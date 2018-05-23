Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden eşi Başak Demirtaş 'Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum' dedi

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden eşi Başak Demirtaş "Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum" dedi

Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Twitter hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşam Demirtaş, "Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum :)" ifadelerini kullandı.

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 20:52

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