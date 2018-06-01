Ezhel'den sonra Khontkar da 'uyuşturucu' suçlamasıyla tutuklandı

Ezhel'den sonra rap müzik şarkıcısı Khontkar da şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirici sözlere yer verdiği suçlamasıyla tutuklandı.

Rap müzik şarkıcısı Ezhel'den sonra 'Khontkar' adıyla bilinen Onur Dinç de şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirici sözlere ve görüntülere yer verdiği suçlamasıyla tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de yaşayan rap müzik şarkıcıları 'Khontkar' ve 'Young Bego'nun adreslerine, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirici sözlere ve görüntülere yer verdikleri gerekçesiyle geçen çarşamba günü operasyon düzenledi.

Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden, 'Young Bego' adıyla bilinen U.B. ile birlikte B.Ç., M.D. ve A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'Khontkar' adını kullanan Onur Dinç ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme ve bu nitelikle yayın yapma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve bulundurma' suçlarından tutuklandı. (İzmir/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 12:58

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