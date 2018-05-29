AKP Milletvekili Adayı ve İçişleri Bakanı Soylu'nun kabarık sicili

Adı sık sık tartışılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AKP'nin İstanbul'dan milletvekili adayı. İşte Soylu'nun kabarık sicili.

Yasin KOBULAN

Belediyelere atanan kayyımlar, basın yayın kuruluşlarının KHK’yle kapatıldığı, binlerce insanın “savaşa karşıyız” dediği için tutuklandığı, mezarlıklara ve cenazelere saldırıların yoğunca yaşandığı dönemin İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, İstanbul’dan AKP milletvekili adayı.

AKP, İstanbul ikinci bölge birinci sıra milletvekili adayı olarak, İçişleri Bakanı olduğu dönemde ismi sık sık tartışılan Süleyman Soylu’yu gösterdi. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığı yaptığı 2008 yılında Dönemin Başbakanı Recep Tayip Erdoğan için “Paçalarından yolsuzluk akıyor” ifadelerini kullanan Soylu, 5 Eylül 2012’de AKP’ye katıldı. Hemen ardından, 30 Eylül 2012’de AKP MKYK’sine seçilip, sonrasında da AKP genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

DBP’Lİ BELEDİYELERE KAYYIM ATANDI

Soylu’nun döneminde yaşananlar sadece bunlarla sınırlı kalmadı. 11 Eylül 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile onlarca DBP’li belediyeye kayyım atandı. Belediye eş başkanları ise tutuklandı. Görevden alınan belediye eş başkanlarının yerine vali ve vali yardımcıları atandı. DBP’li belediyelere atanan kayyımlar tarafından asılan Kürtçe ve Ermenice tabelalar kaldırıldı. Yine yollarda bulunan yön levhalarında da Kürtçe isimler kaldırıldı. Çıkarılan KHK’ler ile onlarca muhalif gazete, radyo, TV ve internet sitesi ya kapatıldı ya da kayyım atandı. Kapatılan kurumların eşyaları TMSF’ye devredildi. Kürt kentlerinde Uğur Kaymaz, Ehmedê Xanî, Orhan Doğan gibi isimler için yapılan anıtlar kayyımlar tarafından yıkıldı.

Kayyımların yok ettiği simgelerin haritası

Soylu’nun bakanlığı döneminde siyasetçi, aydın yazarlar hakkında kullanmış olduğu bazı ifadeler de tepki çekti. Soylu, Sinop Uğur Mumcu Meydanı’nda 10 Nisan 2017’de düzenlediği mitingde HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ için “Biz ona dört tane duvar verdik, şimdi istediği duvara sırtını dayasın” diyerek operasyonların hukuki olmadığını itiraf etti.

SALDIRGANLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİ

Süleyman Soylu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un Ankara’daki cenazesine 14 Eylül 2017’de düzenlenen saldırının faillerinden biriyle saldırı sonrası fotoğraf çektirdi. Konuya ilişkin 16 Eylül’de Twitter’dan kendisini eleştirenlere “Alçaksınız” hakaretinde bulundu. Saldırıyla ilgili gözaltına alınanlardan birinin gözaltından önce kendisiyle fotoğraf çektirdiğini belirten Soylu, “Fotoğraf çekilenlerden birinin de gözaltına alınması, fitne gerçeğini değiştirmez” dedi. Soylu bir sonraki gün, 17 Eylül’de yaptığı açıklamada “Ulan bir fotoğrafla istifa mı edeceğim” ifadelerini kullandı.

Tuğluk'un cenazesine saldırıda Soylu'yu yalanlayan ifade

Bakan Soylu fotoğrafı kabul etti

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırı

GÜNDEME GELİNCE TEHDİT ETTİ

9 Eylül 2017 tarihinde Hakkari’de SİHA’ların saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Olayın ortaya çıkmasını gündemine almayan Soylu, konuyu gündeme taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’yu, “Ana muhalefet partisinin bu milletvekilini acilen çağırıp ağzının payını vermesi lazım” diyerek hedef gösterdi.

Sivil ölümüne tepki gösteren Tanrıkulu yandaşların hedefinde

POLİSLER SOYLU’YU DİNLEDİ İDDİASI

Soylu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak ile aralarında problem olduğu iddia edildi. Yaşanan problemlerden kaynaklı Soylu’nun istifa edeceği de gündeme geldi. Soylu’nun istifasının gündeme gelmesi ile İçişleri Bakanı Soylu hakkında telefonlarının emrindeki polisler tarafından dinlendiği savunuldu. Bunun üzerine 6 polisin görev yeri değiştirildi.

Polis, Süleyman Soylu'nun telefonlarını takip etmiş

DEMİRTAŞ’I HEDEF ALDI

26 Kasım 2017’de Demirtaş’ı “6-7 Ekim’de bu ülkenin çocuklarının katledilmesi talimatını veren kişi” olarak tanımlayan Soylu, Demirtaş’ın cezaevinde kaleme aldığı “Seher” kitabının gelirinin çocukların ve gençlerin eğitimi için kullanılacak olmasını eleştirdi. Soylu, “Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Çocukları eğitmek için onun parasına da puluna da, onun kaleminden kan damlayan kitabına da bizim ihtiyacımız yoktur” dedi.

HDP’den Soylu hakkında suç duyurusu

KILIÇDAROĞLU’YA ‘SEN BİTTİN’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 10 Aralık günü yaptığı konuşmada “müfteri”, “siyasi sahtekar” ifadelerini kullanan Soylu, “Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum sen bittin” tehdidinde bulundu. (MA)

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'ya: Sen bittin

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 20:38

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