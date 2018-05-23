HDP'li İdris Baluken'in 9 yıl 2 aylık hapis cezası onandı

HDP Milletvekili İdris Baluken'e 'terör örgütü propagandası' ve 'yürüyüş kanununa muhalefet' suçlamasıyla verilen 9 yıl 2 aylık hapis cezası onandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etme' suşlamalarından tutuklu yargılandığı davada, yerel mahkemece verilen 9 yıl 2 aylık hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Baluken, 24 Haziran seçimleri için Batman'dan 1'inci sıradan aday gösterilmişti.

HDP'li İdris Baluken, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 7 yıl 6 ay; 4 kez 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 4 yıl 7 ay; 4 kez de 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etme' suçlamasıyla 4 yıl 7 ay hapis ceza aldı. İdris Baluken'in avukatları, karara itiraz etti.

İdris Baluken'in avukatlarının itirazını değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, kararını açıkladı. Ceza Dairesi, dosya kapsamında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, toplanan delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını uygun buldu. Ceza Dairesi ayrıca, avukatların tahliye talebini de reddederek Baluken'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Böylelikle İdris Baluken'e, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etme" suçlamalarından verilen 9 yıl 2 aylık hapis cezası kesinleşmiş oldu.

ADAY LİSTESİNDEN ÇIKARILACAK

Hapis cezası onanan Baluken HDP aday listesinde Batman birinci sırada yer almıştı. Listelerin YSK’ye teslim edilmesinden 1 gün sonra Baluken’e hakkında karar verildi. Karar bölge idare mahkemesi kararı olarak kesinleştiği için Baluken aday listesinden çıkarılacak. HDP Batman için yeni bir aday gösterecek. (Diyarbakır/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 17:22

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