YSK HDP’nin Şırnak birinci sıra adayını veto etti

HDP’nin Şırnak’tan birinci sıradan aday gösterdiği Abdullah Güngen memnu haklarının iadesi kararı alamadığı için YSK tarafından veto edildi.

Hayri DEMİR

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran milletvekilli seçimleri aday listesi üzerindeki çalışmaları sonucunda Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Şırnak’ta birinci sıradan aday gösterdiği Abdullah Güngen’in memnu haklar açısından adaylık şartını taşımadığına hükmetti. Güngen’in Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi gereğince 7 yıl 6 ay hapis cezası almış olması ve bu cezasının 27 Mart 2014 tarihinde kesinleştiği 13 Eylül 2017 tarihinde yerine getirildiği öğrenildi. Ancak Güngen’in yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair bir kararı olmadığından seçilme engelinin ortadan kalkmamış olduğuna hükmedildi.

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Kararın HDP’ye bildirilmesinin ardından Güngen, memnu hakların iade edilmesi için başvuruda bulundu. Ancak mahkeme tarafından Güngen’e memnu hakları iade edilmediği için listede yer almayacağı öğrenildi.

Bu durumda Güngen’in yerine başka bir isim aday gösterilecek. Güngen’in yerine kimin aday gösterileceği konusu ise netlik kazanmadı. Aynı şekilde farklı adaylara da benzer kararlar alındığı yönünde bilgiye ulaşılırken, bu isimlerin kimler olduğu netleştirilemedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Güngen, şöyle dedi: “Bu bir siyasi karardır. Bunun hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Şırnak gibi bir yerde birinci sıradan bir adayı veto etmeleri siyasi bir karardır. Bu Şırnak’a özel bir karardır. Sadece benim dosyamla ilgili değil başka bir kaç adayın daha veto edildiğini duydum. AKP’nin Şırnak’ta bilinçli bir şekilde özel politika uyguladığını biliyoruz. Burada valilik bile AKP teşkilatı gibi çalışıyor. Bu benim şahsımda HDP’ye Kürt halkına dönük alınan bir karardır. Bu saatten sonra yükümüz daha ağır. Benim yerime gelecek olan her kim olursa, onunla birlikte bu karara tepkimizi Şırnak’ta tüm vekillikleri alarak yanıtlayacağız. Biz bu partiye koltuk, mevki için gelmedik. Biz partimizin her kademesinde çalışmak için geldik.”

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BALUKEN YERİNE BAŞKA ADAY

Öte yandan Batman’dan aday gösterilen İdris Baluken’in adaylık listesinin açıklanmasının hemen ardından hakkındaki 9 yıl 2 aylık hapis cezasının istinaf mahkemesince onaylanması nedeniyle hüküm giymişti. Bu karardan dolayı aday gösterilemeyecek olan Baluken’in yerine bir başka ismin aday gösterileceği öğrenildi. Bununla birlikte Baluken’in avukatlarının konuya dair ilgili mercilere de gerekli itirazları yapacağı kaydedildi. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 12:59

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