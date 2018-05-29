Bahçeli'nin af istediği Alaattin Çakıcı: Şahsıma af istemiyorum

MHP Lideri Bahçelİ'nin af talebi ve ziyareti ile gündeme gelen Suç Örgütü Lideri Alaattin Çakıcı, 'Şahsıma af istemiyorum' dedi.

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde kalan ve şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Suç Örgütü Lideri Alaattin Çakıcı, Basın Danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile açıklama yaptı.

Açıklamasına, hastanede kendisini ziyaret eden MHp Lideri Devlet Bahçelİ'ye teşekkür ederek başlayan Çakıcı, Bahçeli için "Bedenini ve ruhunu, Ölçü Devletin bekası ise hiç düşünmeden yanan kor ateşin içinde yeğleyen erdemli son Türkmen Beyine, ziyaretime geldiğinden dolayı kendilerine kalbi teşekkür eder saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

"Bakınız Sayın Cumhurbaşkanım, şahsım adına ve Türkiye'nin değişik yerlerinde almış olduğum kurul raporları gereği hiçbir AF Talebim yoktur." diyen Çakıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Ömrümde kimseye yalakalık yapmadım, sizden kendi adıma hiç bir şey istemiyorum" dedi.

Alaattin Çakıcı kimdir?

'CUMHURBAŞKANIM BENİ SEVMİYORSUNUZ, BEN DE SİZİ SEVMİYORUM'

Alaattin Çakıcı, açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şu açıklamalarla devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum ama devletin başında kaldığınız sürece makamınızı ve devletimizi sevmek onur ve benim için bir şereftir.

Ben öpülecek eli öperim, öpülmeyecek ele de tüküren bir adamım, kimseden rica dilemedim ömrümde, şu an kendi adıma hiçbir türlü AF istemiyorum, Eğer çıkardığınız afta Alaattin Çakıcı muaftır ibaresini yasal olarak ekleyiniz. Ama bu konuyla ilgili sizden rica ediyorum milletin önünde Bürokraside rica, astın üste emridir, Lütfen bu rica kelimesini yanlış anlamayın teşekkür mahiyetinde Size rica ediyorum.

Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Şu rahmet ayında anaların, babaların, çocukların ve annelerinin kapalı duvarlar arkasında aileleri için hasret ateşiyle yanıp kül olan bu insanları sevindirirsiniz,neden İlk turda seçimi kazanamayasınız. Rabbim İyi düşünüp kendine teslimiyet duygularıyla bağlı olanları yarı yolda bırakmaz.

Eğer teslimiyetini Yüce Rabbime ise sizin kimseye ihtiyacınız yok.

Sahibi Allah olanın bir dünya karşısında da olsa hangi tür size tuzak kursalar bile Allah kendisine şükran ve iman duygusuyla bağlı olan kulunu yarı yolda bırakmaz.

Sayın Cumhurbaşkanım, Süleyman Soylu ile ilgili kullandığım cümle sizin onurunuzu kırmak amacıyla değil, Soylu’nun söylemiş olduğu cümleyi unutursanız fetöcüleri de unutursunuz şahsınıza Saygılarımla arz ederim." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 11:59

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