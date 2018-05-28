Ezhel'e arkadaşlarından destek: Müzik susturulamaz

Fotoğraf: ezhel06/Instagram

Ezhel'e arkadaşlarından destek: Müzik susturulamaz

    • 28 Mayıs 2018 12:02

    Tutuklu rapçi Sercan İpekçioğlu'nun Twitter hesabından #zihnimizozgur etiketiyle paylaşılan videoda 'Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen' denildi.

    "Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçundan tutuklanan Sercan İpekçioğlu'nun sosyal medya hesabından #zihnimizozgur etiketiyle kısa bir video paylaşıldı. Videoda Ezhel adıyla tanınan müzisyenin bir şarkısında yer alan “Bebeler kalmaz hapis. Kafatasında dört duvar ama zihnimi yakalayamazlar. Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen” sözleri yer alıyor.

    Ezhel’in Twitter hesabından yapılan bir önceki açıklamada, “Sercan’ın herkese çok selamı var, kendisi gayet iyi ve yüksek moralli. Destek veren herkese sevgilerini gönderiyor. Bu süreçte basında yer alan kötü niyetli ve asparagas haberleri dikkate almayınız. Gerektiğinde Ezhel resmi hesaplarından açıklama yapacağız. Yapılan yalan haberler hakkında hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz” denmişti.

    Emniyet’teki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen İpekçioğlu'nun emniyette verdiği ifadede, "Müzikle uğraşıyorum. Youtube kanalında paylaştığım şarkılarda ve sosyal medya hesaplarımda kullandığım kelimeler ve fotoğrafların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım” dediği iddia edilmişti.

    Bu iddiayı avukatları aracılığıyla yalanlayan Ezhel'in sosyal medya hesaplarından bir şarkısının “Bebeler kalmaz hapis. Kafatasında dört duvar ama zihnimi yakalayamazlar. Zihnimiz özgür tüm yasaklarınıza rağmen” sözlerinin geçtiği bölümü paylaştı.

    ARKADAŞLARINDAN MÜZİKLE TEPKİ

    Ezhel'in tutuklanmasının ardından rap camiasında Sehabe olarak bilinen Barış Çetin "Ezhel'e özgürlük" diyerek bir şarkı yazdı ve seslendirdi. 

    Sehabe'nin şarkısı

    Ve de biz adalete değer veriyoruz
    Adalet de adalete değer veriyor mu?
    Kimse yanlışa güzel diyemez
    Yaptığınız hata düzeltin hemen

    Müziğe duyduğun kaygı, kuşku nasıl?
    Beslediğiniz televizyon suç yuvası
    Diziler böyleyken müziğin suçu ne?
    Tecavüz yasalsa Fatmagül'ün Suçu Ne?

    Eğer konu özendirmekse
    İnanın bundan alası yok
    Silah, kan, şiddet 13 yıl 300 bölüm
    Kurtlar Vadisi hala CEO

    Kötü insan hep rahat eder
    Kadına tekme atıp beraat eder
    Anlattık anlamadınız, anlatmaya devam
    Doğrunun yanında ol, susma ve de bağır

    Trafoya kedi girer elektrik gider
    Üşüyen adaletin dengesine pike
    Müziğe özenip müptezel olcak olan
    Aşk-ı Memnu izlediğinde yengesini...

    Müzik evrensel ne Irak, ne Ürdün
    Ayırmaz Çerkez, Türk ya da Kürt'ü
    Katil tecavüzcü gezerek hürdür
    Ezhel'e özgürlük!

    Başlarını dik tutsunlar, asla pes etmesinler
    Kimsenin efendisi kimsenin de kölesi olmasınlar

    Biz öyle popçu değiliz; bu hip hopçu beyni
    Ne sigaram var, ne alkol ne de otçu değilim
    Ezhel'in şarkıları biz de dinliyoruz
    "Ya dur sigaraya başlayayım" mı diyorum?

    Soma'da nerdeydiniz, adalet nerdeydi?
    Müşavir madenciyi tekmelerken yerdeydik
    Hırsıza katile serbest mi suç?
    Uğur Mumcu'nun faili hala meçhul

    50 kilo esrarla yakalanan yeğen ama
    Fazıl Say'ı içeri almak istediler
    Doğruyu gördün. Sustunuz ama
    Özgürlüktür müzik susturulamaz!

    Kötü insan hep rahat eder
    Kadına tekme atıp beraat eder
    Anlattık anlamadınız, anlatmaya devam
    Doğrunun yanında ol, susma ve de bağır

    Trafoya kedi girer elektrik gider
    Üşüyen adaletin dengesine pike
    Müziğe özenip müptezel olcak olan
    Aşk-ı Memnu izlediğinde yengesini...

    Müzik evrensel ne Irak, ne Ürdün
    Ayırmaz Çerkez, Türk ya da Kürt'ü
    Katil tecavüzcü gezerek hürdür
    Ezhel'e özgürlük! (KÜLTÜR SERVİSİ)

    'Ezhel' adıyla tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı

    Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 12:06
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