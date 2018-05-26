YSK’den veto edilenler yerine HDP’den yeni adaylar

YSK’nin HDP milletvekili aday listesinde veto ettiği bazı adaylar yerine yeni adaylar gösterildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkların Demokratik Partisi (HDP) listesinde yer alan bazı milletvekili adaylarının dosyasını veto etti. HDP, veto edilen kişiler yerine yeni adaylar gösterdi.



Adaylığı açıklandıktan sonra 9 yıl 2 aylık hapis cezası onaylanan Batman birinci sıra milletvekili adayı İdris Baluken’in yerine HDP’nin YSK üyesi Mehmet Rüştü Tiryaki gösterildi.



“Erdoğan’a hakaret”ten aldığı ceza gerekçe gösterilerek başvurusu YSK tarafından kabul edilmeyen İstanbul 3. Bölge birinci sıra adayı Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı Turgut Öker’in yerine Zeynel Özen aday gösterildi.

Geçici aday listeleri açıklandı



Memnu hakların iadesi gerekçesiyle adaylığı veto edilen Şırnak birinci sıra milletvekili adayı Abdullah Güngen’in yerine Hasan Özgüneş aday gösterildi. Yine kenttin milletvekili olan Leyla Birlik’in yerine dördüncü sıradaki Nuran İmir ikinci sıraya alındı, Serdar Küni dördüncü sırada aday gösterilen yeni isim oldu.



Bursa 1. Bölge’den aday gösterilen Yüksek Akgün de veto edildiği için yerine Adnan Şahin gösterildi.



Antep’te ikinci sıradan gösterilen KESK emekçisi Bedriye Yorgun’un da veto edilmesi nedeniyle yerine Berivan Özpolat Şimşek aday gösterildi.



Yüksek Seçim Kurulu’nun Resmi Gazete’de bugün yayımlanan geçici aday listesinde de söz konusu değişiklikler yer aldı. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 10:14

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