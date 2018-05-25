YSK'den HDP ve Saadet Partisi'ne 30 Mayıs'a kadar süre

YSK'nin eksik ve yasaya aykırı olduğu belirlenen başvurularla ilgili olarak Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı yazısı gönderildiği belirtildi.

YSK, milletvekili listelerinin incelemesini tamamladı. İddiaya göre, HDP'nin listelerinde birden fazla adayın uygun şartları taşımadığı, Saadet Partisi'nde ise bir çok ilde eksik aday olduğu belirlendi. Bu iki partiye 30 Mayıs’a kadar eksiklerin giderilmesi için süre tanındı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, YSK üyelerinin kurduğu ekiplerce yapılan incelemelerde, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti listelerinde 'çok önemli bir eksiklik olmadığı' saptandı. Bu partilerde, askerlik, diploma, nüfus kaydı gibi adayların başvurularında zorunlu olan bazı evrakların eksik olduğu saptandı ve verilen sürede tamamlamaları istendi.

'VEKİLLİĞE UYGUN ŞARTLAR TAŞIMIYOR' İDDİASI

HDP listelerinde ise birden fazla adayın milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı iddia edildi. Milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı ve memnu haklar açısından adaylık başvurusu yapamayacağı iddia edilen isimler kurum tarafından HDP’ye bildirildi. Bu adayların değiştirilmemesi durumunda, gösterilen illerdeki adaylıklar geçersiz sayılacak ve seçime giremeyecekler.

Saadet'te de çok sayıda ilde aday gösterilmediği veya adayların eksik olduğu saptandı. SP, aday göstermezse o ilde yarışamayacak. YSK partilere belirlediği eksiklikleri bildirerek, 30 Mayıs’a kadar gerekli düzeltmeleri yapmalarını istedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 10:48

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