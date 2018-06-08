Avusturya, 7 camiyi kapatıp imamları sınır dışı ediyor

Türkiye'deki bir anaokulunda da çocuklara asker üniforması giydirilmiş ve ellerine silah verilmişti. Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

Avusturya, çocuklara asker üniforması giydirilerek 'savaş propagandası' yapılan camiler için kapatma kararı aldı. Çok sayıda imam sınır dışı edilecek.

Avrusturya'da Türkiye’nin maddi destek sağladığı camilerdeki çocuklara Çanakkale Savaşı canlandırması yaptırılmış ve olay, asker üniforması giydirilen çocuklara 'savaş propagandası' yapıldığı gerekçesiyle ülkede tartışmaya yol açmıştı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Burada olan şeyin Avusturya'da yeri yok. Bu hükümet buna sıfır tolerans gösterecek" diye konuşmuştu.

Başbakanın açıklamalarının ardından başlayan soruşturmayla birlikte 7 cami için kapatma kararı alındığı duyuruldu.

Kurz'un açıklamaları üzerine yabancılar tarafından finanse edildikleri öne sürülen imamların da sınır dışı edileceği açıklandı.

Almanya'da da Çanakkale Savaşı'nın yıldönümü vesilesiyle düzenlenen benzer bir etkinlik tepkilere yol açmıştı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 10:27

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