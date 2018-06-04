Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu: GÃ¼Ã§lÃ¼ meclis resmi bir yalan

24 Haziran seÃ§imi sÄ±radan bir seÃ§im deÄŸildir. Bir anayasal oylamadÄ±r. Millet Ä°ttifakÄ± ve HDP kazanÄ±rsa yeni bir anayasa umudu doÄŸacak.

Serpil Ä°LGÜN

Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n tutukluluÄŸunun korunduÄŸu Türkiye’nin baskÄ±n erken seçimi takviminde, son 20 güne girildi. Seçim meydanlarÄ±nÄ±n iyiden iyiye Ä±sÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ÅŸu günlerde aday performanslarÄ±, dile getirilen vaatler ve polemikler kadar, seçimin olasÄ± sonuçlarÄ±nÄ±n masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± senaryolar da seçim gündemine eÅŸlik ediyor.

Millet Ä°ttifakÄ± ve HDP, tek adam tek parti rejimini engellemenin yolu olarak parlamenter sisteme dönüÅŸ vaadini öne çÄ±karÄ±rken, iktidar bloÄŸunun “Güçlü hükümet, güçlü Türkiye” sloganÄ± içine “güçlü meclis” vurgusuna yer açmasÄ± dikkat çekiyor.

Peki BaÅŸbakanÄ±n, bakanlarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±; cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri ile meclisin devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sistemde güçlü meclis nasÄ±l olacak? AKP Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, neden “güçlü meclis” vurgusuna ihtiyaç hissediyor? Uyum yasalarÄ±nÄ±n altÄ± ayda ve seçimlerden önce hazÄ±rlanmasÄ± Anayasal bir hüküm olmasÄ±na raÄŸmen, bu hüküm çiÄŸnenerek seçimler neden 1.5 yÄ±l öncesine alÄ±ndÄ±? CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n partisinin parlamentoda çoÄŸunluÄŸu elde etmemesi, erken seçimi zorunlu kÄ±lar mÄ±? Parlamenter sisteme dönüÅŸ nasÄ±l olacak?..

Türkiye’nin anayasa hukuku alanÄ±ndaki yetkin bilim insanlarÄ±ndan, insan haklarÄ± savunucusu Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu yanÄ±tladÄ±. CHP Ä°stanbul 1. Bölge, 1. SÄ±ra Milletvekili AdayÄ± KaboÄŸlu, Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim DalÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevindeyken 7 Åžubat 2017’de KHK yoluyla üniversiteden ihraç edilmiÅŸti.

AdaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla baÅŸlayalÄ±m. Siz zaten sahada olan bir isimsiniz. BaÅŸkanÄ± olduÄŸunuz Anayasa Hukuku AraÅŸtÄ±rmalarÄ± DerneÄŸi, Anayasa Platformu ve Önce Demokrasi GiriÅŸimi etkinlikleri çerçevesinde ülkeyi ÅŸehir ÅŸehir dolaÅŸarak demokratik bir AnayasÄ±nÄ±n neden gerekli olduÄŸunu, getirilmek istenen sisteminin sakÄ±ncalarÄ±nÄ± anlatÄ±yorsunuz. Milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ± teklifini neden kabul ettiniz, üstelik meclisin iÅŸlevsizleÅŸtiÄŸi bir dönemde?

Sorunuz yerinde. BelirttiÄŸiniz gibi uzman olarak sivil toplum etkinliklerini sürdürmem uzun zamandan beri vardÄ±, ama son iki yÄ±lda özellikle Önce Demokrasi GiriÅŸimimizden bu yana çok arttÄ±. UzmanlÄ±k bilgimi sivil toplum yoluyla toplumla paylaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m, buna “anayasal bilgilenme hakkÄ±na katkÄ±” dedim. Siyaset ya da siyasal aktör olmak belki bunun üçüncü ayaÄŸÄ±. Burada ÅŸunu da belirtmeliyim; ben hep hukuka dönüÅŸ umudumu korudum. KiÅŸi olarak tamamen hukuk dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemlere maruz kaldÄ±ÄŸÄ±m sÄ±rada bile hukuka dönüÅŸ umudumu hiçbir zaman yitirmedim. Ve hep ÅŸunu savundum; Türkiye toplumu, sorunlarÄ± olan bir toplum. Ama hukukun sÄ±fÄ±rlanmasÄ±nÄ±n ötesinde, eksiye geçmesini hak edecek bir toplum deÄŸil. O kadar deÄŸil. ArtÄ±k “Bu kadar olmaz” dediÄŸimiz bir eÅŸiÄŸe geldik. DolayÄ±sÄ±yla milletvekilliÄŸi adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmemin birinci ve ana nedeni olarak, hukuka umudunu yitirmek istemeyen bir kiÅŸinin, bir hukukçunun, anayasacÄ±nÄ±n, insan haklarÄ± uzmanÄ±nÄ±n, “Acaba ben ne yapabilirim, hukuk umudunu yeÅŸertmeye daha fazla katkÄ±da bulunabilir miyim?” arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ya da daha doÄŸru deyiÅŸle, çÄ±rpÄ±nÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir sonucu diyebiliriz.

Burada tabii bir çeliÅŸki gözükebilir; “Meclisin gücü azaltÄ±lmÄ±ÅŸ, meclis bu kadar tahkir edilmiÅŸ iken, neden” diye. Toplumumuz nasÄ±l ki hukuk alanÄ±nda eksiye geçmeyi hak etmiyorsa, aynÄ± ÅŸekilde meclisimiz de hak etmiyor. Evet doÄŸru, bizim meclisimiz sorunlu bir meclis oldu, meclisimiz darbelerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±, iniÅŸli çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± dönemlerden geçti, fakat sonuç olarak meclisimiz kurucu meclistir, Cumhuriyeti kuran meclistir, 1921 AnayasasÄ± gibi çok önemli bir anayasaya imza atan bir meclistir. DolayÄ±sÄ±yla yeniden saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸturulmasÄ± gereken bir meclistir. Bu nedenlerle sahaya çÄ±kmaya karar verdim. Ulusal ve uluslararasÄ± çapta yürütmekte olduÄŸum bilimsel çalÄ±ÅŸmalarÄ±n, bilimsel projelerin olumsuz olarak etkileneceÄŸini, onlarÄ±n büyük ölçüde askÄ±ya alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bile bile ölçtüm tarttÄ±m, “HayÄ±r” dedim, “Ben bu görevden kaçamam.”

Bunun nasÄ±l olacaÄŸÄ±na geçmeden, iktidar blokunun baskÄ±n erken seçim kararÄ± almasÄ±ndaki temel faktörün ne olduÄŸunu soralÄ±m. Anayasadaki açÄ±k hükme ve seçimlerin zamanÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ± yönündeki tüm beyanlarÄ±na raÄŸmen ErdoÄŸan neden aniden seçimi bir buçuk yÄ±l öne aldÄ±?

Åžöyle; iktidar bloku ya da Cumhur Ä°ttifakÄ±, 2014 cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminden itibaren, özellikle 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra 20 Temmuz’daki OHAL ilanÄ±, ardÄ±ndan 16 Nisan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi süreçlerinde hukuku ve anayasayÄ± kiÅŸi iktidarÄ±nÄ± pekiÅŸtirme aracÄ± haline getirdi. 16 Nisan öncesi ve sonrasÄ±nda biz “hayÄ±r” diyenler, “hayÄ±r”Ä± bir partiye karÅŸÄ± olmak ya da yandaÅŸ olmak ayrÄ±ÅŸmasÄ±na indirgemeden bunun Türkiye toplumu için sürdürülemez olduÄŸunu; Türkiye’nin anayasal kazanÄ±mlarÄ± açÄ±sÄ±ndan böyle bir metnin yürürlüÄŸe konulmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorduk. Onlar ise hep bunun Türkiye için çok daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyorlardÄ±. Seçim tarihinin ilan edildiÄŸi 17 Nisan 2018 ile 18 Nisan 2018’de, yani o 24 saatlik zaman diliminde SayÄ±n Bahçeli ve SayÄ±n ErdoÄŸan, 16 Nisan metninin Türkiye toplumu açÄ±sÄ±ndan sürdürülemez özelliÄŸini teyit etmiÅŸ oldu. Bir tür itiraf etmiÅŸ oldu. Medya yeterince üzerinde durmadÄ± ama o 24 saat çok önemli.

Siz bir gün öncesi söylediÄŸinizle bir gün sonra söylediÄŸiniz arasÄ±nda 16 aylÄ±k bir zaman dilimi bÄ±rakÄ±yorsanÄ±z, bu çok ciddi bir yönetim krizidir. KaldÄ± ki ben buna erken seçim demiyorum. Çünkü erken seçim demek, normalleÅŸtiriyor. HayÄ±r, normalleÅŸtirmemiz gerekiyor. Bu dayatma ve zorlama bir seçimdir. Åžu da var, sen parti baÅŸkanÄ±sÄ±n aynÄ± zamanda cumhurbaÅŸkanÄ±sÄ±n, aynÄ± zamanda baÅŸkomutansÄ±n, sÄ±n, sÄ±n, sÄ±n... Öbürü ise mecliste 4. partinin lideri, onun dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir ÅŸey deÄŸil. O söylüyor ve sen “Ben görüÅŸümü deÄŸiÅŸtiriyorum” diyorsun. Bu siyaset tarihinde çok ciddi bir olaydÄ±r. Biz Fransa’da veya Almanya’da olsaydÄ±k, “Bu kiÅŸi devleti yönetebilir mi?” tartÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lÄ±rdÄ±. Ama siz bu tartÄ±ÅŸmayÄ± Türkiye’de yapmaya kalkÄ±ÅŸÄ±rsanÄ±z soluÄŸu nerede alacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± öngörebilirsiniz.

‘Bu kiÅŸi devleti yönetebilir mi’ sorusuna mahal vermemek için mi erken seçim tarihi Bahçeli’ye söyletildi? Zira malumunuz, bu çÄ±kÄ±ÅŸ Bahçeli’nin ortaklÄ±ktaki rolünün yeniden tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.AltÄ±nÄ± çizmek açÄ±sÄ±ndan, Behçeli ve ErdoÄŸan’Ä±n itiraf ettiÄŸi sürdürülemezlik ne?

Bahçeli’nin rolü ister o olsun ister bu farketmez, bunu siyaseten açÄ±klamamÄ±z mümkün deÄŸil. Hukuki açÄ±dan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise çok ciddi dört sorun var. Birinci sorun, evet 2019 KasÄ±mÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ± ilan edilen seçim “KÄ±ÅŸa bÄ±rakmayalÄ±m, yeni dönemde meclis oluÅŸsun” gibi gerekçelerle üç, dört ay önceye, örneÄŸin Eylül ayÄ±na alÄ±nabilir. Ama Anayasada kurallar belli. Uyum yasalarÄ±nÄ±n 16 Nisan referandumunu takip eden 6 ay içinde hazÄ±rlanmasÄ± gerekirdi. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi yapan siyasal aktörler, seçime giderek kendi deÄŸiÅŸikliklerine de uymamÄ±ÅŸ oldular. Çünkü Anayasada hüküm var, “giremezsin” diyor. DolayÄ±sÄ±yla bu sadece hukuki sorun deÄŸil, ahlaki sorundur, etik sorundur. Ä°kincisi, “Seçimler 24 Haziran’da olacak” diyorsun, iyi de kararÄ± sen almÄ±yorsun ki, kararÄ± meclis çoÄŸunluÄŸu alacak. En azÄ±ndan “karar aldÄ±m” deme, “meclise öneriyoruz” de! Buna da uyulmuyor. Üçüncüsü, yükseköÄŸrenim özgürlüÄŸü anayasal bir hak. Ama sÄ±nav tarihini deÄŸiÅŸtirerek üniversite sÄ±navÄ±na girecek 1.5 milyon öÄŸrenciye “Seni adam yerine koymuyorum” diyorsun. Dördüncüsü de ÅŸu; iki ayda çifte seçim tarihimizde ilk kez yapÄ±lacak. OHAL dÄ±ÅŸÄ±nda, bu sürede seçimlerin AnayasanÄ±n 67. Maddesi’ne uygun organize edilmesi mümkün deÄŸildi. YSK’ya danÄ±ÅŸmalÄ±ydÄ±, bu da olmadÄ±.

DolayÄ±sÄ±yla 24 Haziran’da ‘yasasÄ± hazÄ±rlanmamÄ±ÅŸ’ bir tek adam, tek parti rejimine onay isteniyor. O yasalarÄ±n nasÄ±l çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± konusunda da kafamÄ±z karÄ±ÅŸÄ±k. Ä°ktidar cephesi, uyum yasalarÄ±nÄ±n seçimden sonra, KHK’ler yoluyla yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor ancak bu da anayasanÄ±n pek çok hükmüne aykÄ±rÄ±... NasÄ±l olacak?

Evet, yasasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gibi, böyle bir düzenlemenin yetki kanunuyla bakanlar kuruluna bÄ±rakÄ±lmasÄ± da Anayasaya aykÄ±rÄ±. Tüm bu aykÄ±rÄ±lÄ±klar 16 Nisan metninin ne kadar sistem dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu gösteriyor. Organ naklini düÅŸünelim; bir hastaya kalp veya karaciÄŸer naklediliyor ama her hastada bu baÅŸarÄ±lÄ± olmuyor, vücut onu kabul etmiyor, atÄ±yor. Ä°ÅŸte ÅŸu anda yaÅŸanan husus, sistemin bunu atmasÄ±. Sürdürülemez dediÄŸim budur. KullanÄ±lan birtakÄ±m kavramlarla bu yamalarÄ± düzeltemezler. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi kavramÄ±nÄ± koydular referandum metnine ama cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi diye bir ÅŸey yok. Bu da bir algÄ± operasyonu.

‘24 Haziran Türkiye’nin kader seçimi olacak’ nitelemesinin altÄ±nÄ± anayasa uzmanÄ± bir milletvekili adayÄ± olarak nasÄ±l dolduruyorsunuz?

24 Haziran seçimi, sÄ±radan bir seçim deÄŸildir. Bir anayasal oylamadÄ±r. “Kader” ifadesini anayasa oylamasÄ± diye düÅŸünmek gerek. Anayasa oylamasÄ± demek, Türkiye toplumu ve Türkiye devletinin geleceÄŸini belirlemektir. Millet Ä°ttifakÄ± ve HDP kazanÄ±rsa o zaman yeni bir anayasa umudu doÄŸacak. Bu bakÄ±mdan gerçekten kader ve temel bir oylamadÄ±r.

FotoÄŸraf: Erdost YÄ±ldÄ±rÄ±m/EVRENSEL

CUMHURBAÅžKANININ KANUN-Ä° ESASÄ°’DE OLMAYAN YETKÄ°LERÄ° VAR

Ä°ktidarÄ±n gerek seçim bildirgesinde, gerekse kürsü konuÅŸmalarÄ±nda öne çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± ‘Güçlü meclis vurgusunu da soralÄ±m. Durum öyle olmadÄ±ÄŸÄ± halde ErdoÄŸan neden bu vurguyu yapma gereÄŸi duyuyor?

Evet,16 Nisan’da meclis yetkilerinin önemli bir bölümü CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geçirildi. O kadar ki en az beÅŸ ayrÄ± kategoride CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi var. Bu beÅŸ kategorinin önemli bir kÄ±smÄ±nda meclisin sahip olduÄŸu yetkiler CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lacak. Bunlardan biri var ki, (Anayasa Madde 106, fÄ±kra son) ÅŸöyle diyor: “BakanlÄ±klarÄ±n kurulmasÄ±, kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, görevleri ve yetkileri ile teÅŸkilat yapÄ±sÄ±, merkez ve taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n kurulmasÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile düzenlenir.” Bu bir anayasa hükmüdür. Bu yetki, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± demektir. Åžimdi diÄŸer hepsini bir yana bÄ±rakalÄ±m, bu madde varken siz “Meclis güçlendiriliyor” diyebilir misiniz? meclise ait olan bir yetkiyi, bir kiÅŸiye veriyorsunuz. Bu, Kanun-i Esasi’de bile olmayan bir yetkidir. Olamaz bu!

DolayÄ±sÄ±yla bu da bir algÄ± operasyonu mu?

Tabii, doÄŸru söylemiyor. Bu ÅŸundan olabilir; belki ummadÄ±ÄŸÄ± bir siyasi denge deÄŸiÅŸimi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Bu siyasal riskin önüne geçmek için cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi gibi kavramsal bilgi kirliliÄŸinde olduÄŸu gibi, bu tür manipülasyon ögelerini kullanmak istiyor. Parlamentonun güç kaybetmesinin toplumda olumlu bir izlenim doÄŸurmadÄ±ÄŸÄ± görüldüÄŸü için de bu ve benzeri kavramlarla bunu arttÄ±racak. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi kavramÄ± nasÄ±l resmi bir yalansa, bu da resmi bir yalan.

Zaten, getirilecek sisteme monokrasi diyorsunuz...

En Ä±lÄ±mlÄ± kavram olarak, monokrasi dedim. Çünkü monokraside anayasa var, anayasal maddeler var fakat “Anayasal maddeler deÄŸil, benim dediÄŸim olur” diyorsunuz. Burada da bu geçerli. Siz bundan kalkarak Ä°stanbul’u bir gecede iki ile ayÄ±rabilirsiniz. “Peki, niçin ayÄ±rdÄ±nÄ±z” diye soranlara, “Anayasa bana bu yetkiyi verdi” dersiniz. Ä°ÅŸte bu monokrasidir!

MECLÄ°STE ÇOÄžUNLUÄžU KAYBETMEK ERKEN SEÇÄ°MÄ° GEREKTÄ°RMEZ

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile meclis aritmetiÄŸinin farklÄ± geliÅŸtiÄŸi bir tablonun erken seçimi doÄŸuracaÄŸÄ± söyleniyor. Zaten ErdoÄŸan da bunun sistemi kilitleyeceÄŸini savunarak, Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n mutlaka çoÄŸunluÄŸu almasÄ± gerektiÄŸini söylüyor. Sizce böyle bir tablo erken seçimi zorunlu kÄ±lar mÄ±?

HayÄ±r. Tabii ideal olan yeni demokratik düzene geçiÅŸ açÄ±sÄ±ndan Millet Ä°titfakÄ± ve diÄŸerlerinin, hem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hem de meclis çoÄŸunluÄŸunu almasÄ±. Ama alamasa bile demokrasi umudu korunacaktÄ±r. Böyle bir tablo, bu metnin sürdürülemez özelliÄŸini ortaya koyacaÄŸÄ± için CumhurbaÅŸkanÄ± kendi yetkisi ile yetinmek zorunda kalacak, meclis ise “Tamam sen aldÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama çoÄŸunluÄŸu da ben aldÄ±m, böylece bir denge kurulacak” diyecek. DolayÄ±sÄ±yla hiçbir ÅŸekilde erken seçimi haklÄ± kÄ±lacak bir neden olmayacaktÄ±r.

Peki, ErdoÄŸan bunu hesaplayamadÄ± mÄ±?

Bu, hesap edememenin ötesinde bir ÅŸey. Siz bir güç zehirlenmesine tabi tutulduÄŸunuz zaman ne olur, herkes sizi alkÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± zaman alkÄ±ÅŸlamayana kÄ±zarsÄ±nÄ±z. TÄ±pkÄ± mahkemelerimizdeki yargÄ±lamalarda “Ben bunu söylemedim ki” dediÄŸinizde, hakimin, “Sen öyle düÅŸündün, niyetin oydu” demesi gibi. Burada da böyle bir durum söz konusu.

Peki, ‘Böyle bir tablo olursa sistemin tÄ±kanmasÄ±na izin vermeyiz, A, B, C planlarÄ±mÄ±z var” ifadesindeki planlar ne olabilir?

Bir parti baÅŸkanÄ± olan CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ülke dÄ±ÅŸÄ±nda böyle bir beyanda bulunmasÄ±nÄ±n baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na vahim. Plan fikrini aklÄ±na getirmesi bile akla ziyandÄ±r. Türkiye’nin birikimine hakarettir.

‘BEN DAHA Ä°YÄ° BÄ°R CUMHURBAÅžKANI OLACAÄžIM DEÄžÄ°L, DEMOKRASÄ°YE DAHA FAZLA KATKIDA BULUNACAÄžIM’ DENÄ°LECEK

Millet Ä°ttifakÄ±’nÄ±n ve HDP’nin seçimdeki temel vaatlerinden biri parlamenter sisteme dönüÅŸ. Muharrem Ä°nce, parlamenter sisteme geçiÅŸ için 2 yÄ±llÄ±k bir restorasyon süreci olacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. CHP bu geçiÅŸi nasÄ±l planlÄ±yor? Bunun için ilk etapta neler yapÄ±lacak?

Bunu ÅŸimdiden yanÄ±tlamak zor. Åžu anda söyleyebileceÄŸim ÅŸudur; kalan üç haftada -tabii cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ikinci tura kaldÄ±ÄŸÄ± senaryosunda- muhalefet partilerinin bunun sürdürülemez olduÄŸunu söyleyerek yeni anayasa umudu vermesi; ikincisi de ‘Biz alÄ±rsak bu yetkileri vaat ettiÄŸimiz anayasanÄ±n ruhuna uygun olarak kullanacaÄŸÄ±z” demesi... ÖrneÄŸin, CumhurbaÅŸkanÄ±, Madde 106’daki yetkiyi kullanmayacak ya da kararnameyi zorunlu durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda kullanmayacak, meclis kullanacak. Hem psikolojik olarak, hem bilgi temelinde, hem de uzlaÅŸma kompozisyonu çerçevesinde bir geçiÅŸ dönemi öngörmek ve ÅŸu yanÄ±lgÄ±ya düÅŸmemek; bu Ä°nce için de, DemirtaÅŸ, AkÅŸener ve KaramollaoÄŸlu için de geçerli; “Ben daha iyi cumhurbaÅŸkanÄ± olacaÄŸÄ±m diye deÄŸil, ben demokrasiye daha katkÄ±da bulunacaÄŸÄ±m, ben yetkilerin asgarisini kullanacaÄŸÄ±m, yetkilerin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± meclis kullanacak. Çünkü Türkiye ancak o zaman anayasal denge ve denetim düzeneÄŸinin, görev, yetki, sorumluluk üçlüsünün bulunduÄŸu bir anayasal düzene doÄŸru yürüyebilir” denilecek. Ve bu pozitif bir dille sürekli iÅŸlenecek. Burada güven vermek önemli. Ak Parti’ye oy veren kesimi dÄ±ÅŸlamadan, Türkiye’nin geleceÄŸi konusunda onlarÄ±n da bizim gibi kalplerinin attÄ±ÄŸÄ± ama gerçeklerin onlardan saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürekli anlatmak gerekiyor.

Saha çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zda siz bunu nasÄ±l formüle ediyorsunuz?

Ben sahada kimseye “Bana oy verin” demiyorum. “Lütfen sandÄ±ÄŸa gidin, lütfen Türkiye’nin geleceÄŸini oyladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bilerek oyunuzu kullanÄ±n” diyorum.

OHAL KALKSIN DEMEK YETMEZ, 16 NÄ°SAN METNÄ° OHAL’Ä° ARATMIYOR ZATEN

Ä°ktidar sözcüleri OHAL’den rahatsÄ±z olanlarÄ±n teröristler ve destekçileri olduÄŸu, günlük hayatÄ± etkilemediÄŸi, seçimden sonra kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± vs. argümanlarÄ±nÄ± tekrarlÄ±yor. Ancak seçim kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 18 Nisan’da OHAL’in yeniden uzatÄ±lmasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

Birincisi, eÄŸer OHAL teröristlere yönelik olarak uygulanÄ±yorsa, terörist kimdir? Biliyoruz ki 16 Nisan’da “hayÄ±r” oyu verenler terörist ilan edildi. Åžimdi ise Cumhur Ä°titfakÄ±’na oy vermeyecekler potansiyel terörist olarak görülüyor. Bana göre iktidarÄ± bÄ±rakmamanÄ±n meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± argümanÄ± olarak kullanÄ±lan terörist söylemi artÄ±k iflas etmiÅŸtir. Bu nedenle 24 Haziran’da verilecek oy, aynÄ± zamanda, “OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± mÄ±, kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± mÄ± istiyorsunuz” oyu olacak. YalnÄ±z ÅŸöyle bir ÅŸey de var; OHAL bizi ana meseleyi görmekten uzaklaÅŸtÄ±rmamalÄ±. OHAL kaldÄ±rÄ±lsa da kanunlaÅŸtÄ±rÄ±lan OHAL KHK’leri var. Ä°kincisi, OHAL kaldÄ±rÄ±lsa da 16 Nisan metni tümüyle yürürlüÄŸe girerse OHAL’i aratmayacak zaten. DolayÄ±sÄ±yla OHAL kalksÄ±n ama kanunlaÅŸtÄ±rÄ±lan OHAL KHK’lerinin de kalkmasÄ± gerek. Ve 16 Nisan metni yürürlüÄŸe girmeyecek. Bunu net koymak lazÄ±m.

FotoÄŸraf: Erdost YÄ±ldÄ±rÄ±m/EVRENSEL

7 HAZÄ°RAN TÜRÜ BÄ°R DENGE DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ° OLACAK

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin seçimin kurallarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz baÅŸvurusunu reddetti. Bu kararÄ± bekliyor muydunuz?

Bekliyordum ama tabii AYM de bu kararÄ± verdikten sonra artÄ±k bunlarla kafamÄ±zÄ± yormamalÄ±yÄ±z. Bunun bir seçim olmadÄ±ÄŸÄ±, bunun bir demokrasi mücadelesi olduÄŸu bilinciyle 24 Haziran yolunda bütün Türkiye’de yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n daha uyanÄ±k olmasÄ± ve sandÄ±ÄŸa sahip çÄ±kmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bir seçeneÄŸimiz yok ÅŸu anda.

Moral üstünlüÄŸün muhalefette olduÄŸu, iktidar blokunun zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ± yönündeki yorumlar artÄ±yor. Siz sahada nasÄ±l bir atmosfer görüyorsunuz?

GördüÄŸüm, 7 Haziran türü bir denge deÄŸiÅŸimi olacak. Zaten 7 Haziran türü bir denge deÄŸiÅŸimi kazanmak demektir. Türkiye’nin kazanmasÄ± demektir. Böyle bir beklenti, böyle bir arayÄ±ÅŸ var bunu görüyorum. Bunu elde etmek, hem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, hem mecliste kazanmak için 24 Haziran’a kadar biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarÄ±mÄ±z hariç olmak üzere, baÅŸka bir ÅŸeyle uÄŸraÅŸmayalÄ±m diyorum.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 17:59

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