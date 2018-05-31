Mamak semt pazarında ekonomiyi konuştuk: İmece usulü yaşıyoruz

Burcu AKTAŞ

Eren SANCI

Ankara

Yükselen dolar kurunun emekçiye yansımasını Mamak’ta kurulan semt pazarında vatandaşla konuştuk. İster iktidarı desteklesin ister muhalefet etsin alışverişe gelenlerin hemen hepsi pazar fiyatlarını pahalı buluyor, aldıkları ücret ve maaşların düşüklüğünden ve geçinemediklerinden yakınıyor.

Her şeyden kısmaya başladıklarını anlatanlar arasında, aracının kontağını kapatanlar, alışveriş yapmak için ucuz diye başka semt pazarına gidenler, hatta artık imece usulü yaşamaya çalıştıklarını söyleyenler var.

TIR şoförü olduğunu söyleyen bir vatandaş dolara bağlı olarak mazot fiyatlarının 6 liraya yaklaşması sebebiyle TIR’ını parka çektiğini anlattı. Pazara 100 lirayla geldiğini ve ihtiyaçlarını zar zor karşıladığını söyledi.

GELECEK ENDİŞESİ DUYUYORUZ

Alışverişe 100 lirayla geldiğini söyleyen bir kadın zaten pahalı olan fiyatların bir de ramazan fırsatçıları nedeniyle daha da artmasından şikayetçi. Ekonomideki durumu sorduğumuzda ise “Ekonomi iyi gidiyor olsaydı dolar bu kadar yükselmezdi. Her şey ateş pahası, alım gücümüz azaldı, imece usulü yaşıyoruz, gelecek endişesi duyuyoruz” dedi.

Üreticinin tarlasından malların çok ucuza alındığını ve pazara gelene kadar üç kat arttığını dile getiren kadın, şunları söyledi: “Bunun düzelmesi lazım aracının kalkması gerekir. Sağlıklı yaşayamıyoruz, yemeyince sağlık de bozuluyor.” Ekonominin nasıl düzeleceği sorumuza da şu yanıtı verdi: “Fabrikalar olmadan, çalışacak işyeri olmadan, işsizlik çoğalmışken ekonominin düzelmesi zor. Yatırım yapılması lazım, Türkiye’ye dolar gelmesi lazım, dış borçların azalması lazım.”

Ailece esnaflık yaptıklarını belirten bir başka kadın ise dolardaki yükselişin ev kadınlarını değil, çalışan kesimi etkilediğini söyledi. “Esnafız, dolarla alıp TL ile satış yapınca etkiliyor bizi, devlet büyüklerimizin buna el atmasını bekliyoruz” diyen kadın esnaf, pazar fiyatları için ise önce “iyi” dedi ardından da “Mecbur alacağız bir kilo olmazsa yarım kilo alacağız” diye konuştu.

DAHA UCUZ DİYE BAŞKA SEMTE GİDİYOR

Başka bir semtte oturduğunu ancak Mamak’taki fiyatların daha uygun olduğunu belirten bir başka kadın, dolardaki yükselişin hayattaki her şeye yansıdığını belirterek “Zorunlu ihtiyaçları ancak karşılayabiliyorum. Alamayan pek çok insan var” dedi.

Emekli olduğunu söyleyen başka bir vatandaş ise ihtiyaçlarının yarısını bile karşılayamadığını belirterek “Ekonomi batmış, dolar 5 TL olmuş nasıl iyiye gidiyor? Ben 1000 TL maaş alıyorum nasıl geçineyim, hiç işi olmayan insanlar var. Ülke batakta, bu gidişle de düzelmez” sözleriyle sitem etti.

‘MAAŞLARIMIZ ERİYOR ŞU ANDA ENKAZDAYIZ’

Karşılaştığımız başka bir kadın pazar fiyatları ve ekonomik durum hakkındaki sorularımızı “Fiyatlar inanılmaz pahalı ihtiyaçlarımızın yarısını alabiliyorsak yarısını alamıyoruz. Ekonomi hiç iyiye gitmiyor, dolar yükseldikçe her şey yükseliyor, maaşlarımız eriyor şu anda enkazdayız” diye yanıtladı.

Genç bir kadın fiyatları pahalı bulduğunu, kendisinin ihtiyaçlarını alabildiğini ancak alamayan bir sürü insan olduğunu dile getirdi. Doları olmadığı için doların yükselmesinin kendilerini etkilemediğini söyleyenlere ise şöyle seslendi: “Bu ülkeye giren her şeyin dolarla alındığının farkında değiller. İnsanlar bu konuda daha bilinçli olmalı.”

PAZARCILAR: SİGORTAMIZI BİLE ÖDEYEMİYORUZ

Pazar esnafı daha karamsar. Pazara alışverişe gelenlerden daha sitemli yanıtlar veriyorlar ekonomideki duruma. Pazardaki durgunluğa işaret ediyor her biri. Kimisi “Bizde komisyoncu yok. Direkt yerinden tezgaha geliyor mallar ama sene seneyi aratıyor, işler düşüyor ama buna da şükür” diye cevap verirken kimisi “Her şey mazot üzerinden, çiftçilik , hayvancılık… Doların pahalı olması mazota yansıyor illaki fiyatları etkiliyor. Piyasada para yok esnaflar da çok kötü durumda. Sigortalarımızı bile ödeyemiyoruz dondurduk” diyerek gösteriyor tepkisini.

AYNI BÜTÇEYLE ALAMIYORUZ AMA...

Konuştuğumuz bir çift her geçen zamanda fiyatların daha da yükseldiğini, 8 ay önce aldıklarını şimdi aynı bütçeyle alamadıklarını söyledi. Doların yükselmesi için ise “Yakıtta evin faturalarında ve diğer giderler bakımından hiç olumlu yansımadı ama Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları umut verici. Ülkemizin geleceği açısından bu sıkıntılara katlanacağız yeter ki ülkemiz parlak günleri görsün. Bu günlerin geçeceğini umut ediyoruz” dedi.

Geleceğe umutla bakanların yanı sıra “Her şey iyi”, “Devleti yıkmak için yabancı devletlerin oyunu” diyen iktidar destekçileri de var. Doların yükselmesinin iğneden ipliğe her şeye yansıdığını söyleyen bir başkası “Bu sorun nasıl çözülür?” sorumuza şu yanıtı verdi: “Doları iptal edeceksin, Türkiye’den tamamen kaldıracaksın.” Hemen yanında söz alan bir başka vatandaş ise çözüm için “Dolar almayacağız, dolar almazsak her şey yoluna girer” dedi. Pazar fiyatlarındaki pahalılık için ise “Gayet normal, temelli bedava yiyecek halimiz yok” diye konuştu.

3 POŞETLE PAZARDAN ÇIKIYORUM ÖYLEYSE...

Emekli bir vatandaş elindeki portakalı göstererek, “Ekonomiyi şuna bağlayan insanlar yanılıyor, pazardaki hareketliliğe bak ekonomimizin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Ben 1650 lira emekli maaşı alıyorum 3 poşetle çıkıyorum. O zaman ekonomi kötü olabilir mi?”

dedi. Ardından şu yorumu yaptı: “Devletim zarara uğramasın da biz yarım yarım almaya razıyız, devletim ayakta dursun da biz yıkılmaya razıyız. Önemli olan devletimdir.”

Pazar fiyatlarının iyi olduğunu, pazarın hareketli olduğunu, pazarcıların da memnun olduğunu savunan, “Doları devletimizi yıkmak için çıkaranlar utanacak. Belki doları yukarı çıkarabilirler ama bizi indiremezler aşağı, isterse dolar bir milyon olsun” diyen, AKP’yi desteklediğini belirten bir vatandaş dolardaki yükselişi ‘yabancı devlet oyunu’ olarak tanımladı.

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 04:59

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