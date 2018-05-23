Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Fotoğraf: @Basak__Demirtas/Twitter

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

    • 23 Mayıs 2018 20:41

    Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden eşi Başak Demirtaş 'Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum' dedi

    HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden eşi Başak Demirtaş "Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum" dedi

    Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Twitter hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşam Demirtaş, "Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum :)" ifadelerini kullandı.

    (HABER MERKEZİ)

    Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 20:52
    www.evrensel.net
    ETİKETLER Selahattin DemirtaşBaşak Demirtaş