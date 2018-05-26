YSK'nin veto ettiği Turgut Öker için 'yasaklanmış hakkı yoktur' kararı

YSK'nin milletvekili adaylığını veto etiği HDP İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Turgut Öker için mahkeme 'yasaklanmış hakları yoktur' kararı verdi

YSK’nin "Memnu haklarını geri almadığı" gerekçesiyle adaylığını veto ettiği Turgut Öker için Kahramanmaraş 4. Asliye Ceza Mahkemesinin “yasaklanmış hakları yoktur” kararı verdiği ortaya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu, HDP İstanbul 3. Bölge 1. sıra adayı Turgut Öker’in adaylığını “memnu haklarını geri almadığı” gerekçesiyle veto etmişti. Ancak daha önce Kahramanmaraş 4. Asliye Ceza Mahkemesinin Öker’in avukatı Hüseyin Anıl Engizek’in başvurusu üzerine "Turgut Öker hakkında yasaklanmış hakları yoktur” kararı verdiği ortaya çıktı.

Mahkemenin cevap yazısında şöyle denildi: Mahkememize devredilen (Kapıtalan 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/554 esas 2017/239 karar sayılı) ilamının incelenmesinde hükümlünün cezalarının infaz edildiği hakkında herhangi bir yasaklama karar verilmedi, hükümlünün yasaklanmış herhangi bir hakkı bulunmadığı anlaşılmakla aşağıdaki şekilde karar verilmiştir

KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; Sanık Turgut Öker vekili Av. Hüseyin Anıl Engizek’in talebine ilişkin mahkememize (devredilen (Kapıtalan 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/554 esas 2017/239 karar sayılı) ilamından kaynaklanan YASAKLANMIŞ HAKLARININ BULUNMADIĞININ TESPİTİNE...”

AVUKAT DOĞAN: YSK’NİN KARARINA İTİRAZ ETTİK

YSK’nin veto kararına itiraz ettiklerini belirten Avukat Erdal Doğan isa kararla ilgili şunları söyledi: “Anayasa’nın 76. Maddesi ve Anayasanın 90/5. Maddesi ve mahkemenin bu açık hükmüyle Turgut Öker’in seçme ve seçilmesine hiçbir engel bulunmamaktadır. YSK‘nin bir üyesinin mülga olmuş yani ortadan kaldırılmış eski ceza yasasının seçilmeye engel hal olduğunu yorumlayarak müvekkilim Turgut Öker’in seçilmesine engel çıkartmaktadır. Türkiye ve dünyada en temel ilke seçme ve seçilme hakkıdır. Bu gibi temel haklarla ilgili hakları dar yorumlayamazsınız ve geçmişteki yasakları, engelleri gerekçe göstererek yani kıyas yaparak seçme ve seçilme özgürlüğünü engelleyemezsiniz. YSK ya YSK üyesinin bu yasakçı yorumuna karşı HDP genel merkezi sorumluları ve Avukat Kenan Maçoğlu dün itirazda bulunmuştur. YSK bu itirazlara, Anayasaya ve mahkemenin açık hükmüne rağmen eğer böyle bir engelleme yaparsa şimdiden 24 Haziran seçimleri süreci ve sonrasında vatandaş iradesi aleyhine ve hukuka aykırı ne yorumlar getirmez ki? YSK'nin bir üyesinin bu engelleme çabasına tüm YSK üyelerinin ortak olmamasını ve yapılan itirazın dikkate alınarak müvekkil Turgut Öker’in hukuka ve özgürlüklere uygun seçilme ve aday olma önünde bir engel olmadığına dair karar vermesi gerekir. Aksi halde hukuk cinayeti mezarlığına dönen ülkemizde YSK eliyle bir hukuk cinayeti daha işlenmiş olacaktır. (HABER MERKEZİ)

YSK’den veto edilenler yerine HDP’den yeni adaylar

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 15:48

www.evrensel.net