    1519 Haziran 18.00MoskovaPolonyaSenegal
    3224 Haziran18.00Ekaterinburg JaponyaSenegal
    3124 Haziran21.00KazanPolonyaKolombiya
    4728 Haziran17.00VolgogradJaponyaPolonya
    4828 Haziran17.00SamaraSenegalKolombiya

    SON 16 TURU

    Son 16 turuna gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler çıkacak ve çapraz olarak eşleşecek.

    Bu turdaki maç programı ise şöyle:

    4930 Haziran21.00SoçiA Grubu 1B Grubu 2
    5030 Haziran17.00KazanC Grubu 1D Grubu 2
    511 Temmuz17.00MoskovaB Grubu 1A Grubu 2
    521 Temmuz21.00Nizhny NovgorodD Grubu 1 C Grubu 2
    532 Temmuz17.00SamaraE Grubu 1F Grubu 2
    542 Temmuz21.00RostovG Grubu 1H Grubu 2
    553 Temmuz17.00St. PetersburgF Grubu 1E Grubu 2
    563 Temmuz 21.00MoskovaH Grubu 1G Grubu 2

    ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

    Son 16'da rakiplerini yenerek tur atlayan 8 takım çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

    Çeyrek final maçlarının programı şöyle:

    576 Temmuz17.00Nizhny Novgorod49. maçın galibi50. maçın galibi
    586 Temmuz21.00Kazan53. maçın galibi54. maçın galibi
    597 Temmuz21.00Soçi51. maçın galibi52. maçın galibi
    607 Temmuz17.00Samara55. maçın galibi56. maçın galibi

    YARI FİNAL

    Kupada yarı finalin programı da şöyle:

    6110 Temmuz21.00St. Petersburg57. maçın galibi58. maçın galibi
    6211 Temmuz21.00Moskova59. maçın galibi60. maçın galibi

    ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI VE FİNAL

    Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı ve finalin programı ise şöyle:

    6314 Temmuz17.00St. Petersburg61. maçın kaybedeni62. maçın kaybedeni
    6415 Temmuz18.00Moskova61. maçın kazananı62. maçın kazananı
    Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 15:27
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