Seçim Günlüğü (25 Mayıs 2018) - YSK'den HDP ve Saadet Partisi'ne süre!

YSK'DEN HDP VE SAADET PARTİSİ'NE 30 MAYIS'A KADAR SÜRE

YSK, milletvekili listelerinin incelemesini tamamladı. İddiaya göre, HDP'nin listelerinde birden fazla adayın uygun şartları taşımadığı, Saadet Partisi'nde ise bir çok ilde eksik aday olduğu belirlendi. Bu iki partiye 30 Mayıs’a kadar eksiklerin giderilmesi için süre tanındı.

YSK'den HDP ve Saadet Partisi'ne 30 Mayıs'a kadar süre YSK'nin eksik ve yasaya aykırı olduğu belirlenen başvurularla ilgili olarak Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı yazısı gönderildiği belirtildi.

BALUKEN: HALKIMIZ CEVABI SANDIKTA VERECEK

9 yıl 2 aylık hapis cezası onanan İdris Baluken 'Halkımızın gerekli cevabı seçim sandıklarında en güçlü şekilde vereceğine dair kuşkum yoktur' dedi.

9 yıl 2 aylık cezası onanan Baluken: Halkımız cevabı sandıkta verecek 9 yıl 2 aylık hapis cezası onanan İdris Baluken 'Halkımızın gerekli cevabı seçim sandıklarında en güçlü şekilde vereceğine dair kuşkum yoktur' dedi.

CHP RİZE İL BAŞKANI MESUT RAKICI İSTİFA ETTİ

CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Rakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunların nedeniyle partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini söyledi. Rakıcı'nın istifasından boşalan il başkanlığı görevini vekaleten İl Başkan Yardımcısı Saltuk Deniz'in yürüteceği öğrenildi.

CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı istifa etti CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MUHARREM İNCE: POLİSİYE TEDBİRLERLE EKONOMİ OLMAZ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştiren İnce, "Polisiye tedbirlerle ekonomi olmaz. Önce demokrasiyi düzeltmeniz lazım. Sabit kur gibi lafları yok edeceğiz" dedi. İnce seçim süreciyle ilgili olarak ise "16 yıldır vekilim. Türkiye'yi geziyorum ama bu sefer başka. Değişim rüzgarını hissediyorum. 30'a yaklaştı mitinglerimiz. 73 vilayete gideceğiz. 81'i tamamlayın dedim arkadaşlara, sıkıştırabilirlerse 81'i tamamlayacağız. Arife akşamı mutlaka köyümde olmam lazım. Sadece onu değiştirmeyin dedim" dedi