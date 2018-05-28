Ezhel'e arkadaşlarından destek: Müzik susturulamaz

Tutuklu rapçi Sercan İpekçioğlu'nun Twitter hesabından #zihnimizozgur etiketiyle paylaşılan videoda 'Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen' denildi.

"Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçundan tutuklanan Sercan İpekçioğlu'nun sosyal medya hesabından #zihnimizozgur etiketiyle kısa bir video paylaşıldı. Videoda Ezhel adıyla tanınan müzisyenin bir şarkısında yer alan “Bebeler kalmaz hapis. Kafatasında dört duvar ama zihnimi yakalayamazlar. Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen” sözleri yer alıyor.

Ezhel’in Twitter hesabından yapılan bir önceki açıklamada, “Sercan’ın herkese çok selamı var, kendisi gayet iyi ve yüksek moralli. Destek veren herkese sevgilerini gönderiyor. Bu süreçte basında yer alan kötü niyetli ve asparagas haberleri dikkate almayınız. Gerektiğinde Ezhel resmi hesaplarından açıklama yapacağız. Yapılan yalan haberler hakkında hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz” denmişti.

Emniyet’teki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen İpekçioğlu'nun emniyette verdiği ifadede, "Müzikle uğraşıyorum. Youtube kanalında paylaştığım şarkılarda ve sosyal medya hesaplarımda kullandığım kelimeler ve fotoğrafların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım” dediği iddia edilmişti.

Bu iddiayı avukatları aracılığıyla yalanlayan Ezhel'in sosyal medya hesaplarından bir şarkısının “Bebeler kalmaz hapis. Kafatasında dört duvar ama zihnimi yakalayamazlar. Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen” sözlerinin geçtiği bölümü paylaştı.

ARKADAŞLARINDAN MÜZİKLE TEPKİ

Ezhel'in tutuklanmasının ardından rap camiasında Sehabe olarak bilinen Barış Çetin "Ezhel'e özgürlük" diyerek bir şarkı yazdı ve seslendirdi.

Sehabe'nin şarkısı

Ve de biz adalete değer veriyoruz

Adalet de adalete değer veriyor mu?

Kimse yanlışa güzel diyemez

Yaptığınız hata düzeltin hemen

Müziğe duyduğun kaygı, kuşku nasıl?

Beslediğiniz televizyon suç yuvası

Diziler böyleyken müziğin suçu ne?

Tecavüz yasalsa Fatmagül'ün Suçu Ne?

Eğer konu özendirmekse

İnanın bundan alası yok

Silah, kan, şiddet 13 yıl 300 bölüm

Kurtlar Vadisi hala CEO

Kötü insan hep rahat eder

Kadına tekme atıp beraat eder

Anlattık anlamadınız, anlatmaya devam

Doğrunun yanında ol, susma ve de bağır

Trafoya kedi girer elektrik gider

Üşüyen adaletin dengesine pike

Müziğe özenip müptezel olcak olan

Aşk-ı Memnu izlediğinde yengesini...

Müzik evrensel ne Irak, ne Ürdün

Ayırmaz Çerkez, Türk ya da Kürt'ü

Katil tecavüzcü gezerek hürdür

Ezhel'e özgürlük!

Başlarını dik tutsunlar, asla pes etmesinler

Kimsenin efendisi kimsenin de kölesi olmasınlar

Biz öyle popçu değiliz; bu hip hopçu beyni

Ne sigaram var, ne alkol ne de otçu değilim

Ezhel'in şarkıları biz de dinliyoruz

"Ya dur sigaraya başlayayım" mı diyorum?

Soma'da nerdeydiniz, adalet nerdeydi?

Müşavir madenciyi tekmelerken yerdeydik

Hırsıza katile serbest mi suç?

Uğur Mumcu'nun faili hala meçhul

50 kilo esrarla yakalanan yeğen ama

Fazıl Say'ı içeri almak istediler

Doğruyu gördün. Sustunuz ama

Özgürlüktür müzik susturulamaz!

Kötü insan hep rahat eder

Kadına tekme atıp beraat eder

Anlattık anlamadınız, anlatmaya devam

Doğrunun yanında ol, susma ve de bağır

Trafoya kedi girer elektrik gider

Üşüyen adaletin dengesine pike

Müziğe özenip müptezel olcak olan

Aşk-ı Memnu izlediğinde yengesini...

Müzik evrensel ne Irak, ne Ürdün

Ayırmaz Çerkez, Türk ya da Kürt'ü

Katil tecavüzcü gezerek hürdür

Ezhel'e özgürlük! (KÜLTÜR SERVİSİ)

'Ezhel' adıyla tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 12:06

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