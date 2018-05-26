HDP, Kocaeli milletvekili adaylarını tanıttı

Hakların Demokratik Partisi, düzenlediği programla Kocaeli milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıttı.

Hakların Demokratik Partisi (HDP), Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği bürosunda düzenlediği bir programla Kocaeli milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıttı. Tanıtım programına HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, AB eski Bakanı Ali Haydar Konca, EMEP, SYKP, Halkevleri, TMMOB, KESK, Kocaeli Dayanışma Akademisi üyeleri, Müzisyen Yasemin Göksu ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Erken seçim kararının ardından partiler milletvekili adaylarını belirledi, kamuoyuna tanıtmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Selahattin Demirtaş’ı gösteren HDP, Kocaeli milletvekili adaylarını Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) bürosunda düzenlenen programla tanıttı.

Milletvekili tanıtım programında konuşan HDP İl Eş Başkanı Leyla Aygün, HDP’nin parlamentonun yeniden işlevsel hale gelebilmesi için mücadele ettiğini belirterek “Öyle bir geleceğiz ki karanlığın içinde birbirine çarpan halkları, eşit yurttaşlık ve anayasal güvence çatısı altında birleştireceğiz” dedi. Aygün’ün ardından konuşan diğer İl Eş Başkanı Şahabettin Işık, “Kocaeli’de yeni bir tarihi milada hazırlanıyoruz. 80 milyonluk Türkiye’nin umudu olmak adına yolumuzu yürümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘SENİ YOK SAYANLARA HÂLÂ MI DESTEK VERECEKSİN?’

Konuk konuşmalarında görüşlerini ifade eden Emek Partisi İl Başkanı Arzu Erkan, AKP’nin 16 yılını özetlemek için son 1 haftaya bakmanın yeterli olduğunu belirterek “Bu son bir haftadır yaşananlar bu iktidarın 16 yılının özetidir. Biliyoruz ki 16 yıldır yolsuzluk, yoksulluk, gözyaşı var. Partimiz, şehrimizin emekçilerine sesleniyor; seni yok sayanlara hâlâ mı destek vereceksin? Bu kentin emekçileri, 7 Haziran'da 'olmaz' denileni başarmıştır, 24 Haziran'da da yapacaktır. Partimiz emekçilere, yoksulluğa karşı, adaletsizliğe karşı '1 Oy HDP'ye, 1 oy Demirtaş'a' diyor” ifadelerini kullandı. Halkevleri Şube Başkanı Tolga Köse ise “HDP'nin yanında olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz. Kampüste, sokakta, mahallede her yerde diktatörlüğü durduracağız” diye konuştu.

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‘EKONOMİ, SİYASET DİBE VURMUŞ DURUMDA’

Konuk konuşmalarının ardından adaylar tek tek tanıtıldı ve sahneye çıkan adaylar el ele poz verdi. 1. sıra milletvekili adayı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisinin her dönem mazlumdan yana olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti. Ekonomi ve siyasetin dibe vurmuş olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, Kocaeli halkına 17 yıl göğüs hastalıkları uzmanı olarak hizmet ettiğini belirterek “Az kaldı, 24 Haziran’a az kaldı. Yıllardır baskı ve zulüm altındayız ama 24 Haziran’da artık millet konuşacak. Bugün ekonomi, siyaset dibe vurmuş durumda. Darbe dönemlerinde bile hukuk ve insan hakları bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. Ama bu dönemde tek adamın yönetiminde tüm bunları yaşıyoruz. Ancak 24 Haziran’da bu kafa değişecek” dedi.

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Aday tanıtımının ardından konuşan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, demokrasiye ihtiyacın olduğunu belirterek “İlk kez Kocaeli’den vekilimiz çıkmayacak. Ali Haydar Konca daha önce bunu başardı. Bu sefer belki de daha fazla milletvekili çıkaracağız. Bir işçi kenti olan Kocaeli’de işçilerin hakları gasbedildi. Biz bunlara dur diyebilmek adına yine 24 Haziran’da bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. HDP'nin demokrasi mücadelesinin en önemli noktasında olduğunu görebiliyoruz” dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili adayları şöyle:

1'inci sıra: Ömer Faruk Gergerlioğlu - Isparta doğumlu, doktor 2'nci sıra: Fatma Yıldırım - Ağrı doğumlu, eğitimci 3'üncü sıra: Kureyş Bilgiç - Adıyaman doğumlu, avukat 4'üncü sıra: Yasemin Üçer - Diyarbakır doğumlu, özel sektörde çalışıyor 5'inci sıra: Ali Buğdacı - Hatay doğumlu, işçi emeklisi, eski sendikacı 6'ncı sıra: Meryem Demir - Konya doğumlu, özel sektörde çalışıyor 7'nci sıra: Alaattin Enül - Bingöl doğumlu, öğretmen emeklisi 8'inci sıra: Necmetin Doğrul - Ağrı doğumlu, işçi emeklisi 9'uncu sıra: Murat Ozan - Dersim doğumlu, Gebze Belediyesinden emekli 10'uncu sıra: Damla Bağcı 11'inci sıra: Necati Altınoprak - Gölcük doğumlu, işçi emeklisi 12'nci sıra: Sevican Yaşar - işçi 13'üncü sıra: Şakir Çağlar - İnşaat işçisi

(Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 17:47

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