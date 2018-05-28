Fotoğraf: ezhel06/Instagram
Ezhel'e arkadaşlarından destek: Müzik susturulamaz
Tutuklu rapçi Sercan İpekçioğlu'nun Twitter hesabından #zihnimizozgur etiketiyle paylaşılan videoda 'Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen' denildi.
"Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçundan tutuklanan Sercan İpekçioğlu'nun sosyal medya hesabından #zihnimizozgur etiketiyle kısa bir video paylaşıldı. Videoda Ezhel adıyla tanınan müzisyenin bir şarkısında yer alan “Bebeler kalmaz hapis. Kafatasında dört duvar ama zihnimi yakalayamazlar. Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen” sözleri yer alıyor.
Ezhel’in Twitter hesabından yapılan bir önceki açıklamada, “Sercan’ın herkese çok selamı var, kendisi gayet iyi ve yüksek moralli. Destek veren herkese sevgilerini gönderiyor. Bu süreçte basında yer alan kötü niyetli ve asparagas haberleri dikkate almayınız. Gerektiğinde Ezhel resmi hesaplarından açıklama yapacağız. Yapılan yalan haberler hakkında hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz” denmişti.
Emniyet’teki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen İpekçioğlu'nun emniyette verdiği ifadede, "Müzikle uğraşıyorum. Youtube kanalında paylaştığım şarkılarda ve sosyal medya hesaplarımda kullandığım kelimeler ve fotoğrafların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım” dediği iddia edilmişti.
Bu iddiayı avukatları aracılığıyla yalanlayan Ezhel'in sosyal medya hesaplarından bir şarkısının “Bebeler kalmaz hapis. Kafatasında dört duvar ama zihnimi yakalayamazlar. Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen” sözlerinin geçtiği bölümü paylaştı.
ARKADAŞLARINDAN MÜZİKLE TEPKİ
Ezhel'in tutuklanmasının ardından rap camiasında Sehabe olarak bilinen Barış Çetin "Ezhel'e özgürlük" diyerek bir şarkı yazdı ve seslendirdi.
Sehabe'nin şarkısı
Ve de biz adalete değer veriyoruz
Adalet de adalete değer veriyor mu?
Kimse yanlışa güzel diyemez
Yaptığınız hata düzeltin hemen
Müziğe duyduğun kaygı, kuşku nasıl?
Beslediğiniz televizyon suç yuvası
Diziler böyleyken müziğin suçu ne?
Tecavüz yasalsa Fatmagül'ün Suçu Ne?
Eğer konu özendirmekse
İnanın bundan alası yok
Silah, kan, şiddet 13 yıl 300 bölüm
Kurtlar Vadisi hala CEO
Kötü insan hep rahat eder
Kadına tekme atıp beraat eder
Anlattık anlamadınız, anlatmaya devam
Doğrunun yanında ol, susma ve de bağır
Trafoya kedi girer elektrik gider
Üşüyen adaletin dengesine pike
Müziğe özenip müptezel olcak olan
Aşk-ı Memnu izlediğinde yengesini...
Müzik evrensel ne Irak, ne Ürdün
Ayırmaz Çerkez, Türk ya da Kürt'ü
Katil tecavüzcü gezerek hürdür
Ezhel'e özgürlük!
Başlarını dik tutsunlar, asla pes etmesinler
Kimsenin efendisi kimsenin de kölesi olmasınlar
Biz öyle popçu değiliz; bu hip hopçu beyni
Ne sigaram var, ne alkol ne de otçu değilim
Ezhel'in şarkıları biz de dinliyoruz
"Ya dur sigaraya başlayayım" mı diyorum?
Soma'da nerdeydiniz, adalet nerdeydi?
Müşavir madenciyi tekmelerken yerdeydik
Hırsıza katile serbest mi suç?
Uğur Mumcu'nun faili hala meçhul
50 kilo esrarla yakalanan yeğen ama
Fazıl Say'ı içeri almak istediler
Doğruyu gördün. Sustunuz ama
Özgürlüktür müzik susturulamaz!
Kötü insan hep rahat eder
Kadına tekme atıp beraat eder
Anlattık anlamadınız, anlatmaya devam
Doğrunun yanında ol, susma ve de bağır
Trafoya kedi girer elektrik gider
Üşüyen adaletin dengesine pike
Müziğe özenip müptezel olcak olan
Aşk-ı Memnu izlediğinde yengesini...
Müzik evrensel ne Irak, ne Ürdün
Ayırmaz Çerkez, Türk ya da Kürt'ü
Katil tecavüzcü gezerek hürdür
Ezhel'e özgürlük! (KÜLTÜR SERVİSİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 12:06
'Ezhel' adıyla tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı