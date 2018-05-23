Fotoğraf: @Basak__Demirtas/Twitter
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti
23 Mayıs 2018 20:41
Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden eşi Başak Demirtaş 'Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum' dedi
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden eşi Başak Demirtaş "Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum" dedi
Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Twitter hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşam Demirtaş, "Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum :)" ifadelerini kullandı.
(HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 20:52
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