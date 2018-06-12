Tarihi ABD- Kuzey Kore zirvesinde imzalar atıldı

Tarihte ilk kez, bir ABD Başkanı ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong Un arasında, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmaya yönelik tarihi zirve Singapur’da yapıldı. İki lider görüşmeler sonrası basın toplantısı yaparak, ortak bir metne imza attı.

Türkiye saati ile 04.05'te, Kuzey Kore ve ABD bayrakları önünden bir araya gelerek tokalaşan liderler daha sonra görüşmenin yapılacağı alana geçti. Görüşmenin yapıldığı odaya gelişlerinde bir kez daha kameralara poz veren Trump ile Kim, basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.

‘BURAYA GELMEK KOLAY OLMADI’

Zirvede olmaktan dolayı iyi hissettiğini belirten Trump, "(Kim ile) Çok önemli bir görüşme yapacağız." dedi.

Kim ise "Buraya gelmek kolay olmadı. Engeller vardı ancak bunları aşarak buraya geldik" ifadelerini kullandı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME 38 DAKİKA SÜRDÜ

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de 38 dakika süren baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump ile Kim'e sadece birer tercümanın eşlik ettiği buluşmanın ardından heyetler arası görüşmenin yapılacağı odaya geçerken iki lider basın mensuplarının yoğun sorularıyla karşılaştı.

Görüşmeye ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, Kim ile görüşmesini, "Zirve çok çok iyi gidiyor; (iki ülke arasındaki) ilişki harika" ifadesiyle tanımladı. Trump ayrıca, bazı sorunların beraber çalışılarak çözüleceğini ve meselelerin birlikte ele alınacağını vurgulayarak, Kuzey Kore ile birlikte çalışmayı beklediklerini dile getirdi.

'BİRÇOK İNSAN BİLİM KURGU FİLMİNDEN BİR BÖLÜM OLDUĞUNU DÜŞÜNECEK'

Kim ise tercümanı aracılığıyla, "Birçok insan bunun bir tür bilim kurgu filminden bölüm olduğunu düşünecek" dedi. Kim ayrıca, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılıp arındırılmayacağına ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularına ise herhangi bir cevap vermedi.

Fotoğraf: Kevin Lim / The Straits Times / AA

Heyetler arası görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü ve ABD adına Trump'ın dışında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yer aldığı bildirildi.

Daha sonra ABD ve Kuzey Kore heyetleri çalışma yemeğine geçti. Yemeğe ise ABD heyetine Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim ve Ulusal Güvenlik Konseyi Asya Direktörü Matt Pottinger'in de katıldığı belirtildi.

Trump, heyetler arası görüşmeler ve çalışma yemeğinin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

'ŞİMDİ İMZA ATMAYA GİDİYORUZ'

Kuzey Kore lideri Kim ile basın mensuplarının yanına gelen Trump, zirveye ilişkin, "Çok ilerleme kaydettik, gerçekten çok olumlu. Sanıyorum herkesin düşündüğünden daha iyi. Şimdi imza atmaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza atmaktan kastın ne olduğuyla ilgili ısrarlı sorulara yanıt vermeyen Trump'ın, Kim ile ortak bir metni kamuoyuna açıklayabileceği öne sürüldü.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, "Son derece kapsamlı bir metne imza attık" dedi.

Görüşmeyi 'tarihi' olarak niteleyen Kim de "Geçmişi geçmişte bırakmaya karar verdik. Dünya büyük bir değişime tanıklık edecek" ifadesini kullandı.

Geçen hafta Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Abe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore ile bu sürecin tek bir görüşmede biteceğini sanmıyorum, muhtemelen birkaç görüşme olabilir. Kuzey Kore ile ilişkilerimizin normalleştiğini görmek isteriz. Eğer işler iyi giderse Kim Jong-un'u ABD'yi ziyaret etmesi için davet edebilirim. Belki de ziyarete Beyaz Saray'dan başlar." değerlendirmesini yapmıştı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 09:01

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