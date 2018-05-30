Sezgin Tanrıkulu’dan sandık taşıma tepkisi: Kürt seçmene yönelik

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, seçim sandıklarının taşınması kararının Kürt seçmene yönelik olduğuna işaret etti.

Özgür PAKSOY

Mehmet Şah Oruç

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tamamı Kürt kentleri olmak üzere 19 şehirde sandıkların taşınması ve birleştirilmesi yönünde tartışmalı bir karara imza attı. YSK “güvenlik” iddiasını gerekçe gösterirken, 144 bin seçmen oyunu yaşadığı yerleşim yerinin çok uzağında kullanmak zorunda kalacak.

‘KÜRT SEÇMENE YÖNELİK BİR KARAR’

Konuya dair sorularımızı yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, seçim öncesi yasaların değiştirilmesine değinerek, uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi. Kararın Kürt seçmene yönelik olduğuna işaret eden Tanrıkulu, şunları söyledi: “Bu bölgelerin tümünde siyasal tercihler aşağı yukarı önceki seçimlerden belli. Bunun nedeni güvenlik olamaz. Çünkü dün İçişleri Bakanı şunları ifade etti; ‘Bölgede huzuru ve güvenliği sağladık.’ Eğer güvenliği sağlamış iseniz, neden güvenlik gerekçesiyle sandıkların birleştirilmesini yapıyoruz. Neden seçmenleri bulundukları yerlerden başka yerlere götürmeye çalışıyorsunuz? Bunun nedeni güvenlik değil. Nedeni; bir siyasal tercihleri aşağı yukarı kesin olan seçmenlerin sandığa gitmesini engellemek. Eğer sandıklara giderlerse tercihlerini engellemek, ona rağmen oy atmışlarsa sandık sonuçlarını değiştirmek.”

‘SANDIĞA GİDECEKLER, OYLARINI GÜVENLE KULLANACAKLAR’

Sandıkların taşınması ve birleştirilmesiyle sonuç alınamayacağının altını çizen Tanrıkulu, “Bizim yurttaşlarımız ne olursa olsun bu noktada kararlıdır. AKP hükümetinin hangi pozisyona geldiğinin farkındalar. Sandığa da gidecekler, güvenle oylarını kullanacaklar. Bizler hem siyasetçiler hem de hukukçular, barolar, sivil toplum örgütleri, müşahitler, herkes sandık güvenliğini sağlayacak ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz” diye konuştu.

'SANDIKTAN ÇIKACAK SONUCU DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR’

Uygulama ile seçmenin sandığa gitmesinin engellenmek ve baskı ile oy tercihlerinin değiştirilmek istendiğini kaydeden Tanrıkulu, “Her şeye rağmen siyasal tercihleri değişmemişse, sandıkta çıkacak sonucu değiştirmek istiyorlar. Amaç hiçbir şekilde güvenlik değil. Madem 20 aydır bölgede OHAL var, her yerde özellikle de bölgede huzur ve güvenliği sağladığınızı ifade ediyorsanız; neden bu sandıklar çerçevesinde ‘güvenlik’ nedeniyle taşıma veya birleştirme işlemi yaparak, adil ve dürüst seçimin önüne engel koyuyorsunuz. Bu soruların cevabı AKP bakımından baskıdır ve baskı ile adil ve dürüst olmayan bir seçim sonucu yaratmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

‘SANDIK GÜCÜ HAREKETİ VAR’

Seçim güvenliğini sağlamak için CHP’nin bölgedeki teşkilatlarının destek olacağını ve dışardan gelecek olan müşahitler ile sandık sonuçlarını güvence altına almak için çalışma içerisinde olacaklarını kaydeden Tanrıkulu, şöyle konuştu: “Partimizin Sandık Gücü Hareketi var, sivil bir girişim. Bölgede epey bir çalışma yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Ayrıca akıl telefonlar üzerinden partimiz Adil Seçim Seferberliği uygulamasını geliştirdi. Bu uygulama ile o gün müşahitlerin sandık sonuçlarının fotoğraflanması, takibi ve sisteme atılması konusunda geliştirildi. Bunu herkes indirilebilecek ve bulunduğu yerde sandık sonuçlarını güvence altına almak için çalışma yapabilecek.” (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 09:49

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