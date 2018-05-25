9 yıl 2 aylık cezası onanan Baluken: Halkımız cevabı sandıkta verecek

9 yıl 2 aylık hapis cezası onanan İdris Baluken 'Halkımızın gerekli cevabı seçim sandıklarında en güçlü şekilde vereceğine dair kuşkum yoktur' dedi.

'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etme' suşlamalarından tutuklu yargılandığı davada, yerel mahkemece verilen 9 yıl 2 aylık hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, karar üzerine açıklama yaptı.

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Baluken, "Partim, şahsımı, onurlu ve fedakâr Batman halkının temsiliyeti ile onurlandırmasının üzerinden 24 saat geçmeden, bu hukuksuz kararın açıklanması herhangi bir izaha gerek bırakmamaktadır. YSK’nın kesin aday liste ilanından hemen önce telaşla kaleme alınan bu karar, tarihe kara bir leke olarak not düşülecektir" dedi. Demokrasi mücadelesinin hedef alındığını söyleyen Baluken "Batman halkı olmak üzere onurlu halkımızın gerekli cevabı 24 Haziran seçim sandıklarında en güçlü şekilde vereceğine dair kuşkum yoktur" ifadelerini kullandı.

Baluken’in açıklaması şöyle:

“Antep Bölge Adliye Mahkemesi’nin hakkımda almış olduğu karar, zamanlaması ve sonucu itibariyle oldukça manidar bir karardır. Bugüne kadar yaşanan tüm süreçlerde olduğu gibi hukuki kriterler değil, siyasi kriterler dikkate alınarak şahsımla ilgili karar alınmıştır.

Partim, şahsımı, onurlu ve fedakâr Batman halkının temsiliyeti ile onurlandırmasının üzerinden 24 saat geçmeden, bu hukuksuz kararın açıklanması herhangi bir izaha gerek bırakmamaktadır. YSK’nın kesin aday liste ilanından hemen önce telaşla kaleme alınan bu karar, tarihe kara bir leke olarak not düşülecektir.

Bu hukuk dışı kararla, Batman halkı başta olmak üzere bütün halkımızın özgürlük iradesinin ve partimizin demokrasi mücadelesinin hedef alındığı açıktır. Bu hukuksuzluğu ve siyasi tasfiyeyi hedefleyen karara karşı başta Batman halkı olmak üzere onurlu halkımızın gerekli cevabı 24 Haziran seçim sandıklarında en güçlü şekilde vereceğine dair kuşkum yoktur.

Halkımız şunu bilsin ki, bizim bütün çabamız baş eğmeyen bir irade, büyük bir özgüven ve moralle halkımızın yarattığı değerlere layık olma çabasıdır. Demokrasi, barış, özgürlük adına yaptığımız çalışmalar ve halkımızın onurlu duruşu, tarih ve adalet terazisinde mutlaka karşılığını bulacaktır.

Bu kapsamda, söz konusu hukuksuz süreçleri pervasızca yürütenlerin her birinin tarih ve adalet önünde, yaptıkları hukuksuzlukların hesabını vereceklerine olan inancım tamdır.

Partimizin ve halkımızın iradesini tasfiye etmeye çalışan bu anlayışa karşı demokrasi, barış, özgürlük ve halkların kardeşliğinde ısrarcı olan bütün herkesi duyarlılığa ve 24 Haziran seçimlerinde gerekli tavrı ortaya koymaya davet ediyorum."

HDP'li İdris Baluken'in 9 yıl 2 aylık hapis cezası onandı

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 02:13

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