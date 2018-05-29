Fotoğraf: Emin Mengüarslan/AA
Oyuncu Arda Öziri son yolculuğuna uğurlandı
29 Mayıs 2018 11:47
Trafik kazasında hayatını kaybeden 40 yaşındaki oyuncu Arda Öziri, İzmir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Arda Öziri için mezunu olduğu fakültede tören düzenlendi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Özdemir Nutku Sahnesi'ne getirilen Öziri'nin naaşı sahneye konuldu.
Öziri'nin özgeçmişi okundu, tabutun üzerine motosikletçi montu ve taraftarı olduğu Altay'ın sırtında Arda Öziri yazılı forması örtüldü.
Yakınları oyuncunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.(AA)Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 11:52
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