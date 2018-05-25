HDP’ye seçim kıskacı: 4 vekil adayının cezası onandı

HDP’nin 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı gösterdiği 4 ismin KCK ana davasında aldıkları cezalar onandı.

Tutuklu HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in cezasının onaylanmasıyla aday olmasının engellemesi, HDP Şırnak birinci sıra adayı Abdullah Güngen’in adaylığının veto edilmesinin ardından HDP’nin 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı 4 ismin, Diyarbakır’da yargılandıkları KCK ana davasında aldıkları cezalar onandı.

Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2009 yılında açılan soruşturma kapsamında açılan KCK ana davasında yargılanan HDP’lilere ve DBP’lilere Mart 2017’de verilen cezaları, yapılan temyiz başvurusu üzerine inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kararını açıkladı. Mahkeme, yerel mahkemenin kararına itiraz eden 139 sanık hakkında verilen hükümleri inceleyerek, aralarında HDP milletvekili adaylarının da yer aldığı 89 sanık hakkındaki mahkumiyeti onadı.

Mahkumiyeti onananlar arasında HDP’nin 24 Haziran seçimleri için Van’dan 5’inci sırada aday gösterdiği Tayip Temel, Mardin’den 2’inci sıradan aday gösterdiği Pero Dündar, Diyarbakır’dan 9’uncu sıradan aday gösterdiği Musa Farisoğullları ve Hakkari’den 1’inci sıradan aday gösterdiği halen tutuklu olan Leyla Güven de yer aldı.

HDP’NİN ŞIRNAK ADAYINA VETO

HDP’nin Şırnak’tan birinci sıradan aday gösterdiği Abdullah Güngen’in memnu haklarının iadesi kararı alamadığı için YSK tarafından veto edildiği öğrenildi.

Güngen’in Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi gereğince 7 yıl 6 ay hapis cezası almış olması ve bu cezasının 27 Mart 2014 tarihinde kesinleştiği 13 Eylül 2017 tarihinde yerine getirildiği öğrenildi. Ancak Güngen’in yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair bir kararı olmadığından seçilme engelinin ortadan kalkmamış olduğuna hükmedildi. Kararın HDP’ye bildirilmesinin ardından Güngen, memnu hakların iade edilmesi için başvuruda bulundu. Ancak mahkeme tarafından Güngen’e memnu hakları iade edilmediği için listede yer almayacağı öğrenildi. Bu durumda Güngen’in yerine başka bir isim aday gösterilecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Güngen, şöyle dedi: “Bunun hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Şırnak gibi bir yerde birinci sıradan bir adayı veto etmeleri siyasi bir karardır. Bu Şırnak’a özel bir karardır” dedi.

YSK HDP’nin Şırnak birinci sıra adayını veto etti

BALUKEN YERİNE BAŞKA ADAY

Öte yandan Batman’dan aday gösterilen İdris Baluken’in adaylık listesinin açıklanmasının hemen ardından hakkındaki 9 yıl 2 aylık hapis cezasının istinaf mahkemesince onaylanması nedeniyle hüküm giymişti. Bu karardan dolayı aday gösterilemeyecek olan Baluken’in yerine bir başka ismin aday gösterileceği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

HDP'li İdris Baluken'in 9 yıl 2 aylık hapis cezası onandı

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 18:17

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