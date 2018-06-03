TRTâ€™nin sarÄ± gazeteciliÄŸi

Mustafa Alp DaÄŸÄ±stanlÄ±, TRT'nin tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve TRT Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lan eylemi yazdÄ±.

Mustafa Alp DAÄžISTANLI

Vay be! TRT çalÄ±ÅŸanÄ± meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z, gazeteciler, eylem yaptÄ± bu hafta. CHP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce’nin TRT eleÅŸtirileri ve Ä°zmir’de seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± takip eden TRT ekibine “sözlü ve fiziki saldÄ±rÄ±” artÄ±k bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±! CHP’liler yuh çekiyor ve ellerindeki plastik saplÄ± küçük bayrakçÄ±klarla TRT ekibinin arabasÄ±nÄ± dövüyorlardÄ±! TRT’nin konuyla ilgili haberindeki görüntüler bile bu “fiziki saldÄ±rÄ±”nÄ±n araba camÄ±na bayrak sallama ve ara sÄ±ra sürtme olduÄŸunu açÄ±k seçik gösteriyor.

Ä°ÅŸte TRT çalÄ±ÅŸanlarÄ± bu zulme karÅŸÄ± sokaÄŸa çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. “Åžiddete karÅŸÄ±yÄ±z tarafsÄ±z yayÄ±nÄ±z” diyorlardÄ±. “TRT seçim malzemesi yapÄ±lamaz” diyorlardÄ±…

Gösteriyi Memur-Sen’e baÄŸlÄ± Birlik Haber-Sen düzenlemiÅŸti. Memur-Sen AKP yardakçÄ±sÄ± bir sendika. Birlik Haber-Sen de sarÄ±nÄ±n sarÄ±sÄ± bir sendika.

AKP iktidara geldiÄŸinde Anadolu AjansÄ±’nÄ± ve TRT’yi kÄ±skÄ±vrak ele geçirmek için elinden geleni ardÄ±na koymayan ÅŸeytanlÄ±klara baÅŸvurmuÅŸtu: Emeklilik teÅŸvikleri, yÄ±ldÄ±rmalar, tehditler, sürgünler…

TRT yönetimi, 2012’ye kadar Türk Haber-Sen’le sarmaÅŸ dolaÅŸtÄ±; sonra AKP’nin tam bir arka bahçe ürünü olan Birlik Haber-Sen’i desteklemeye baÅŸladÄ±. AsÄ±l dertleri, KESK’e baÄŸlÄ± Haber-Sen’i bertaraf etmekti. Haber-Sen TRT’yi en iyi, belki de tek denetleyen odaktÄ± ve güçlüydü. Tasfiye edilmesi elzemdi. Åžu tablo durumu anlatmaya yeter: Haber-Sen’in TRT’deki üye sayÄ±sÄ± 2004’te 2000’di, 2013 baÅŸÄ±nda 750; artÄ±k o da kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Åžimdi gösteri düzenleyen Birlik Haber-Sen’in ise 2004’te hiç üyesi yoktu, 2013 sonunda üye sayÄ±sÄ± 2000’e ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Bu üyelerin çoÄŸu iÅŸe yeni alÄ±nanlardÄ± tabii. Åžu anda TRT’de AKP öncesinden kalan çalÄ±ÅŸanlarÄ± saymak anaokulu bebelerinin aritmetik becerileri içindedir.

Ä°ktidarla birlik bu sarÄ± sendikaya üye ‘meslektaÅŸ’larÄ±mÄ±z, eÄŸer varsa önceki meslek hayatlarÄ±nÄ± bilmem, ama TRT’de kesinlikle gazetecilik yapmÄ±yorlar. Çünkü TRT’nin yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeye gazetecilik demek imkansÄ±z. SarÄ± sendikanÄ±n sarÄ± gazetecileri bunlar. AKP’nin propaganda aygÄ±tÄ± haline getirilmiÅŸ TRT’yi korumaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

“Hepatit C gazetecilik” erbabÄ± bu güruh, mitingde ÅŸunu da taahhüt etmiÅŸ: “TRT milletindir. Bizler TRT çalÄ±ÅŸanlarÄ± olarak milletin kurumuna sahip çÄ±kmaya devam edeceÄŸiz.”

Biz de sÄ±rayla devam edelim. Önce ÅŸu kurumsal iÅŸlere bakalÄ±m. TRT gerçekten de halkÄ±ndÄ±r; mülkiyet yapÄ±sÄ± olarak. TRT’nin gelirinin en az % 80’ini doÄŸrudan yurttaÅŸlar saÄŸlÄ±yor. Bu parayÄ± bizden elektrik faturalarÄ± yoluyla (yayÄ±n bedeli) her ay ve radyo-tv alÄ±cÄ±sÄ± satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bandrol bedeli olarak koparÄ±yor devlet. Türkiye’de halk baÅŸka hiçbir kamu kurumuna doÄŸrudan para vermiyor.

DolayÄ±sÄ±yla, evet, TRT milletindir. Peki, biz bu paranÄ±n nereye nasÄ±l harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÄ±rakÄ±n kontrol etmeyi, biliyor muyuz? HayÄ±r. Bizden düpedüz haraç topluyorlar. BaÅŸka bir örneÄŸe bakarsak durumu daha net ve iyi anlayabiliriz. Britanya’nÄ±n kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± BBC’nin internet sitesinden her bir yurttaÅŸtan kesilen paranÄ±n nereye harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenebiliyorum ben; bakÄ±n, siz de göreceksiniz. BBC genel müdürü dahil çalÄ±ÅŸanlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±, hatta iÅŸle ilgiliyse hangi gün nereye park ücreti verdiÄŸini, hangi aktöre kaç paralÄ±k çiçek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile.

TRT’nin sitesinden bu bilgilere ulaÅŸmak mümkün deÄŸil. Bu da bir ÅŸey mi? 2008’de TRT Genel Müdürü’nün maaÅŸÄ± Meclis’te tartÄ±ÅŸma konusu olmuÅŸtu. Çünkü bizden söktükleri paralarla maaÅŸÄ± ödenen adamÄ±n kaç lira aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenmek mümkün deÄŸildi. CHP’li milletvekilleri soru önergesi verince Meclis kapalÄ± oturum yapmÄ±ÅŸtÄ±! Devletin o kutsal saydÄ±klarÄ± gizli/karanlÄ±k iÅŸlerinden bahsetmiyoruz bir genel müdürün bizzat milletin ödediÄŸi maaÅŸÄ±ndan bahsediyoruz. Nasreddin Hoca fÄ±krasÄ±ndaki “ParayÄ± veren düdüÄŸü çalar” meselesi ÅŸu hale gelmiÅŸ: ParayÄ± çalan düdüÄŸü çalar.

SarÄ± sendika ve sarÄ± gazeteciler TRT’nin tarafsÄ±z yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor, Ä°nce’yi de TRT’yi seçim malzemesi yapmakla eleÅŸtiriyor. TRT de, Ä°nce’nin adaylara ve partilere ayrÄ±lan yayÄ±n süreleriyle ilgili eleÅŸtirisini benzer ÅŸekilde karÅŸÄ±layÄ±p reddediyor.

TRT katÄ±ksÄ±z bir propaganda aracÄ±dÄ±r. Partilere ve adaylara ayrÄ±lan süreler bunu sadece bir tarafÄ± ve kolaylÄ±kla ölçülebilir. Seçim dönemleri önemlidir ÅŸüphesiz, ama bu ölçüyü ve karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmayÄ± sadece bu dönemlerle sÄ±nÄ±rlamak yanÄ±ltÄ±cÄ± ve haksÄ±z. Dört yÄ±l boyunca baÅŸka partilere neredeyse hiç süre vermeyip ErdoÄŸan’Ä±n ve AKP’nin aÄŸzÄ± haline gelmiÅŸ bir kurum, ne yapsa eÅŸitlik saÄŸlayamaz seçimlerde.

Åžimdi, seçim sürecinde, ErdoÄŸan’Ä±n mesela Britanya gezisi, TRT yönetiminin dediÄŸi gibi CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n devlet yönetimiyle ilgili bir faaliyeti sayÄ±lsa da bu sadece birkaç günün ayÄ±bÄ±nÄ± örtebilir. ErdoÄŸan, kendi geÄŸirmesini bile, tabii prompterdan okuyarak, devletin asli iÅŸi olarak yutturmaya çalÄ±ÅŸan biri. TRT de bunun çanaÄŸÄ±.

KÄ±sacasÄ±, süre karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalarÄ± büyük bir haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sergiler ve Muharrem Ä°nce yine de en ÅŸanslÄ± aday, CHP de en ÅŸanslÄ± parti çÄ±kar; AKP ve ErdoÄŸan’Ä± saymÄ±yoruz tabii. HDP’nin hiçbir dönemde adÄ±nÄ± bile duymayÄ±z neredeyse. Åžimdi ÅŸu seçim sürecinde Ä°YÄ° Parti’yi de duymuyoruz.

Fakat seçim sürecinden önce CHP ve özellikle HDP haberlerde süre alma haklarÄ±nÄ± karalama sÄ±fatlarÄ±, suçlama imalarÄ± eÅŸliÄŸinde kazanabildi. Yani, milletin kurumu TRT, milletin en azÄ±ndan yarÄ±sÄ±na, temsilcilerine yer vermemek bir yana, onlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±layÄ±p duruyor.

Åžiddete karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± söyleyen TRT çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve bu yayÄ±ncÄ±lÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ±yla TRT bir ÅŸiddet üreticisidir. Gazetecilik, doÄŸru dürüst yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nda, bir cinayet silahÄ±dÄ±r ve bunlardan çok var bu ülkede. TRT sansürün kabesidir. Ve Bernard Shaw’un dediÄŸi gibi, “Katil, sansürcülüÄŸün ekstrem biçimidir”.

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