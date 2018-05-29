Oyuncu Arda Öziri son yolculuğuna uğurlandı

Fotoğraf: Emin Mengüarslan/AA

Oyuncu Arda Öziri son yolculuğuna uğurlandı

    • 29 Mayıs 2018 11:47

    Trafik kazasında hayatını kaybeden 40 yaşındaki oyuncu Arda Öziri, İzmir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

    İstanbul'da motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Arda Öziri için mezunu olduğu fakültede tören düzenlendi.

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Özdemir Nutku Sahnesi'ne getirilen Öziri'nin naaşı sahneye konuldu.

    Fotoğraf: Emin Mengüarslan/AA

    Öziri'nin özgeçmişi okundu, tabutun üzerine motosikletçi montu ve taraftarı olduğu Altay'ın sırtında Arda Öziri yazılı forması örtüldü.

    Fotoğraf: Emin Mengüarslan/AA

    Yakınları oyuncunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.(AA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 11:52
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