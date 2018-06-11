Flormar direnişi desteklerle güçleniyor

Emek Partisi Kadıköy İlçe Örgütünden kadınlar, sendikalaşmak istedikleri için işten atılan ve fabrika önünde direnişe devam eden Flormar işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

Kadıköy esnafından topladıkları yardımları Flormar işçilerine ulaştıran kadınlar, ziyaret boyunca kadın işçilerle sohbet etti, direnişteki yaşamlarını konuştu.

Ziyaret sırasında işçilere şair Sennur Sezer’in ‘Hangi Kan’ şiiriyle seslenen Sedef Akçay, Sennur Sezer hayatta olsaydı kendisinin de kesinlikle direniş alanında, Flormar işçileriyle birlikte olacağını söyledi.

FLORMAR İŞÇİLERİNDEN ‘EVRENSEL’ ÇAĞRISI

Öte yandan direnişteki Flormar işçileri, direnişin başından bu yana kendilerinin sesini güçlendiren Evrensel’e teşekkür etti. Evrensel’le direnişe başladıklarında tanıştıklarını söyleyen pek çok Flormar işçisi, gazetemize sahip çıkma çağrısında bulundu.

İŞÇİ DÜŞMANLARINA OY YOK!

Emek Partisi Çorum İl Örgütü’nden kadınlar da Hacı Bektaş Veli Parkı’nda açıklama yaparak Flormar direnişiyle dayanışma mesajı verdi. Açıklama yapan Ceylan Gökkaya, “Anayasal haklarını kullanan işçileri işten çıkaran patron, cesaretini hükümetten almakta ve suç işlemektedir. Sermaye güçleri ve hükümet el birliğiyle OHAL’i kendi lehlerine çevirmektedir. Flormar işçisinin direnişi bütün işçi sınıfının direnişidir. Bu mücadeleyi daha da ileri taşımak için Flormar işçilerinin de dediği gibi 24 Haziran’da ‘İşçi düşmanlarına oy yok’ diyeceğiz” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 16:31

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