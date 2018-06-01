Şişli Etfal’in taşınmasına karşı açıklama düzenlendi

Şişli Etfal Dayanışması, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bölünerek Sarıyer Çayırbaşı ve Seyrantepe taşınmasına tepki gösterdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 Mayıs 2018’de yapılan açıklamada Şişli Etfal Hastanesi’nin bölünerek, Sarıyer Çayırbaşı ve Seyrantepe’de yer alan iki hastaneye taşınacağı söylenmişti. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümlerinin tamamının, diğer bölümlerin de bir kısmının 11 Haziran 2018’den başlayarak, tekrar geri dönmemek üzere Sarıyer Çayırbaşı’ndaki 350 yataklı hastaneye taşınması planlanıyor. Bu planın Şişli Etfal Hastanesi’nin yok edilmesinin ilanı olduğunu savunan Şişli Etfal Dayanışması, hastane önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Şişli Etfal kapatılmasın, yerinde yapılandırılsın” pankartı açıldı. Açıklamaya CHP Milletvekilleri Ali Şeker, Selin Sayek Böke, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Milletvekili Adayları Oya Ersoy, Şadi Özdemir, Ayşe Berktay, Bu Düzen Değişmeli Platformu’ndan Orhan Aydın, HDP, CHP ve İyi Parti ilçe yönetimi, EHP, DİSK, Sağlık Emekçileri Sendikası’nın (SES) da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurum temsilcisi katıldı.

‘TEK DERT RANT’

Açıklamada ilk olarak konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk, hastanenin yerinde yapılandırılması gerektiğinin önemine değindi. Öztürk, “Taşınma nedeniyle bir tek insan ölürse vebali sizin boynunuzdadır,” dedi. Öztürk’ün ardından CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuştu. Hastanenin taşınmasının tek sebebinin rant olduğunu savunan Kaftancıoğlu, “Bunun tek sebebi İstanbul’u şantiye olarak gören rantiye zihniyetidir. Çünkü onlar halkı ve halkın yaşam hakkını, eşit sağlık hakkını görmüyor, ‘ne kadar rant yaratırız’ diye görüyorlar.” dedi. CHP Milletvekili Ali Şeker de aynı zamanda bir hekim olduğunu hatırlatarak, halkın yaşadığı yerde halka sağlık hizmeti alması gerektiğini söyledi. Şeker, “Denizin mavisini doların yeşiline çevirmek istiyorlar. Dağ başında verilen sağlık hizmetinin şehirde yaşayan insana hiçbir faydası yok. Etfal kapatılamaz.” diye konuştu. HDP Milletvekili Adayı Oya Ersoy ise şöyle konuştu: “Önce özel sağlık sigortası ile bizi müşteri haline getirmeye çalıştılar, hastaneleri ticarethaneye dönüştürdüler. Şimdi de taşıyorlar. Tek dertleri rant. İnsanca yaşam ve sağlık hakkımıza ulaşmak istiyoruz. Ülkeyi anonim şirket gibi yönetenlerin bizleri getirdiği noktayı ekonomik krizle yaşıyoruz. İnsanca yaşamı birlikte inşa edeceğiz.” Son olarak konuşan SES Şişli Eş Başkanı Abuzer Aslan, “Sağlık hizmeti hastane kapısında alınır. Çocuklarımızın, halkımızın AVM kapısına değil, hastaneye ihtiyacı var.” dedi.

‘KAYIPLARIN YAŞANILMASI KAÇINILMAZ OLACAK’

Şişli Etfal Dayanışması adına açıklamayı Ayten Harmancılar okudu. 119 yıllık köklü bir eğitim ve araştırma hastanesi Şişli Etfal’in, 600 yataklık kapasitesiyle, nitelikli, kamusal sağlık hizmeti veren bir kurum olduğunun altını çizen Harmancılar, “Günde bin hastayı aşan acil servis başvurusu olmaktadır, binlerce hasta da her gün polikliniğe başvurmaktadır. Şişli Etfal halkın hastanesidir. Tam da bu nedenle alınan kararların, planlanan projelerin vatandaşa danışılmadan uygulanmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz.” dedi. Harmancılar, hastanenin bölünmesi ve bölgeden taşınarak kapatılması durumunda, bölgede yaşayanlar ve çalışanların sağlık hizmetine erişiminin kısıtlanacağını, bölge halkının özel sağlık kurumlarına mecbur bırakılacağına, acil servislere erişimde yaşanacak gecikmeler nedeniyle geri döndürülemez kayıpların yaşanılmasının kaçınılmaz olacağına değindi.

‘KAPATILMASIN YERİNDE KALSIN’

Şişli Etfal Hastanesi’nin kapanması durumunda, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş bölgelerinde aynı özelliklerde hizmet veren bir hastane kalmayacağını ifade eden Harmancılar, “Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Binası’nın fiziki durumu depreme dayanıklı değildir ve bu nedenle hastane ve hizmet binalarının yenilenmesi bir gerekliliktir, bunu biliyoruz. Ancak bu, hastaneyi bölerek, bir daha dönmemek üzere taşıyarak, 119 yıllık gelenek yok sayılarak yapılmak zorunda değildir. Hele de 24 Haziran seçimleri öncesi malzeme haline getirilebilecek bir gündem hiç değildir. Biz; bölgede yaşayan ve çalışan yurttaşlar, esnaflar, işyerleri olarak, erişilebilir, nitelikli sağlık hizmetini kamusal bir hak olarak gören meslek kitle örgütleri, sendikalar, dernekler, partiler, forumlar, hareket ve inisiyatifler olarak, hastanemize ve bizlere miras kalan geleneğe, hastalarımızın sağlık hakkına sahip çıkan hekimler ve sağlık çalışanları olarak; hastanenin yok edilmemesini, bölünmeden, geçici bir süre ile taşınmasını veya yerinde dönüşümle yeniden yapılandırılmasını, hastanenin şu anki yerinde, güvenli ve yeni binalarda hizmet vermeye devam etmesini, istiyor ve talep ediyoruz.” diye konuştu. Açıklamanın ardından Şişli Etfal Dayanışması, iki haftadır topladığı 10 bini aşkın imzayı teslim etmek üzere İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yürüdü. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 14:08

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