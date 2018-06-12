Sennur Sezer mÃ¼cadelesi ve ÅŸiirleriyle 75 yaÅŸÄ±nda

Åžiirin ve Umudun Yorulmaz Ä°ÄŸnesi Sennur Sezer yaÅŸasaydÄ± bugÃ¼n 75â€™ine basacaktÄ±...

Ä°smail AFACAN

Ä°stanbul

Bundan üç yÄ±l önce, çaÄŸÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± tanÄ±klÄ±ÄŸÄ± yoldaÅŸlarÄ±na ve okurlarÄ±na bÄ±rakarak aramÄ±zdan ayrÄ±ldÄ±. Fiziken aramÄ±zda olmasa da mücadelesiyle ve ÅŸiirleriyle hâlâ yaÅŸÄ±yor. YaÅŸayacak da...

“Sesimi ArÄ±yorum”da bizlere ÅŸöyle sesleniyordu Sennur Sezer: “Don vuran aÄŸaç sürgün verecek,/ Kaya çatlayacak, tohum yeÅŸerecektir”. Direnerek, umut ederek, çalÄ±ÅŸarak... O günler gelecek. Åžiirlerin o güzel günlerde de okunacak. Ä°yi ki doÄŸdun Sennur abla...

75. yaÅŸ gününde toplumcu gerçekçi ÅŸiirin usta kalemlerinden Sennur Sezer’i ÅŸair, yazar ve eleÅŸtirmen arkadaÅŸlarÄ±na sorduk. Neydi Sennur Sezer ÅŸiiri?, Ne anlatÄ±yordu bizlere? ArkadaÅŸlarÄ± Sennur Sezer’in ÅŸiirini anlattÄ±.

‘EMEKÇÄ° Ä°NSANLARIN YAÅžAMLARINA TANIKLIK ETTÄ°’

Gülsüm Cengiz: Sennur Sezer ÅŸiiri ülkemiz ÅŸiirinin önemli halkalarÄ±ndan biridir. Sennur Sezer ÅŸiire adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± ilk günden bu yana ezilenlerin sesi olmayÄ± seçmiÅŸtir. Bu onu özgün kÄ±lar. Åžiirinde emekten adaletten yana sesler görürüz. Emekçi insanlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±na tanÄ±klÄ±k eder. Gecekondu kitabÄ±ndan bu yana bu çizgidedir. Ama Sennur Sezer yalnÄ±z tanÄ±klÄ±k etmekle kalmaz emekçi insanlara birleÅŸerek kendilerine dayatÄ±lan o yazgÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirebileceklerini söyler. Sennur Sezer ÅŸiirinde hep tanÄ±dÄ±k insanlar vardÄ±r. Ä°ÅŸsizliÄŸin yoksulluÄŸun acÄ±sÄ±nÄ± bilenlerin, TV ekranlarÄ±nda yüzünü görmediÄŸimiz, gazetelerin 3. sayfalarÄ±na haber olan kadÄ±nlarÄ±n. YÄ±llardÄ±r sürdürülen bir savaÅŸ nedeniyle acÄ± çeken bir halkÄ±n çocuklarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±na tanÄ±klÄ±k eder. OnlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±na tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra onlarÄ±n duygularÄ±na dile getirerek, onlarÄ±n suskunluÄŸuna ses olur usta iÅŸi ÅŸiirlerle, içtenlikle...

Adnan Ã–zyalÃ§Ä±ner yazdÄ±: Sennur Sezer 74 YaÅŸÄ±nda

‘VÄ°CDANIN ÅžAÄ°RÄ°YDÄ°’

Mustafa Köz: Sennur Sezer 1940’lardan aldÄ±ÄŸÄ± insan kalÄ±tÄ±nÄ±, ÅŸiirde insanÄ±n iÅŸlenmesi gerektiÄŸi düÅŸüncesini yaÅŸamÄ±nÄ±n sonuna kadar yürüttü. Bundan asla ayrÄ±lmadÄ±. Belki de bize ÅŸunu söyledi; bir insanÄ±n yüzü ÅŸiirine, ÅŸiiri yüzüne benzemeli... Åžiiri hayatÄ± kÄ±lmÄ±ÅŸ, hayatÄ± ÅŸiiri kÄ±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸairdi Sennur Sezer. Dilsel, ÅŸiirsel, toplumsal, düÅŸünsel, siyasal bütün beslenme kaynaklarÄ±nÄ±; insanÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan, varoluÅŸundan, toplumsal yaÅŸam içindeki çatÄ±ÅŸmasÄ±ndan almÄ±ÅŸtÄ±. Ve aldÄ±ÄŸÄ± ne varsa ÅŸiirine sözcüklerle yansÄ±dÄ±.

Sennur Sezer ÅŸiirinde baÅŸat diÄŸer bir özellik, vicdanÄ±n ÅŸiirini yazmasÄ±dÄ±r. Türkiye ÅŸiirine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± büyük kalÄ±tlardan biri bu oldu. Onun ÅŸiiri vicdan ve insan temelinde yaÅŸanan bir içtenlik ve incelikti. YalÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve derinleÅŸtirilmiÅŸ ÅŸiiri sürekli kÄ±ldÄ±. Ve retorikten, süslü sözden, belagattan, insanÄ± insandan uzaklaÅŸan kara duygudan ÅŸiirini uzak tuttu. AydÄ±nlÄ±k bir ÅŸiirin insanÄ±n kalbiyle yazÄ±labileceÄŸine inandÄ±. TeÅŸekkürler Sennur Sezer. Bize verdiÄŸin sözcükler için.

‘KADINLARI VE DÄ°RENEN Ä°NSANLARI YAZDI’

Berrin TaÅŸ: Sennur Sezer’in ÅŸiiri baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± emek ürünüdür. Åžiiri bilinçli bir seçimle gerçekleÅŸmiÅŸtir. Türkiye ÅŸiirinde, kadÄ±nÄ±n eksikliÄŸini, anlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmüÅŸ ve bunu yazmayÄ± bilinçle seçmiÅŸtir. Åžiirinde emekçi, doÄŸuran ve acÄ± çeken kadÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Ama sadece kadÄ±nÄ± yazmamÄ±ÅŸtÄ±r. Direnen insanÄ± yazdÄ±. Her koÅŸulda direnmek, dik durmak onun temel bir özelliÄŸiydi. SÄ±zlanan bir insan hiçbir zaman olmadÄ±. SaygÄ±yla özlemle anÄ±yorum. Åžiirini insana armaÄŸan etmiÅŸtir.

‘TÜRK ÅžÄ°Ä°RÄ°NÄ° BELLÄ° BÄ°R YERE GÖTÜRDÜ’

Cengiz GündoÄŸdu: Sennur Sezer gerçekçi ÅŸiir damarÄ±nÄ± hiçbir zaman bÄ±rakmadÄ±, onu geliÅŸtirdi. Türk ÅŸiirini belli bir yerde tutmadÄ±, belli bir yere götürdü. YapÄ±tlarÄ±nda tekil olanÄ± aÅŸÄ±p genel olana yani insan türüne ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. YazÄ±larÄ± ve ÅŸiirleriyle sistemin dumura uÄŸratmak istediÄŸi estetik bilinci aÅŸmÄ±ÅŸ, gerçekten de ideal bir güzelliÄŸe ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. KiÅŸilikli, karakterli, çok saÄŸlam bir insandÄ±. Çok güzel yaÅŸadÄ±. Hak ederek yaÅŸadÄ±. Sözünü sakÄ±nmadÄ±, her ÅŸeyin hakkÄ±nÄ± verdi.

‘BÄ°LGELÄ°ÄžÄ°N ÅžÄ°Ä°RLERÄ°DÄ°R’

Arife Kalender: Sennur Sezer deyince akla gelen ilk ÅŸey dirençtir. Direncin ÅŸiirini yazmasÄ±dÄ±r. Bu yaparken çalÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, gayretli oluÅŸu, araÅŸtÄ±rmacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve gözlemciliÄŸi ön plandadÄ±r. BunlarÄ±n her birisi ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla ÅŸiire girmiÅŸtir. 1964’te yayÄ±nlan ilk ÅŸiir kitabÄ± Gecekondu, Sennur Sezer’in nasÄ±l bir ÅŸiir yolu izleyeceÄŸinin göstergesidir. Çünkü buradaki ayrÄ±ntÄ±lar onun ÅŸiire bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve ideolojik tarafÄ±nÄ± göstermektedir. Ama ÅŸiirlerinde asla iletiyi ön plana almamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu yüzden ÅŸiirlerinde kuru ideoloji var diyemeyiz.

Sennur Sezer’in kendisi bir iÅŸçidir. Liseyi bitirmeden TaÅŸkÄ±zak Tersanesinde iÅŸçiliÄŸe baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla kendi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± ÅŸiirini de yazmÄ±ÅŸtÄ±r bir bakÄ±ma. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± süre içinde en gür sesiyle haksÄ±zlÄ±ÄŸa, sömürüye, savaÅŸlara karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ insanÄ±n, öncelikle kadÄ±n ve çocuklardan baÅŸlayarak, ÅŸiirlerini yazmÄ±ÅŸtÄ±r. Yani Sennur Sezer ÅŸiirleri; direncin, bilincin, birikimin, gözlemin ve büyük bir bilgeliÄŸin ÅŸiirleridir.

‘ÅžÄ°Ä°RLE TOPLUM ARASINA ÇEKÄ°LMÄ°Åž BÄ°R BARIÅž ÇÄ°ZGÄ°SÄ°DÄ°R’

Åžükrü ErbaÅŸ: Sennur abla, benim ablam, ÅŸiirin ablasÄ±, emeÄŸin ablasÄ±, eylemin ablasÄ±, hayatÄ±n ablasÄ±; bir bütün olarak edebiyatÄ±n ablasÄ±... ’70’li yÄ±llarda ÅŸiiriyle tanÄ±ÅŸtÄ±m, daha sonra kendisiyle tanÄ±ÅŸtÄ±m. Bizim toplumcu gerçekçi ÅŸiir damarÄ±mÄ±zÄ±n kadÄ±n ÅŸairler içindeki en önemli temsilcilerinden biriydi. Ben onu hatÄ±rayla hayal arasÄ±na çekilmiÅŸ bir gelecek çizgisi, emekle eylem arasÄ±na çekilmiÅŸ bir onur çizgisi, ÅŸiirle toplum arasÄ±na çekilmiÅŸ bir barÄ±ÅŸ çizgisi olarak gördüm. Gelecek kuÅŸaklara Sennur Sezer hayatÄ±nÄ±n aktarÄ±lmasÄ± baÅŸta bizim gibi yakÄ±n çevresinin, sonra da bütün emekçilerin görevi olmalÄ±dÄ±r.

ÖDÜL TÖRENÄ° BUGÜN

DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± ve Manos Kitap tarafÄ±ndan bu yÄ±l üçüncü kez düzenlenen Sennur Sezer Emek-DireniÅŸ Åžiir ve Öykü ödülleri bugün sahiplerini bulacak.

KadÄ±köy’deki BarÄ±ÅŸ Manço Kültür Merkezinde yapÄ±lacak etkinlikte, öykü dalÄ±nda, “KaybolanÄ±n Hikâyesi” adlÄ± dosyasÄ±yla Cem KertiÅŸ’e; ÅŸiir dalÄ±nda “Güle BatÄ±r Öfkeni” adlÄ± dosyasÄ±yla Özge Sönmez’e ödülleri sunulacak. 19.00’da baÅŸlayacak ödül töreninde SanatçÄ± Nevzat KarakÄ±ÅŸ ve Kömür KarasÄ± Müzik Grubu Sennur Sezer ÅŸiirlerinden bestelenen ÅŸarkÄ±larÄ± seslendirecekler.

AyrÄ±ca etkinlikte; ÅŸair, yazar ve eleÅŸtirmen arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Sennur Sezer ÅŸiiri hakkÄ±nda düÅŸüncelerini paylaÅŸtÄ±klarÄ± kÄ±sa bir belgesel gösterimi yapÄ±lacak.

Flormar direniÅŸi desteklerle gÃ¼Ã§leniyor

Ã‡iÄŸnenmiÅŸ Ã§iÃ§eklere Ã¶zlemi anlatÄ±r:Â Sennur Sezer

'Sennur Sezer'in ÅŸiirleri, hayatÄ±n nefes aldÄ±ÄŸÄ± her yerde'

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