LGS'nin cevap anahtarı açıklandı, sonuçlar 26 Haziran'da açıklanacak

MEB, Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) cevap anahtarını yayımladı. Öte yandan sınavın sonuçlarının açıklanma tarihi 26 Haziran'a ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) soru ve cevaplarını yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruya göre, dün gerçekleştirilen Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava ait soru ve cevap anahtarları, "odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, sayısal ve sözel bölüm A kitapçıklarına siteden ulaşabilecek.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer soru bulunuyor.

Türkiye genelinde 303'ü fen lisesi, 89'u sosyal bilimler lisesi, 228'i Anadolu lisesi, 297'si imam hatip lisesi, 26'sı mesleki ve teknik Anadolu lise olmak üzere 943 proje okulu ile alan bazlı program uygulayan 423 mesleki ve teknik lise olmak üzere toplam bin 366 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak.

SONUÇLAR 26 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS’nin sonuçlarının 26 Haziran’da açıklanacağını duyurdu. LGS başvuru kılavuzunda sonuçların 22 Haziran’da açıklanacağı belirtilmişti. Ancak MEB’in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre öğrenciler LGS puanlarını 26 Haziran’da öğrenebilecek. Sonuçların 26 Haziran'da açıklanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınav sonuçlarının ise 18 Temmuz'da açıklanacağını belirtti.

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 10:31

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