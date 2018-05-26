DemirtaÅŸ: TRTâ€™ye Ã§Ä±ksam geÃ§miÅŸte sÃ¶ylediklerim iÃ§in Ã¶zÃ¼r dilerim

Selahattin DemirtaÅŸ, cezaevinden Evrensel'e konuÅŸtu: TRT, 7 Haziran dÃ¶neminde HDPâ€™ye toplamda 2 saat falan zaman ayÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ±, ÅŸimdi ise 'sÄ±fÄ±r' saat.

Meltem AKYOL

Ä°stanbul

Türkiye jet hÄ±zÄ±yla erken seçime giderken, manifestolarÄ±nÄ± açÄ±klayan adaylar seçim meydanlarÄ±na çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. HDP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ise cezaevinde.

2014’te yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde 4 milyona yakÄ±n oy alan DemirtaÅŸ, bu seçim kampanyasÄ±nÄ±, ketÄ±l izin verdiÄŸi ölçüde, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile verdiÄŸi röportajlarla sürdürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

DemirtaÅŸ’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için avukatlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± son baÅŸvuru da Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan reddedildi. Bu ret kararÄ± sonrasÄ± cezaevinden sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan DemirtaÅŸ, “YargÄ± deÄŸil yargÄ±sÄ±z infaz dönemi” diye tanÄ±mlÄ±yor içinden geçilen süreci.

Partilerin aday listelerinden, ittifak tartÄ±ÅŸmalarÄ±na kadar pek çok konuda sorularÄ±mÄ±za yanÄ±t veren DemirtaÅŸ, seçim sürecinin 7 Haziran seçimleri öncesi ile benzerlik taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat 7 Haziran’Ä± aÅŸan sonuçlar alacaklarÄ±nÄ± söyledi. Seçime iliÅŸkin iddialÄ± konuÅŸan DemirtaÅŸ, “Bu ülke Çankaya’dan cezaevine gideni gördü de, cezaevinden Çankaya’ya gideni ilk defa görecek: F Tipinden Çankaya KöÅŸkü’ne” dedi.

YARGI DEÄžÄ°L YARGISIZ Ä°NFAZ

Bir kez daha adÄ±nÄ±za yapÄ±lan tahliye talebi reddedildi. BeyanÄ± olduÄŸu iddia edilen gizli tanÄ±ÄŸÄ±n da aslÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±sÄ±nÄ±z ve kesinleÅŸmiÅŸ bir cezanÄ±z da yok. Buna raÄŸmen Ä±srarla cezaevinde tutulmanÄ±zÄ± nasÄ±l yorumluyorsunuz?

Bizim cezaevinde olmamÄ±z tümüyle siyasi kararlar ve siyasi nedenlerledir. Hukukun askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, OHAL yargÄ±lamalarÄ±ndan adalet çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± zaten biliyoruz. Siyasi geliÅŸmeler yargÄ± sürecimizin akÄ±betini de belirleyecektir. CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmasam da rehinelik durumum, diÄŸer tüm arkadaÅŸlarÄ±m gibi tam bir hukuk skandalÄ±dÄ±r. Ama adayken bile tutuksuz yargÄ±lanmÄ±yor olmam, kanunla falan izah edilemez.

Tam da seçim arifesinde Ä°dris Baluken ve Abdullah Zeydan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n aldÄ±klarÄ± haksÄ±z cezalarÄ±n alelacele onaylanmasÄ± da ortada bir yargÄ± sürecinin deÄŸil “yargÄ±sÄ±z infaz” sürecinin olduÄŸunu en net ÅŸekilde ispatladÄ±. Ama eminiz ki bütün bu haksÄ±z, hukuksuz cezalar en kÄ±sa zamanda düzeltilecek ve adalet yerini bulacak. Keza diÄŸer vekil ve belediye eÅŸ baÅŸkanlarÄ±mÄ±za, yüzlerce yöneticimize, partilimize verilen cezalar da 24 Haziran seçimlerinden çÄ±kacak demokrasi zaferi sonrasÄ±nda mutlaka düzeltilecektir.

SEÇÄ°ME ENDEKSLÄ° OLMAYAN Ä°TTÄ°FAKLAR KURABÄ°LMELÄ°YÄ°Z

Partilerin milletvekili aday listeleri açÄ±klandÄ±. Her biri, liste dÄ±ÅŸÄ± kalan isimler dolayÄ±sÄ±yla çokça tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Partinizden baÅŸlayalÄ±m; HDP’nin listesi seçmene ne söylüyor?

HDP en katÄ±lÄ±mcÄ± yöntemle, en çoÄŸulcu aday profilini oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Bütün kimlik, inanç, cinsiyet ve ezilen sÄ±nÄ±f temsilcileri bu listelerde kendini temsil ettirmeyi saÄŸladÄ±. Elbette eksiklikleri, yetmezlikleri vardÄ±r. Her zaman daha iyisini istemeli ve saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Özellikle bundan sonraki ilk seçimden baÅŸlayarak doÄŸrudan ön seçim yöntemiyle aday belirlemeyi önümüze hedef olarak koymalÄ±yÄ±z. Demokrasi güçleriyle ittifak meselesinde de daha kalÄ±cÄ± ve seçime endeksli olmayan mücadele ittifaklarÄ± kurabilmeliyiz. Tüm eksikliklerine raÄŸmen en renkli, en güçlü, en canlÄ± ve en fazla umut vaat eden listeler HDP’nin listeleri oldu. Åžimdi artÄ±k adaylarÄ±mÄ±zÄ±n etrafÄ±nda kenetlenme zamanÄ±dÄ±r. Çünkü Türkiye toplumunu en iyi anlatan liste HDP’nin listesidir.

YENÄ° REJÄ°MÄ°N NASIL OLACAÄžINI ANLAMAK Ä°ÇÄ°N AKP LÄ°STELERÄ°NE BAKILABÄ°LÄ°R

AKP’de mevcut vekillerden 167’si listeye giremedi. Ekonomi kurmaylarÄ± liste dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±. Kürt illerinden Mehmet Metiner, Orhan MiroÄŸlu gibi isimlerin üzeri çizildi... Sizce bunlar önümüzdeki dönem AKP politikasÄ±na dair nasÄ±l ipuçlarÄ± veriyor?

AKP’de kimin milletvekili olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir kÄ±ymeti harbiyesi yoktur. Tek adam partisinde iradesi olmayan bir Meclis grubuna kim girmiÅŸ kim girmemiÅŸ çok da önemli deÄŸildir. Zaten aday listesi de iddiasÄ±z, heyecansÄ±z, renksizdir. Her ÅŸey tek adama göre ayarlandÄ±ÄŸÄ± için, bireylerin çok da belirleyiciliÄŸi yoktur. Yeni rejimin nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± AKP listesine bakarak da anlayabiliriz. Ancak bizi çok da ilgilendirmez, kendi kararlarÄ±dÄ±r. Biz kendi iÅŸimizle ilgilenmeyi tercih ederiz.

CHP listesinde ise sol kanadÄ±n önemli oranda tÄ±rpanlandÄ±ÄŸÄ±na dair görüÅŸler yaygÄ±n...

Åžimdilik görünen odur. Ama yeni giren isimleri pek tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için bir ÅŸey diyemem. CHP’nin kendi tercihidir, AKP ve diÄŸer partiler gibi her parti kendi kararÄ±nÄ± kendi verir. Biz saygÄ± duyarÄ±z sadece. Partilerin kendi iç iÅŸidir sonuçta.

7 HAZÄ°RAN’A BENZER BÄ°R ATMOSFER VAR

Seçim sürecini avukatlarÄ±nÄ±z aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla takip edebiliyorsunuz. Seçim atmosferini nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz? HDP’nin çalÄ±ÅŸmalarÄ± nasÄ±l gidiyor?

Biraz gecikmiÅŸ olsa da HDP hÄ±zla sahaya iniyor artÄ±k. GörebildiÄŸim kadarÄ±yla halkta büyük bir heyecan ve coÅŸku var. Halk, çalÄ±ÅŸmak için HDP yönetiminin planlamasÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyor. 7 Haziran’a benzer bir atmosferden söz ediliyor, sonuçlarÄ± da 7 Haziran’Ä± aÅŸacaktÄ±r, eminim.

BUGÜN TRT’YE ÇIKSAM GEÇMÄ°Åž ELEÅžTÄ°RÄ°LERÄ°M Ä°ÇÄ°N ÖZÜR DÄ°LERÄ°M

Önceki dönemde cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±yken de medyaya dönük ‘eÅŸitsizlik’ eleÅŸtirileriniz olmuÅŸtu. Hatta TRT’de seçmene hitaben yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konuÅŸmanÄ±z aslÄ±nda TRT’ye dönük bir eleÅŸtiriydi. Bugün aday olarak TRT’ye çÄ±karsanÄ±z, neler söyleyeceksiniz? Ve bu dönem ile o dönem arasÄ±nda nasÄ±l bir karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma yaparsÄ±nÄ±z?

Bugün TRT’ye çÄ±ksam geçmiÅŸte onlarÄ± eleÅŸtirdiÄŸim için özür dilerim herhalde. Çünkü bugünkü durumlarÄ±yla geçmiÅŸe rahmet okutuyorlar. Geçen 7 Haziran döneminde HDP’ye toplamda 2 saat falan zaman ayÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ±, ÅŸimdi ise “sÄ±fÄ±r” saattir. HakkÄ±mÄ±zÄ± kesinlikle haram ediyorum. Mümkün olsa bunu TRT ekranlarÄ±ndan da söylemek isterim.

VATANDAÅžLAR KENDÄ°LERÄ°NÄ° YOKSULLAÅžTIRANLARA HESAP SORACAKTIR

Bu seçimin belirleyicisi ekonomi, ÅŸeklinde analizler yapÄ±lÄ±yor... Bu tablo nasÄ±l etkiliyor seçmeni, gözlemleyebiliyor musunuz?

Ekonomi, doÄŸal olarak her yurttaÅŸÄ±n günlük yaÅŸamÄ±nÄ± en çok belirleyen faktördür. Åžu anda yaÅŸanan derin ekonomik kriz bu seçimlerin temel belirleyeni olacaktÄ±r. VatandaÅŸlar kendilerini her gün biraz daha yoksullaÅŸtÄ±ran bu hükümetten hesap sormak için sandÄ±ÄŸÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyor olacaklar.

BARIÅž, ADALET, TOPLUMSAL UZLAÅžI

CumhurbaÅŸkanÄ± olursanÄ±z, nasÄ±l bir program uygulayacaksÄ±nÄ±z. Bunca yÄ±llÄ±k tahribatÄ± nasÄ±l gidereceksiniz?

Kolay olmayacak tabii ki. Ama ilk olarak parlamento içi ve dÄ±ÅŸÄ± bütün siyasi partilerin görüÅŸlerini de alarak demokrasi için bir acil eylem planÄ± ve yol haritasÄ± çÄ±karacaÄŸÄ±z. OHAL’i ve haksÄ±z sonuçlarÄ±nÄ± derhal kaldÄ±rÄ±p parlamentoyu iÅŸlevsel hale getireceÄŸiz. HÄ±zla yeni bir anayasa yapÄ±lmasÄ± için toplumu harekete geçireceÄŸiz ve öncelikli olarak adalet, barÄ±ÅŸ, toplumsal uzlaÅŸÄ± konularÄ±nda adÄ±mlar atacaÄŸÄ±z.

Muharrem Ä°nce’nin Kürt meselesine dair açÄ±klamalarÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz. CHP’nin Kürt sorununa bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±ndan ayrÄ± bir noktada deÄŸerlendirilebilir mi?

Kürt sorununun her düzeyde tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± ve çözüm arayÄ±ÅŸlarÄ±na dair fikirlerin beyan edilmesi önemlidir. TartÄ±ÅŸmanÄ±n önünü kesmemek gerekir. Eksik ve yetersiz de olsa herkesi bu konuda siyasi çözüm üretmeye cesaretlendirmek gerektiÄŸi kanaatindeyim. Yeter ki seçim taktiÄŸi olarak deÄŸil, samimiyetle arayÄ±ÅŸ devam etsin. KonuÅŸa konuÅŸa mutlaka ortak bir çözüm noktasÄ±na gelinir. Her parti ve adayÄ±n bu konuda çözüm projesi üretmesini önemsemek ve desteklemek gerek. Ancak bunlarÄ±n bir niyet beyan etmenin ötesinde ciddi bir çözüm programÄ± halinde ifade edilmesi gerekir. TartÄ±ÅŸma bu ÅŸekilde olursa daha faydalÄ± olur.

DÄ°ÄžER ADAYLARA ÜZÜLÜYORUM

DiÄŸer adaylara üzüldüÄŸünüzü yazmÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z, nedir orada durum?

Halen üzülüyorum, deÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok. DiÄŸer adaylar koÅŸturup yoruluyor, ben yan gelip yatÄ±yorum. Bu adaletsizliÄŸi içime sindiremiyorum. Çok da ayÄ±p etmiÅŸ oluyorum onlara karÅŸÄ±. Onlara gelin siz de sÄ±rayla yatÄ±n dedim, ama kabul etmediler, ben daha ne yapabilirim ki?

BU ÜLKE F TÄ°PÄ°NDEN ÇANKAYA’YA GÄ°DEN CUMHURBAÅžKANI DA GÖRECEK

Son olarak, seçim meydanlarÄ±na çÄ±kamÄ±yorsunuz, bu röportaj vesilesiyle bir meydana çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± farz edelim, neler söylerdiniz o mitingde?

Bu kadar aradan sonra pek bir ÅŸey söyleyemem herhalde. Uzun uzun bakardÄ±k halkla birbirimize. Bazen söz gereksiz kalÄ±r, fuzuli olur ya... Ä°lk mitingimizi sessiz yapardÄ±m sanÄ±rÄ±m. Åžimdi bu röportaj vesileyle bütün halkÄ±mÄ±za gülerek baktÄ±ÄŸÄ±mÄ± farz edin. Onlar anlar zaten neler söylemek istediÄŸimi. Mitinglerde halkla göz göze gelmeyi özledim galiba:) Siz yine de hepsini çok sevdiÄŸimi söyleyin, görüÅŸeceÄŸiz, bakÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z bir gün, mutlaka…

Bu röportaja manÅŸet lafÄ± söyleseydiniz, ne derdiniz?

Bu ülke Çankaya’dan cezaevine gideni gördü de, cezaevinden Çankaya’ya gideni ilk defa görecek: F Tipinden Çankaya KöÅŸkü’ne.

KETIL ISINANA KADAR GÜNDEM DEÄžÄ°ÅžÄ°YOR

Bir de Filistin meselesini sormak isterim, YenikapÄ±’da ve DiyarbakÄ±r’da mitingler yapÄ±ldÄ±, muhalefetten ciddi eleÅŸtiriler geldi ve ‘Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n seçim propagandasÄ±na dönüÅŸtü. NasÄ±l yorumluyorsunuz iktidarÄ±n Filistin meselesindeki tutumunu? Sosyal medyada paylaÅŸÄ±mlar iyi oluyor, ketÄ±lda sorun yok herhalde bu aralar?

Ä°srail ile iliÅŸkiler ve Filistin sorununda AKP’nin politikalarÄ± hep ikiyüzlü oldu. Ä°srail Hükümeti’yle en üst düzeyde askeri, ekonomik, diplomatik ve siyasi iliÅŸkiler yürüten de Filistin halkÄ±nÄ±n haklÄ± mücadelesini sözde destekleyen de aynÄ± AKP’dir. YenikapÄ± mitingi de zaten bu yüzden baÅŸarÄ±sÄ±z olmuÅŸtur. Ä°nsanlar bu ikiyüzlü politikaya ve Filistin’de yaÅŸayan katliamÄ±n seçim malzemesi yapÄ±lmasÄ±na prim vermemiÅŸlerdir. Ben de imkânlar ölçüsünde, sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla görüÅŸlerimi paylaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum ama bu çok yetersiz ve gecikmeyle olabiliyor ancak. Sonuçta ketÄ±l Ä±sÄ±nana kadar bazen gündem deÄŸiÅŸiyor.

DemirtaÅŸ'tan medyaya: HDP haberlerine de yer vermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musunuz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 MayÄ±s 2018 09:48

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